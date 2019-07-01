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 Политика Украины
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 "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков.

Партия "Слуга народа" проверит информацию о наличии израильского гражданства у кандидата-мажоритарщика по 169-му избирательному округу Александра Куницкого.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я видел эти новости у вас про гражданство – мы это проверим. Но мы же знаем, как работают черные технологии. Даже если бы мы выставили вас, то не удивлюсь, что у вас тоже бы появилось немецкое, израильское и немножко британского гражданства. Поэтому давайте не рубить с плеча", - сказал политик.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.

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На вопросы о том, что многие кандидаты-мажоритарщики от "Слуги народа" подозреваются в связях с одиозными персонажами либо являются техническими кандидатами по договоренности с политиками других политсил, Разумков ответил:

"Если мы говорим о серьезных кандидатах, то мы действительно так подбирали людей, чтобы у них был шанс победить. Не вижу тут подводных камней... Написать могут что-угодно, а по многим сильным кандидатам будут работать не то что пушки, а "Грады".

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Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3135002
 
 
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А що там перепровіряти, якщо йому, як громадянину Ізраїлю, офіційно заборонено вїзд в Україну?
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ЗАЧЕМ? Сколько можно прогибаться? Снимитись уже вообще с выборов, раз готовы проверять каждый чих порохоскота.
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да... для этого минимум пол года потребуется... И то могут не разобраться "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков. - Цензор.НЕТ 4788 А шо там проверять? Пусть сыграет на пианинке и фсе сразу станет ясно
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Разумков - син артистки. Заслуженої артистки, овощної... В маму пішов, ліцедій... По-простому - брехун першого порядку. І недарма з клованом вони "спелись"...
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Не ,, Слуга народа,, , наименованието е ,,Народ слуга,,.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков.
 
 
 
 
 
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