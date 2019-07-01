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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1943) Канада (1264) Омелян (644) Петухов (12)

 "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об исключении его кандидатуры из состава делегации Украины в Канаду.

"Приятно" было узнать, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили", - написал министр на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что по итогам рабочей поездки в Штаты ожидаются "хорошие новости" в сфере железной дороги, морских портов, почты, дорожного строительства, а также отдельно от Эксимбанка США.

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Омелян также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно его встречи с украинской диаспорой в Канаде.

"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность – не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры.

Приятно было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян 01

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в рамках рабочей поездки в США Омелян встречался с руководством Почтовой Службы. На встрече обсуждалась возможность привлечепия в Украину Amazon, разработав прямое решение по доставке. В частности, Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпоштой" и Почтовой службой США, которое обеспечило бы специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

Также на Цензор.НЕТ: "Когда будет самолет никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Позже "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. Вместе с тем, женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3135000
 
 
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А ты что думал - будешь обгаживать Зе, а он тебя с собой возить будет? Как дела с уголовными делами по коррупции? 21 июля на помойку.
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Зеля. Мало того что торгаш, так еще и МСТИТЕЛЬНЫЙ, не может простить Омеляну, шо тот не лег под жтого малообразованного малороса.

Брат Омеляна , выдающийся певец Парижской оперы, взял оружие и погиб , защищая Украину.
А зебилы вы брали примата с зером в рояле
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зелечка очень обидчивое и злопамятное....
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21 июля 2019 года выборы в Раду.. Сделаем Зебилов вместе!!!
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дешевка твой зеля - сто долларов всего ,ну тысяча - жах - "Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря"Источник: https://censor.net.ua/n3135000
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Смотрите, что бы на помойку не пошел зеБЕнин телепузик, а дело идет к этому!
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Все-таки вважаєте, що Зєля має представляти лише себе, свою дружину і Зєкоманду? Як у Північній Кореї? А інших думок в Україні нема? Як це прокацапських! Канадцям це сподобається. Хоча, насправді, я думаю, там політики немає. Просто літак не ґумовий. А Зєкоманда "молодих облич" велика. І в основній масі далі Жмеринка не була. Тому беруть лише дуже-дуже своїх. Майже рідних. Друзів дитинства, однокласників, рідних жінок.
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Правильно Омелян, нечего пачкаться об зеленое!!!
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"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря"
Зеля обличчям торгує
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Буде добре, якщо на зустріч ніхто не прийде.
Послати Зелю та і все.
Любітєль срубіть халявного баблішка..
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ПЛАКАТЫ НАДО ПЕРЕД ВСТРЕЧАЙ РАСПОЛОЖИТЬ - ТОРГУЕШЬ УКРАИНОЙ И СВОЕЙ МОРДОЙ?
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Туалеты помой в поездах...тварь коррупционная. Готовься к походам к следователям.....
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Мелкий жулик решил покомандовать президентом.
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Этих жулья много в государстве Украина, через год мы такое же число увидим в команде нового Президента, а может ещё больше. Просто мы такие КУМОВСКИЕ все есть и инфицированы московско ордынской чумой
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Это ты инфицирован со своим потрохом и его свинарчуком.
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0,001 работы на посту министа этого хипстера, одни фейсбучные высеры...адьес!, амигос!
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Позорище!
А что еще можно ожидать от зеленой шмаркли?
"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры. Источник: https://censor.net.ua/n3135000
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Омеляна такая Омеляна

На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка
"Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 7349Президент сам не планирует свои заграничные поездки и не собирает деньги.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.
"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.https://censor.net.ua/news/3134877/na_vstreche_s_diasporoyi_v_kanade_dengi_budut_sobirat_ne_dlya_zelenskogo_a_dlya_blagotvoritelnosti_volonter
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Это сарказм или стеб.....или это серьезно?? Ну про эти билеты на мероприятия с Зелей??
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Це тупеням соєвим повидавали методички, а вони й сами не знають, що з ними робити "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 1220
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гугли. Хоча би оце: https://bykvu.com/bukvy/121187-vstrecha-zelenskogo-s-diasporoj-v-kanade-budet-platnoj-bilety-stoyat-pochti-1-tys
"Встреча Зеленского с диаспорой в Канаде будет платной: билеты стоят почти $1 тыс".

