 Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8" для ВСУ, разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение приказом Министерства обороны Украины, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.
"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - отметил Красуля Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Барс-8" - бронированный автомобиль для перевозки пехоты.
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На коне сидит Богдан - вылитый Моше Даян!... ( частушки)
Что подразумевается - то и получается)
Хотя я думаю, что их никто не ловил, просто резонс пошел и им позвонили по телефону начальство и те сами поехали убирать следы своего вандализма
Или это зебобик так фейковые перемоги строчит?
Педивикия пишет шо он на основе Доджа РАМ.
Но шо-то терзают меня смутные сомнения, шо наши талановиті вітчизняні інженери и працьовиті робочі способны сделать годный клон Доджа.
Возможно это китаец.
стопудово китаец
как и скорые помощи свинарчука
Первые две буквы - лишние)
Есть же бабло на вертолеты, значит и на Жопданы тоже есть)
Наверно "изобретение" барыги -откат на каждой гайке!...
пецю в неё посадить и с горы спустить
полторак по полной отрабатывает, приказы подпистывает
как и все остальные пособники свинарчуков
представляю сколько еще денех бюджетный в очко слепому трасту вылетит
пока это кодло шакаладное не разгонят
Доворую за 60 секунд. П.Порошенко