 "Мы стратеги, которые учатся в процессе", - глава штаба "Слуги народа" Корниенко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:16 "Сверка часов"
3:30 Руководство избирательным штабом партии "Слуги народа"
8:52 Работа политтехнологом
11:09 Список "Слуги народа"
18:16 Как определяли место кандидата в списке, информация о покупке мест в списке
22:09 Финансирование партии и кандидатов
23:58 "Слуга народу" и группа "Приват"
25:45 "Зашкваренные" кандидаты: Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Владислав Криклий
38:45 Будущее партии "Слуга народа" в парламенте: "тушки", Медведчук в президиуме Рады, варианты коалиции
48:19 Электронная декларация
51:58 Война
53:30 Неочевидный прогноз
Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готовы голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.
Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.
Та ми бачимо , не сліпі !!!!!!
Пришли мыши к филину, жалуются:
- Мы, мыши, самые маленькие, слабые, каждый обидеть и сожрать норовит.
Че делать?
Филин подумал, подумал - говорит:
- Вам, мыши, надо превратиться в ежей. Будете колючими - и вас не так
просто будет съесть.
Мыши убежали, радостные:
- Да, да! Превратимся в ежей! Спасемся!
Через некоторое время возвращаются к филину и робко спрашивают:
- Ты сказал, надо в ежей превращаться... НО КАК???
Филин подумал, подумал:
- Да пошли вы, мыши на хрен! Я не тактик - я стратег!!!
лицарожи этого "начальника штаба" научится он немногому.
Но ЗЕбилов это не смущает. Это ж все очень просто, как картошку посадить.
Ну видно ж що риба піла і риба нє закусивала!
Продолжительность видео - 53:30
Время первого высера порохососки 10:03 ……..
Всё что нужно знать об ущербных троллях ...
😁
плидеры
Это все равно что хирург будет учится оперировать на своих пациентах, или пилот самолета, взяв пассажиров на борт, в процессе полета будет разучивать новые фигуры высшего пилотажа....
🤣🤣
Время публикации статьи на Цензоре - 10:00
Продолжительность видео - 53:30
Время первого высера порохососки 10:03 ……..
Всё что нужно знать об ущербных троллях ...