 Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем Председателя Службы безопасности Украины", - отмечено в документе
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем Председателя Службы безопасности Украины", - отмечено в документе
Які речдоки? А т самі брюлики...
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак в Facebook. «Вчера уволен с должности заместителя начальника главка «К» #СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника главка «К» Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», - написал он. Трепак отмечает, что «летом прошлого года Нескоромного сначала фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выведением в распоряжение руководителя СБУ».
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1800576-uvolen-polkovnik-sbu-rukovodivshiy-zaderzhaniem-odnogo-iz-brilliantovyh-prokurorov.html
- написал Трепак.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Гарна новина!
которых пеця потом выпустил и дела позакрывал
«Кабмін України за пропозицією президента Володимира Зеленського затвердив на посаду голови Донецької ОДА 33-річного прокурора Павла Кириленка, хоча його брат з Макіївки воює в складі терористичного бандформування "ДНР".
Павло Кириленко - народився в Макіївці Донецької області України. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював прокурором Донецької області, Криму, ГПУ. Восени 2017 року став військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Водночас з 2016 року у базі «Миротворець» значиться, ймовірно, його брат Євген Кириленко. Бойовик, 1984 року народження. НВФ "Оплот" і "5-й омсбр ДНР". У Макіївці бойовик був зареєстрований за тією ж адресою, що й Павло. Обидва до російської агресії служили в правоохоронних органах, але в момент вторгнення окупантів в Україну Євген прийняв сторону загарбника і став оперативником в "МГБ ДНР".»
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/26/7219294/
Гросю Порох з лайна витяягнув, відмив, мером зробив, потім прем'єром, а воно відразу, по першому дзвінку побігло допомагати "хлопчику із пристойної єврейської родини".
Ми для них гої. Єврей може мати якісь моральні забовязання лише перед євреєм, всі інші - людиноподібні істоти, яких можна дурити, зраджувати, оббрхувати, обкрадати.
Кирилл Сазонов
"Владимир Александрович, что за хрень?!""Я человек интеллигентный и обхожусь в текстах без мата. С трудом, конечно, врать не буду, но обхожусь. И даже в заголовке я хотел написать не «что за хрень», а «что происходит» или «что вы делаете». Но не смог, потому что это уже действительно хрень, настоящая реальная и кондовая хрень происходит. И делаете ее именно вы и ваша команда. Поэтому очень хочется спросить именно так, раз уж принято решение обходиться без мата в текстах и заголовках. Итак, посмотрел я замечательный сюжет-расследование журналистов программы Слідство.Інфо ( Секретне призначення СБУ. Хто такий Анатолій Калюжняк? Таємниці слідства #1 ) Речь идет о том, что назначенный вами на должность исполняющего обязанности главы СБУ Иван Баканов (новоиспеченный лейтенант, ага) подбирает потрясающие кадры. Зама он взял просто замечательного - целого генерал-майора Анатолия Калюжняка. Знаете кто это? Чтобы вам было понятно, он даже не назначил человека, а вернул в должность. Потому что Калюжняк был первым замом начальника управления по борьбу с коррупцией и организованной преступностью еще при Януковиче. Нормально? Генерала, кстати, он получил тоже тогда именно от Виктора Федоровича.Как всякий генерал по борьбе с коррупцией при дорогом Викторе Федоровиче этот человек, естественно, достаточно богат. Чем занималось управление «К» при Януковиче вы знаете? Если нет, то по недвижимости и машинам сотрудников догадаться не трудно. Так что получается? Они возвращаются? Те, кого Майдан прогнал ценой жизни настоящих героев, пока вы шутили со сцены - возвращаются? И не просто в страну, а на должности? То есть Авакова вы скоро поменяете на Захарченко, Луценко на Пшонку, а там и Гройсмана на старика Азарова? А почему бы и нет, раз пошла такая пьянка? Я расписывать подробности не буду - дам ниже ссылку на сюжет, кому интересно. А для вас, уважаемый пан президент Владимир Александрович Зеленский еще раз повторю вопрос в цензурной форме - ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ? И позволю себе напомнить, что именно эту банду во главе с дорогим Чугуноидом мы один раз снесли к чертовой матери. Можем повторить. Но вам это зачем?"
Петро Олексійович дуже засмучений!)))
Соєві, які ж ви недолугі!)))))))))