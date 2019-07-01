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 Политика Украины
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 Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8" для ВСУ, разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение приказом Министерства обороны Украины, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - отметил Красуля Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Барс-8" - бронированный автомобиль для перевозки пехоты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135025
 
   
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Жильци дома, лифт в котором поклонники Зеленского разрисовали надписями "ЗЕ", отловили зебилов и заставили мыть Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 5041
Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4125
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Богдан гуано,такое же как и его владелец Коломойский. Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 437
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И без парашенко...Как так ? ))
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Богдан гуано,такое же как и его владелец. Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 6006
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Богдан гуано,такое же как и его владелец Коломойский.
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Гладковский уже стал Коломойским?...во соя тебя глючит не по детски. Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 227
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где уголовное дело против Гладковского? шо пиар компания закончилась?
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"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение" - зелебобики такие зелебобики Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 3231
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Почему в Украине всегда как Богдан так какое-то гвно?
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Почему в Украине всегда как Богдан так какое-то гвно?

На коне сидит Богдан - вылитый Моше Даян!... ( частушки)
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Так потому шо под первыми тремя буквами подразумевается Яхве. А об егО "подвигах" читать рекомендовано только сидя на унитазе с большой коробкой успокоительного.
Что подразумевается - то и получается)
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Жильци дома, лифт в котором поклонники Зеленского разрисовали надписями "ЗЕ", отловили зебилов и заставили мыть Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 5041
Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4125
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надо было еще ляща отвесить Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4411
Хотя я думаю, что их никто не ловил, просто резонс пошел и им позвонили по телефону начальство и те сами поехали убирать следы своего вандализма
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Обама гадил в расеи, там лампочки повыкручивали, темно, а обама черный, вот его и не видать было!!!
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Ага..жильци дома...в груз лифте... В медформе..
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Это те медработники которые маркером Зе! намалевали
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Ну и сколько единиц принято на вооружение, сколько цена за штуку. Так то новость не очом. Оплоты тоже приняты на вооружение, хотя ни одного у армии нету...
Или это зебобик так фейковые перемоги строчит?
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А головне, що корпорацію "Богдан" заснував хто? Зебіли, неправильно, Андрій Богдан тут ні при чому. 😁
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А аналитический центр разумкова разве не разумков заснував???
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Та Разумков, але тато. У нього інша школа була - більше інтелекту і менше наглості. Правда, вати було не менше, ніж у молодшого.
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Проблема посилилася тим, що син Олександра Разумкова і Наталії Кудрі Дмитро виховувався матір'ю в риговсько-овощному руслі.
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Сначала принимают на вооружение (это типа значит - подходит для армии), потом контракт, денюшка и вперед, пошло производство.
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Я у Рената Леонидовича в садовники намерился - ближайший сосед...
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Оптику можно было и линзованную поставить вместо этих грузовых фар, которые нихрена не светят
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Хорошая новость. Модернизация ВСУ - это всегда хорошая новость для Украинца и плохая для ватника Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 9798 . Ждем принятия на вооружение БАРС-8 ММК.
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Интересно шо это.
Педивикия пишет шо он на основе Доджа РАМ.
Но шо-то терзают меня смутные сомнения, шо наши талановиті вітчизняні інженери и працьовиті робочі способны сделать годный клон Доджа.
Возможно это китаец.
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даже не сомневайся
стопудово китаец
как и скорые помощи свинарчука
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помощи\\\\\\\

Первые две буквы - лишние)
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Только по цене как "немец" поди)
Есть же бабло на вертолеты, значит и на Жопданы тоже есть)
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Та понятно, это ж госзаказ, там процентов 50% стоимости откат и ещё 20% обнал.
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Интересно шо это.

Наверно "изобретение" барыги -откат на каждой гайке!...
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боевая машина свинарчука
пецю в неё посадить и с горы спустить
полторак по полной отрабатывает, приказы подпистывает
как и все остальные пособники свинарчуков
представляю сколько еще денех бюджетный в очко слепому трасту вылетит
пока это кодло шакаладное не разгонят
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Ну от бачите, уже півтора місяці Зе преизидент, а Богдан все рівно в почоті. Бо домовилися! Ви дійсно наївно вірили, що Зе когось саджати буде і що з його обранням закінчаться всі страшні борошна нашого народу?)))
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Это что за одоробло? Нормальные бронемашины же делали!!! Опять ***** рулит со своим богданом
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Доворую за 60 секунд. П.Порошенко
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Не важно кому принадлежит производство Лишь бы техника нормальная была Потом будем разбираться кто кому переплатил Хоть что то надо для армии Опять сегодня медики погибли на передовой У меня вопрос к командованию Какого хера у вас военнослужащие на машинах по передовой ездят То подбили то в плен заехали Если рубежи дырявые то хоть людей берегите
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Це війна,військовослужбовці виконували поставлене завдання, зрозуміло, що не каталися собі в задоволення.
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О медиків згадали. То може розкажете, які Богдан поставляв автомобілі тим медикам?
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Шановні ЗЄобсіратєлі, "Барс" на голову кращий вашого "УАЗіка", що назвав себе "тигром".
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Це той самий "Барс", якого Данилюк не хотів приймати?
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Нет. Данилюк говорил об бронеавтомобиле "Варта", который выпускает компания С. Пашинского - "Украинская бронетехника"
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Можно продать эти Барсы как излишки и закупить велосипедов, много велосипедов.
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Порошенко наплодив моделей військових автомобілів більше ніж в США. Проблема тільки де брати запчастини до такого різноманіття. Що, було на складі, те й фарбував у хакі та продавав у армію.
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Боевой свинарник в википедии увенчан выдающейся информацией на грани здравого смысла. Преодолеваемый брод 75 см. что в общем скромненько. Очень скромненький клиренс в 280мм. (даже у сраного уаза 300) А вот нескромные совершенно цифры: может преодолевать подъём в 60% и боковые наклоны в 40%. Этот автомобиль победил гравитацию и силу трения.
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