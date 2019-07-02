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 Политика Украины
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 "Мы стратеги, которые учатся в процессе", - глава штаба "Слуги народа" Корниенко. ВИДЕО

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, как формировался список партии, на каких идеологических принципах отбирали кандидатов в депутаты, о планах политической силы после выборов, а также о своем прошлом опыте работы политтехнологом.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:16 "Сверка часов"
3:30 Руководство избирательным штабом партии "Слуги народа"
8:52 Работа политтехнологом
11:09 Список "Слуги народа"
18:16 Как определяли место кандидата в списке, информация о покупке мест в списке
22:09 Финансирование партии и кандидатов
23:58 "Слуга народу" и группа "Приват"
25:45 "Зашкваренные" кандидаты: Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Владислав Криклий
38:45 Будущее партии "Слуга народа" в парламенте: "тушки", Медведчук в президиуме Рады, варианты коалиции
48:19 Электронная декларация
51:58 Война
53:30 Неочевидный прогноз

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готовы голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дмитро Разумков: "Розрахунок породистими щенятами або округами - це точно не про нас! Купити франшизу в партії "Слуга народу" не можна"

Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.

Источник: https://censor.net.ua/n3135017
 
 
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Вже 22 липня стане зрозуміло, який історичний вибір зробили Слуги Народу. Куди СПРОБУЮТЬ ПОТЯГНУТИ НАС, В ЄВРОПУ, ЧИ В пАРАШУ.
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сами признаються шо они из тех что "зачем думать .. надо делать" .. а потом через пол годика .. ой "кредиты" .. "опа" ... на главного клоуна все спихнут ... скажут ну он же гендир .. и все по кустам
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Алкашик Корниенко открыто говорит, что они ничего не умеют и квалифицированых спецов у них нет, а Украина для них это учебный полигон. Разве в стране, где большая часть людей адекватна, вот это позорище может быть партией с найбольшим рейтенгом? Нет!
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да это какието кулибины с рынка ... я думаю у них в офисе часто звучат такие фразы (я на 200% уверен) как "намутить", "пипл хавает", "афера", "проект"(в отношении страны людей и судеб) .. это же хреновы медийщики 200х. Я сам работал в этой сфере (только в айти) .. он без принципов .. для них все это веселая игра и не более
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И в процессе обучения уже поняли...что водку с портвейном ...и водку с пивом мешать нельзя....бо на утро будет болеть голова....
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Анігдот згадався:
Пришли мыши к филину, жалуются:
- Мы, мыши, самые маленькие, слабые, каждый обидеть и сожрать норовит.
Че делать?
Филин подумал, подумал - говорит:
- Вам, мыши, надо превратиться в ежей. Будете колючими - и вас не так
просто будет съесть.
Мыши убежали, радостные:
- Да, да! Превратимся в ежей! Спасемся!
Через некоторое время возвращаются к филину и робко спрашивают:
- Ты сказал, надо в ежей превращаться... НО КАК???
Филин подумал, подумал:
- Да пошли вы, мыши на хрен! Я не тактик - я стратег!!!
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Судя по интеллектуальному выражению лица рожи этого "начальника штаба" научится он немногому.
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спирт правильно разбавлять умеет - и на том спасибо..
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Такое впечатление, что школьники учатся в подкидного дурака играть, а не управляют страной.
Но ЗЕбилов это не смущает. Это ж все очень просто, как картошку посадить.
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Типовий нарік і алкаш. Може це вимога така, при прийомі в партію веселих слуг?
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Скільки воно загагешило, перш ніж таке зморозило?
Ну видно ж що риба піла і риба нє закусивала!
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"Мы летчики-ученики,которые бегло читают "Инструкцию экипажа",поднимаясь по трапу"
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Время публикации статьи на Цензоре - 10:00
Продолжительность видео - 53:30
Время первого высера порохососки 10:03 ……..
Всё что нужно знать об ущербных троллях ...
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вопрос к тебе додику …. А ты до выборов был успешный , не бедный , процветающий бизнесмен ? Я правильно понял ? А после выборов ты всё потерял и жизнь потеряла всякий смысл , так ?
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это к голосовавшим за ЗЕ - пусть они идут к психиатру
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вы мыло хаваете , а других к психиатру отсылаете ? тогда после врача сразу на больничку .
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Что у зебенских хорошо получается - это п...деть, тут они плидеры
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Этот поц не знает, что марионетка не может быть стратегом.
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Не слишком ли дорогое обучение для народа Украины и его будущего?
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Про рожу молчу, там и так все очевидно. Но...Что можно сказать о тех , кто этого "стратега" привел к власти. Кем они являются, если этот тип в их глазах выглядит стратегом?
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Какие вы нах стратеги? Вы не знаете что через месяц будет. Не говоря о годах. Сборище паяцев?
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Учится идите за парты недоумки, а не экспериментируя над страной.
Это все равно что хирург будет учится оперировать на своих пациентах, или пилот самолета, взяв пассажиров на борт, в процессе полета будет разучивать новые фигуры высшего пилотажа....
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Черговий перл зелених. Питаєтьсь в задачі, якщо не вмієте для чого взялись.
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🐷ботики від злоби аж ...поЗЕленіли..
🤣🤣
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штоб тебя вез таксист , который только учится водить автомобиль... )))
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Повтор. По причине того что порохососам сказать нечего и они просто банят .

Время публикации статьи на Цензоре - 10:00
Продолжительность видео - 53:30
Время первого высера порохососки 10:03 ……..
Всё что нужно знать об ущербных троллях ...
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Желаю тебе, штоб ты попался в руки к хирургу , который только учится оперировать....
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"Обучение в процессе" в воюющей стране оплачивается жизнями ее лучших граждан. Опухший политтехнолог не способен даже на адекватные формулировки.
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Вы - одноразовые проклдадки Коломойского. Говорящие "Тампаксы".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы стратеги, которые учатся в процессе", - глава штаба "Слуги народа" Корниенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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