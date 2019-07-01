 Вступительная кампания в вузы началась в Украине: 26 июля обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, - Гриневич

Вступительная кампания 2019 года не предусматривает существенных изменений в процессе зачисления, если сравнить с предыдущим годом. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вообще вступительная кампания в этом году имеет ряд новаций по сравнению с прошлым годом, но существенных изменений в процессе зачисления не предполагается", - отметила она.

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Так, например, по словам министра, в этом году для поступления в вузы принимаются также сертификаты ЗНО 2017, 2018, 2019 лет, кроме сертификата ВНО по иностранному языку за 2017 год, творческие конкурсы этого года разведены во времени, и абитуриенты смогут попробовать свои силы при поступлении в несколько учебных заведений.

По ее словам, 1 июля - старт регистрации электронных кабинетов, 10 июля - старт приема заявлений и документов, с 1 по 10 июля - проведение творческих конкурсов.

"16 июля в 18:00 официально завершится подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов. И лишь 22 июля в 18:00 заканчивается подача заявлений тех, кто поступает только по сертификатам ВНО", - сказала она.

Министр добавила, что 26 июля обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, а до 31 июля абитуриенты должны принести оригиналы документов в выбранные вузы.

"И до 1 августа 12 часов будет продолжаться зачисление на бюджет, и тогда уже увидим список всех зачисленных на бюджет. Зачисление на контракт и соответственно создание электронных кабинетов абитуриента будет доступно вплоть до конца сентября", - отметила Гриневич.

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Для регистрации электронного кабинета нужно, кроме логина и пароля, ввести номер сертификата ВНО, Пин-код и год получение сертификата. А также серию, номер и средний балл документа о полном всеобщем среднем образовании.

Электронные кабинеты абитуриентов, созданные в прошлые годы, удалены, для вступления в 2019 году электронный кабинет нужно создавать снова. Поступающие должны самостоятельно вычислить средний балл аттестата по 12-балльной шкале. Для этого на сайте ЕГЭБО доступен калькулятор среднего балла.