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 Портнов заявил про обыски на "Прямом". В ГБР и на канале отрицают

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Портнова. 

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - сказано в сообщении.

В свою очередь, на "Прямом" назвали информацию об обысках фейком.

"Слова Портнова это фейк. Не ведитесь. Что было на самом деле. Я только что разговаривал с собственником канала Владимиром Макеенко. Приезжали в Парус представители ГБР, к ним спустился юрист Прямого и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в Налоговой. Никаких выемок, никаких обысков. Но учитывая накат на канал, все может быть", - пишет в своем Telegram-канале ведущий телеканала, политолог Тарас Березовец.

Также Березовец заявил, что это "заказная атака со стороны Офиса президента и его главы Богдана".

"Следователями не проводились обыски и изъятие документов на телеканале "Прямой", - заявили в пресс-службе ГБР, отметив, что распространенная в СМИ информация о продолжающихся обысках не соответствует действительности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135016
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы когда Скоморох посадит Портнова?
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где сидит эта кацапская мразь портнов?!!!чего этот выродок в Украине делает!??? Портнов заявил про обыски на "Прямом". В ГБР и на канале отрицают - Цензор.НЕТ 7022
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А что у нас прокуратурой уже Портнов командует?
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Пионеры-бенинцы + подонок портнов= дружба навек!
Каждый день все более отвратительные новости...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов заявил про обыски на "Прямом". В ГБР и на канале отрицают
 
 
 
 
 
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