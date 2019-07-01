 Важно использовать разведение сил в Станице Луганской как основу для дальнейших шагов по имплементации минских соглашений, - Маас

Об этом говорится в его заявлении для прессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот успех также демонстрирует, что прогресс на Востоке Украины возможен. И это тот проблеск надежды на поиск мира", - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Он назвал разведения сил в районе Станицы Луганской важным шагом.

"На данный конкретный вклад по улучшению ситуации на местах мы надеялись уже давно. Хорошо, что стороны поддержали импульс Украины по этому поводу", - сказал он.

Немецкий министр указал на важность использования разведения сил как основы для дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей и в рамках мирного урегулирования конфликта, "особенно в отношении обязательств сторон по устойчивому прекращению огня".

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста. СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил.

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На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.