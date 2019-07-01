 Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем Председателя Службы безопасности Украины", - отмечено в документе

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