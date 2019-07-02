 "Мы стратеги, которые учатся в процессе", - глава штаба "Слуги народа" Корниенко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:16 "Сверка часов"

3:30 Руководство избирательным штабом партии "Слуги народа"

8:52 Работа политтехнологом

11:09 Список "Слуги народа"

18:16 Как определяли место кандидата в списке, информация о покупке мест в списке

22:09 Финансирование партии и кандидатов

23:58 "Слуга народу" и группа "Приват"

25:45 "Зашкваренные" кандидаты: Максим Бужанский, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Владислав Криклий

38:45 Будущее партии "Слуга народа" в парламенте: "тушки", Медведчук в президиуме Рады, варианты коалиции

48:19 Электронная декларация

51:58 Война

53:30 Неочевидный прогноз

Напомним, досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 21 июля. Согласно результатам опроса разных социологических организаций, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев. За партию президента Украины Владимира Зеленского готовы голосовать подавляющее большинство избирателей, определившихся с выбором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дмитро Разумков: "Розрахунок породистими щенятами або округами - це точно не про нас! Купити франшизу в партії "Слуга народу" не можна"

Александр Корниенко является главой избирательного штаба и седьмым номером списка партии "Слуга народа". Во время президентских выборов он работал в команде Зеленского и занимался организационными вопросами по регионам.