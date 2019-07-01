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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5795) СБУ (13562) хищение (432)

 Подозреваемого в хищениях на "Антонове" полковника уволили еще год назад, - Минобороны

Задержанный в рамках расследования противоправной схемы присвоения средств госпредприятия оборонного комплекса гражданин не является работником Министерства обороны.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству Обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135026
 
 
 Топ комментарии
 
так а он знал что его уволили? но продолжал ходить на работу и воровать?)))
дедюктива та еще!))))
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"уволили ещё вчера", "его там небыло",..... "малоизвестный факт: если современному можновладцю или чиновнику отрубить не только руки но и голову, то он сможет воровать ещё около года" (С)
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Такого, чтобы расхитителей ловили...при Порошенко они спокойно воровали.
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" Подозреваемого в хищениях на "Антонове" полковника уволили еще год назад, - Минобороны "

Хоспади , такие же дебилы как и москали . Там тоже все уволены год назад .
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76% голосуют за карлика плешивого педофила. у нас 73% дегенератов за карликовую бздливую куклу. если раньше им было неловко, что у них президент мачо, верней чмо, то теперь сравнялось.
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так а он знал что его уволили? но продолжал ходить на работу и воровать?)))
дедюктива та еще!))))
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Вася, я СБУшникам не удивляюсь... Особенно - "территориалам"... Знаю случай... Есть в Прилуках в/ч одна. Раньше, при Союзе, она занималась хранением и обслуживанием "ядрёных" ракет... Пришло время, боеголовки вывезли, полк ракетоносителей, расформировали. Нужно, куда-то, крылатые ракеты девать. Стали отстыковывать плоскости, и готовить к отправке на утилизацию... Во время этого процесса из сливного отверстия вылилась резко пахнущая жидкость. Смыли её водой... Вечером СБУшникам, информация, услышанная от пьяного "прапора", в пивнушке: "Вылился окислитель, "меланж"!" (очень токсичное вещество...). СБУшники решили "морден" заработать... Подняли "хипишь", до Киева, об "экологической катастрофе"... (А, когда выяснилось, что вылился нейтрализатор - 25% водный раствор аммиака, так они окружного эколога, "за горло брали", чтобы тот переписал заключение, и написал, что была утечка окислителя, а не нейтрализатора...).
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"уволили ещё вчера", "его там небыло",..... "малоизвестный факт: если современному можновладцю или чиновнику отрубить не только руки но и голову, то он сможет воровать ещё около года" (С)
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Пузик у этого полковника совсем генеральский.
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След ведет к свинарчукам и главному кучерявому свину.
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Чё-то я нихрена не понимаю....
Вроде же Зеля обещал избавить СБУ от "несвойственных функций" типа расследования экономических преступлений?
Ау, зебулоны, так ЧТО мы видим в данной конкретной истории - зраду или перемогу?
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Чё-то я нихрена не понимаю....

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Потому что у тебя мозги шоколадом заплыли.
Речь идет об государственном оборонном заводе, а не о фирме по продаже куриных окорочков на винницком базаре.
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фирма по продаже окорочков дает в бюджет и ПФ в разы больше чем этот оборонный завод. на его участие в обороне сегодня пианисты-вафлисты положили свой смычок. ненужна теперь ни оборона, ни такие заводы. расслабься.
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А что это что то меняет?
Если его уволили за воровство - почему не сидит?
Или так в наглую воровал - что решили по тихому на пенсию, или взяли заяву задним числом?
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И чем уволенный при Пете ворюга отличается от расейских ихтамнетов,уволенных тоже задним числом?
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Научились на раше задними числами увольнять. молодцы)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемого в хищениях на "Антонове" полковника уволили еще год назад, - Минобороны
 
 
 
 
 
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