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 Экономика
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Все про:налоги (2612) налоговая милиция (1699) Харьковщина (1329) IT-индустрия (153)

 На Харьковщине налоговики добились от ІТ-предприятия возмещения в бюджет 3,7 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению руководителя местной компании в уклонении от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги в области информационных технологий, в период 2014 - 2017 годов документально оформил ряд операций по приобретению программного обеспечения у физических лиц - предпринимателей, которые одновременно являются работниками предприятия, вследствие чего умышленно уклонился от уплаты налогов.

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Благодаря принятым во время следствия мерам нанесенный государству ущерб в сумме более 3,7 млн грн возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135027
 
 
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Вот вам и диджитализация. Скоро айти вообще уйдет в тень полностью или уедет в Пильшу!!!
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Конечно, ведь айтишники у нас особенные и не должны платить налоги, пусть работяги социалку держат на плаву
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Айтишники в итоге все равно платят в разы больше, чем работяги, ибо 5% от зп айтишника - это как правило значительно больше, чем 15% или даже чем 45% от зп работяги.
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трусят грушу ЦУКИ!
" и даже э.... проскользнула такая, а потом уже за этим столом уже... проскользнуло страшное слово министерство ай-ти и НЕдайбоХ иначе ай-ти индустрии не будет. в принципе правильно. вот там значит по поводу он сказал смотрите вообще вся эта ай-ти история здесь потому что ФОПы для того что бы шесть процентов. правда вам кто то там популистически щаЗ заявил шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там э... смотри как только и нас всех устраивает. нас всех устраивает. то есть мое мнение что ФОП нужно э... вы правильно совершенно правильно сказали когда это не отмывка где мы понимаем чем занимается структура бизнеса той или иной компании ничего страшного пусть будет ФОП. я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь таких вещей вообще трогать. это как труханул грушу и все посыпалось понимаете? " (ВАЗ 06 март 2019)
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зеля сказал, что "факинг отрасль" должна ему платить!
Потому что ФОПы, потому что 6%. Вам понравится! (с)
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Украине надо убрать налоги полностью! Страны, которые убрали налоги разбогатели сказочно и туда хлынули инвестиции со всего мира! Пока тут будут крепить налоговики и рекек и рейдеры, то до тех пор суда и не зайдут инвестиции!
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Убрать налоги полностью?? А за счет чего бюджет должен наполняться?
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Мало того, что инвестиции из за этих налоговиков не зайдут, так еще и те, что есть уйдут! Страна продолжает катится в в бездну АДА!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Харьковщине налоговики добились от ІТ-предприятия возмещения в бюджет 3,7 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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