 Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - отметил Красуля Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Барс-8" - бронированный автомобиль для перевозки пехоты.

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