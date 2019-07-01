 Важно использовать разведение сил в Станице Луганской как основу для дальнейших шагов по имплементации минских соглашений, - Маас

Об этом говорится в его заявлении для прессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот успех также демонстрирует, что прогресс на Востоке Украины возможен. И это тот проблеск надежды на поиск мира", - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.
Он назвал разведения сил в районе Станицы Луганской важным шагом.
"На данный конкретный вклад по улучшению ситуации на местах мы надеялись уже давно. Хорошо, что стороны поддержали импульс Украины по этому поводу", - сказал он.
Немецкий министр указал на важность использования разведения сил как основы для дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей и в рамках мирного урегулирования конфликта, "особенно в отношении обязательств сторон по устойчивому прекращению огня".
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста. СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
А не то как было, менты, сбу и другие курвы из силовых структур как рашка напала жопу в кусты и пусть работяги мобилизируются на войну. А как пенсию мудиле которое в 45 лет вышло на пенсию, водку жрало всю службу, пенсию не повышают, то они на митинге тут как тут...
Обычно удирают что только пятки сверкают
продажный ШВАЙН!
А зараз мовчать, коли Вовочка пункт за пунктом здає все що бачить. Чи не дивно ?
Просто удивительно, как зелебобный говноед старается найти хоть какую-то картошку в том, шо ему скармливают.
И не спрашивай меня, шо обычно скармливают говноедам. Ты все правильно понимаешь.
Взагалі випливають цікаві одробиці.
Богдан і портнов лєпшіє друзі, і поділили між собою владу.
Шо ні дєнь, то всьо пріятнєй
Але щось непомітно, правда ?
И что более интересно - подписанные также террористами Захарченко и Плотницким, с которыми, как утверждают отпетые порохоботы, Украина совсем-совсем не вела переговоры.
Мелко плаваешь ты мальчик. Иди учи уроки, и не встрявай в разговор взрослых.
Продолжай кукарекать "выфсеврети" и "авыдокажите". А заодно беги доказывать европейцам что Минск выполнять не обязательно.
Вывести войска Роиси с Донбасса и Крыма не реально, а с таким презом Украины стало вполне реально вывести украинские войска с Украины. И сразу мир во всем Мире, матрешки и балалайки.
Обрадовался бы, наверное.
Наш клоун ни перед чем не остановится, чтобы быстрее сдать Украину.
Они там в офисе работают над этим день и ночь.
Дебилы, *****!!!