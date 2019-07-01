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 Политика Украины, За рубежом
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 Важно использовать разведение сил в Станице Луганской как основу для дальнейших шагов по имплементации минских соглашений, - Маас

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас убежден, что успешно завершенное разведение сил в районе Станицы Луганской демонстрирует возможность прогресса и дает надежды на поиск мира.

Об этом говорится в его заявлении для прессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот успех также демонстрирует, что прогресс на Востоке Украины возможен. И это тот проблеск надежды на поиск мира", - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Он назвал разведения сил в районе Станицы Луганской важным шагом.

"На данный конкретный вклад по улучшению ситуации на местах мы надеялись уже давно. Хорошо, что стороны поддержали импульс Украины по этому поводу", - сказал он.

Немецкий министр указал на важность использования разведения сил как основы для дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей и в рамках мирного урегулирования конфликта, "особенно в отношении обязательств сторон по устойчивому прекращению огня".

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста. СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил.

Также читайте: Надеюсь, что разведение сил в районе Станицы Луганской приведет к ремонту моста через Северский Донец, - представитель ОБСЕ Сайдик

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Источник: https://censor.net.ua/n3135032
 
 
 Топ комментарии
 
Антипетьки в три горла кричали, що мінськи угоди це зрада, хоча Петька і не збирався його виконувати.
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
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Якщо дати Маасу зустрічну пропозицію - відвести ЗСУ аж до Брюсселя? Щоб ці миті європейці побачили голодних кацапів у звичайні театральні біноклі? Чи зрадіє пан Спас такій пропозиції?
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Она уже показали себя в ПАСЕ!
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Ага, а потом "постанци днр лнр" захватят свободные земли и опять прийдется их отвойовывать, если прийдется вообще ибо зебил собирался договориться гдето по середине...
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Якщо дати Маасу зустрічну пропозицію - відвести ЗСУ аж до Брюсселя? Щоб ці миті європейці побачили голодних кацапів у звичайні театральні біноклі? Чи зрадіє пан Спас такій пропозиції?
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трудно представить картину, и вообще интересно как это может быть!!! войска даун-басса рванули в атаку. вопрос- 1.как вафля в принципе может объявить мобилизацию? 2. найдется хоть один человек, который на это откликнется и пойдет в военкомат? 3. во имя чего??? что бы положить свою жизнь, а потом какая то гнида будет сдавать земли политые кровью бойцов?
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2. 73 % мужчин зебилов пусть идут в бой, я за них воевать не буду, лучше с дивана понаблюдаю!!! Они же хотели зе, так пусть и воюют за него.
А не то как было, менты, сбу и другие курвы из силовых структур как рашка напала жопу в кусты и пусть работяги мобилизируются на войну. А как пенсию мудиле которое в 45 лет вышло на пенсию, водку жрало всю службу, пенсию не повышают, то они на митинге тут как тут...
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Читай внимательно - после оставления ВСУ позиций на них по прежнему несут службу части украинскойНацгвардии и полиции!
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Это до первого шухера.
Обычно удирают что только пятки сверкают
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Логично. Главное чтоб без жертв и пострадавших, стрельбы...в плавной перспективе. А потом пошагово.
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На заднем фоне прапор правильной расцветки размещен, только надо перевернуть!)
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А есть людьзи каторые так не щитают, и кладут на тебя Болтко!
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Но порохоботы не согласны с министром иностранных дел Германии! Кто же сильнее? Кому верить?
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Ти впевнений, що міністр закордонних справ Німеччини захищає інтереси України, а не Німеччини? Зуб даєш?
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Если бы министр иностранных дел Германии защищал интересы Украины его выгнали бы с работы!
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"для дальнейших шагов по..." снятию экономических санкций с РАШКИ. бобик, жги дальше, ты последняя надежда пуйла! карлики должны помогать друг другу.
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Иди ты ГОРОДАМИ со своим Минском...
продажный ШВАЙН!
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...хм... ...длиться этот развод, будет ровно до выборов в ВР. Потом опять "девичья фамилия" вернётся -- токо уже без целки... -- и по всем фронтам!
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Это тот самый Маас, который приветствовал возвращение рашки в ПАСЕ?! Да пашолон!
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Антипетьки в три горла кричали, що мінськи угоди це зрада, хоча Петька і не збирався його виконувати.
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
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Я правильно понимаю, претензии к Зеленскому в том, что он выполняет подписанные Порошенком соглашения?
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Тебе что-то не ясно в простой фразе "коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить"?
Просто удивительно, как зелебобный говноед старается найти хоть какую-то картошку в том, шо ему скармливают.
И не спрашивай меня, шо обычно скармливают говноедам. Ты все правильно понимаешь.
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А навіщо він виконує, якщо сам це критикував ?
Взагалі випливають цікаві одробиці.
Богдан і портнов лєпшіє друзі, і поділили між собою владу.
Шо ні дєнь, то всьо пріятнєй
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Потому что при любимом Пьете это было подписано как государственный документ, и теперь выполнять минские договорняки требуют не только рашка, а и Европа, как видно из новости.
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Для президента державні інтереси мають бути на першому місці.
Але щось непомітно, правда ?
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Действительно, подписывать минские договорняки было вразрез с государственными интересами. А подписывать и одновременно не выполнять их - еще и ударом по репутации Украины.
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Подписанные официальной украинской стороной при непосредственном руководстве Порошенко.
И что более интересно - подписанные также террористами Захарченко и Плотницким, с которыми, как утверждают отпетые порохоботы, Украина совсем-совсем не вела переговоры.
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А ну ка покажи мне документ, подписанный Президентом и/или Главой ВР, что Кучма Л.Д. официально уполномочен подписывать подобные документы. Более того, подобные документы, согласно Закона, имеют право подписывать ограниченный круг людей, погугли на досуге кто. И самое главное, а ну напомни когда "Минские соглашения" ратифицировала ВР?
Мелко плаваешь ты мальчик. Иди учи уроки, и не встрявай в разговор взрослых.
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Продолжай кукарекать "выфсеврети" и "авыдокажите". А заодно беги доказывать европейцам что Минск выполнять не обязательно.
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Правильно.
Вывести войска Роиси с Донбасса и Крыма не реально, а с таким презом Украины стало вполне реально вывести украинские войска с Украины. И сразу мир во всем Мире, матрешки и балалайки.
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Вот бы дедушка Адольф узнал шо в 2019 году министром иностранных дел будет человек, которого зовут Гайко.
Обрадовался бы, наверное.
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Может срашка дебальцево Украине отдаст под контроль По Минским соглашениям оно наше Или мы будем имплементировать только в глубь Украинской территории ????
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Можете не сомневаться, господин Маас!
Наш клоун ни перед чем не остановится, чтобы быстрее сдать Украину.
Они там в офисе работают над этим день и ночь.
Дебилы, *****!!!
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Этот Маас, какая-то реинкарнация Адольфа Эйхмана. Как внешне, так и по сути.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно использовать разведение сил в Станице Луганской как основу для дальнейших шагов по имплементации минских соглашений, - Маас
 
 
 
 
 
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