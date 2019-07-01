" Подозреваемого в хищениях на "Антонове" полковника уволили еще год назад, - Минобороны "

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству Обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины. Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

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