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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1390) Дюмон (44)

 Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции Дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должна и в дальнейшем отыгрывать свою положительную роль в работе организации, несмотря на возвращение делегации России.

"Мы, конечно, приняли во внимание ту реакцию, с которой выступила украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем отыгрывала своей работой положительную роль в этой организации", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В частности, по ее словам, украинская делегация является одной из самых активных, что актуально как для представителей украинского парламента, так и для представителей правительства, которые работают на уровне Комитета министров Совета Европы.

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"То есть, в целом, украинская делегация работает очень мощно, и Украина может гордиться своими представителями в Совете Европы", - добавила Дюмон.

При этом посол понимает наличие вопросов в украинском обществе относительно решения, которое открыло путь возвращению России в ПАСЕ.

"Мы, конечно, понимаем те вопросы, которые возникают в Украине в связи с, как это подается, возвращением России в Совет Европы. Но посмотрим на всю эту ситуацию с другой стороны. Принятые решения никоим образом не облегчают ситуацию для России с точки зрения ее взаимодействия с Советом Европы, в частности с Европейским судом по правам человека, и с ее собственными гражданами, которые смогут подавать иски против России в этот институт. Именно этот аспект был подтвержден и усилен принятым решением", - отметила дипломат.

Дипломат заверила, что санкционная политика в рамках ЕС остается в силе.

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"Я считаю тот факт, что почти в те же даты состоялось продолжение санкций, снимает любые подозрения и показывает, что наоборот – санкционная политика остается в силе, и таких опасений быть не должно", - добавила Дюмон.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135004
 
 
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Говорят Израиль обстрелял рашистов в Сирии.
Когда там уже ядерная война?
Лучше ужасный конец чем ужас без конца.
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Продажная Европа пошла с путеным на сговор, как их предшественники когда то в Мюнхене с Гитлером.
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И что ты предлагаешь бежать к Москве?Новая методичка порохоботов
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Выслать на хер этого посла , за наглость . Лука за такие "принуждения" поступает быстро .
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Она должна ,но будет выглядеть смешно и после Украину вообще перестанут воспринимать как государство,будут воспринимать как СЕРУЮ зону типа как сейчас мы воспринимаем Чернобыль в Украине
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Рыги и друг Богдана Портнов реваншуют,не прикончил порох в свое время-На телеканале "Прямой", владельцем которого называют бывшего президента Петра Порошенко, проходит выемка документов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил юрист Андрей Портнов в Facebook
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При этом юридически канал оформлен на рыга Макеенко. Кого там Петя приканчивал, говоришь?
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Та ти що? Совість гризе? Приходиться пояснювати своїм громадянам, чого порожні місця у залі засідань? Макнула вас таки укоаїнська делегація у власне гі*но?!
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что Вы говорите, господин посол...
если бы у вас украли телефон, Вы бы продолжали спокойно сидеть за одним столом с вором?
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Так цей злодій ще й вбив членів сім'ї і викрав ще кілька родичів...
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конечно, будет работать. без геращенок, гончаренок, берёз и арьевых
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Ми реакцію прийняли. (С) такого ввічливого побажання запхати свою думку, переконання та принципи у зад я ще не чув.
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А я считаю - не должна. И взносы не должна платить.
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Может ты заткнешся и будешь заниматься своими делами бо вас во всей красе мы уже увидели
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции Дюмон
 
 
 
 
 
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