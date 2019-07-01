EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  9372  0
Материалы по теме:
Все про:потери (1587) Водяное (101) операция Объединенных сил (1349)

 В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. ФОТО (обновлено)

В результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений погибли старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня ранее штаб ООС сообщил об обстреле санитарного автомобиля под Водяным, в результате чего один военнослужащий погиб на месте, а двое были ранены. Позже стало известно, что в больнице от полученных ранений умер военный медик

Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования. 

В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко 01
В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко 02
В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко 03

Ровно два года назад, в июле 2017 года, журналист Цензор.НЕТ Виолетта Киртока в Широкино брала интервью у Ирины Шевченко: Старший матрос Ирина Шевченко: "Я про себя молюсь: "Господи, не ради себя прошу, а пацана довезти". И только тыр - и вынесло нас"

Позже командование 36-й отдельной бригады морской пехоты обнародовало имена обоих погибших военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3135018
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх