 "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я видел эти новости у вас про гражданство – мы это проверим. Но мы же знаем, как работают черные технологии. Даже если бы мы выставили вас, то не удивлюсь, что у вас тоже бы появилось немецкое, израильское и немножко британского гражданства. Поэтому давайте не рубить с плеча", - сказал политик.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля. Ранее в комментарии Цензор.НЕТ сам Куницкий опроверг эту информацию. Центризбирком проводит проверку Куницкого.

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На вопросы о том, что многие кандидаты-мажоритарщики от "Слуги народа" подозреваются в связях с одиозными персонажами либо являются техническими кандидатами по договоренности с политиками других политсил, Разумков ответил:

"Если мы говорим о серьезных кандидатах, то мы действительно так подбирали людей, чтобы у них был шанс победить. Не вижу тут подводных камней... Написать могут что-угодно, а по многим сильным кандидатам будут работать не то что пушки, а "Грады".

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