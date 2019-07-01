 На Харьковщине налоговики добились от ІТ-предприятия возмещения в бюджет 3,7 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги в области информационных технологий, в период 2014 - 2017 годов документально оформил ряд операций по приобретению программного обеспечения у физических лиц - предпринимателей, которые одновременно являются работниками предприятия, вследствие чего умышленно уклонился от уплаты налогов.
Благодаря принятым во время следствия мерам нанесенный государству ущерб в сумме более 3,7 млн грн возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.
" и даже э.... проскользнула такая, а потом уже за этим столом уже... проскользнуло страшное слово министерство ай-ти и НЕдайбоХ иначе ай-ти индустрии не будет. в принципе правильно. вот там значит по поводу он сказал смотрите вообще вся эта ай-ти история здесь потому что ФОПы для того что бы шесть процентов. правда вам кто то там популистически щаЗ заявил шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там э... смотри как только и нас всех устраивает. нас всех устраивает. то есть мое мнение что ФОП нужно э... вы правильно совершенно правильно сказали когда это не отмывка где мы понимаем чем занимается структура бизнеса той или иной компании ничего страшного пусть будет ФОП. я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь таких вещей вообще трогать. это как труханул грушу и все посыпалось понимаете? " (ВАЗ 06 март 2019)
Потому что ФОПы, потому что 6%. Вам понравится! (с)