Думаєш, Омелян буде брехати, як оті клоуни?
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В Торонто діаспора - це свідомі українці, вони не знають, що таке 95 квартал... Навряд чи сильно багато їх за 100-1000 доларів прийде...
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Блин такого позорного выбора я даже во сне представить не мог шо в мозгах этих хомяков произошло они же на уровне червя выползка так у того хоть инстинкт есть а эти вообще биомасса
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Не знаю кому и как, но мне кажется, даже хряк умнее зеленого!
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Подумав те саме щодо знання української мови - Вітя її краще знає, гірше знає хіба Азіров...
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Однозначно умнее. Были провалы в речи, но не частые. У Зё мозг работает намного хуже. Он не может сформулировать мысли. Это от канабиса и др. наркотиков такие провалы. Клетки мозга вымирают и отсюда и торможение. Я не троллю. Все так и есть. Доктора и те, кто курил часто - подтвердят.
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так там будет встреча с преЗЕдентом или бенефис квартала... ну раз билеты продают...
от еще тольк диаспора ..не порадовалась за нас...))))
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Знаєте, діаспора піде на Ніну Матвієнко чи на Хор Верьовки, але не на квартал... У них трохи інші вподобання - нормальні!
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так.. маю надію.
але ж і від зустрічі з президентом залежить багато...чи варто продаватись мов артист, чи все ж таки належить гідно і щиро запросити всїх на зустріч, як друзів (канадійська діаспора така сила, таке лоббі там, що її ватро б було поважати)...та Ви це і самі знаєте...чтого я пнусь?)))))
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Ну башкой же соображаешь иногда... нахрена снова SkyUp приплетать? Ведь сам понимаешь и сам озвучил, что "возможно" (на самом деле скорее всего) SkyUp этот скандал с умалишённой сам и замутил - Коломойский так топорно не работает!!!
Пы.Сы. И Бутусов прекрасно знает, что "Коломойский так топорно не работает!!!", но видимо есть причина качнуть... "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 4068
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Беня вообще охренел в последнее время от безнаказанности, так что мог и маху дать
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Дело в том, что найти реальных пострадавших как два пальца об асфальт - лично могу по несколько человек в день поставлять, готовых в суд подавать! "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 8807
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На пана Петра задарма не хотiли йти. Доречi, Омелян в Америку намилився дiточок провiдати, чи нову личинку відкласти на благословенній американській землі? "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 5933
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Знаєте, канадська діаспора - люди, які носять вишиванку за покликом серця, які можуть процитувати вірші Шевченка чи Маланюка. Ви гадаєте, що такого штибу люди на Зе захочуть йти задарма? Він хоч один вірш Шевченка по пам'яті без підготовки розказати може?
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Омелян уже гиперлуп проложил?Амазон и кучу других заморочек.?Мечтатель марсианский и бездельник.ЖД окончательно убили.Остап Бендер в Нью Васюках.
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Обиделся. Хотел под конец командировочных срубить по-легкому...
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а ви уявіть, скоро ця казліна зебеніна поміняє всіх і вся і залишимося ми сам на сам з цими богданами і 73% сектантами.. бідна Україна
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Мелкий жулик решил покомандовать президентом.

Бутусик,это спам по твоему,мразь.
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Может он хотел еще одного ребенка случайно родить в Канаде. Чтобы он стал гражданином Канады. А то че все Америка да Америка.
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САНИТАРЫ!!! Омелян разбушевался)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять»

Иногда можно пропускать мимо ушей словесные испражнения наших чинуш. Их слишком много, чтобы непрерывно хохотать. Но все/таки Владимир Владимирович Омелян, числящийся пять (о, боже!) лет «министром инфраструктуры» - чиновник слишком потешный и хамовитый, чтобы пройти мимо). Вот, кстати, вечный вопрос «почему Украина выглядит такой неухоженной, неуклюжей и несовременной?» имеет вполне себе конкретный и убийственны ответ. В виде невероятно глупой физиономии министра Омеляна). Он - изумительно точная и объёмная концентрация главных пороков нашей нынешней управленческой системы. Человек абсолютно непрофессионален, явно не на своём месте, не в меру глуповат, а потому постоянно мечется в поисках хозяина и совсем не современен. Он даже не классическая такая ленинская «кухарка в гос/управлении», а записной сельский шут). Такой себе персонаж из старой советской комедии 1964 года) «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён» в пионерском галстучке с перекошенной мордочкой и вечно не впопад спрашивающий «а что вы тут делаете?)»...

Так вот, это забавный персонаж, последние месяцы живший в промо/тусовке кандидата Порошенко вместо работы про профилю, решил эффектно напомнить нам о своей бычьей крутизне и... наехал в ФБ (ну а где ещё) на Зеленского). Типа «мозгов у тебя маловато, разговариваешь на неправильном языке и вообще мы уже давно обогнали прочий мир с его Масками своими ... лупами». Ярко, зубато, колхозно и строго по-омеляновски)...
Если серьезно, то Омелян - это точно не про инновации, современные вызовы, инфраструктуру. Это именно та самая отмороженная и мракобесная повестка мрачного XVII века с его обязательными выгребными ямами вместо туалетов, полуразрушенными землянками вместо домов и хоровым пением вместе с петухами. Омеляну, правда, сильно повезло родиться в наш век. Будучи глубоко провинциальным юношей со множеством комплексов, но жаждущим славы «митрофанушки», он изливают свою юношескую нереализованность в фейсбук. Там, абсолютно попадая опять же в классическое психотипное, он компенсируют свою жизненную трусость/никчёмность немыслимыми баттлами с русскими медведями или украинскими президентами и неизменно выходит чемпионом. Как любой иной прыщавый юноша, который под грозным анонимным ником, направо и налево оскорбляет людей и злобно угрожает им. Есть ли у него время заниматься инфраструктурой? Ну что за глупый вопрос)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять». И чтобы поняли... Почему у нас всегда курсируют ржавые изношенные составы, в которых вечная вонь и духота и у которых всегда плохое расписание? Почему по дорогам ездят вщент разбитые маршрутки, хотя Омелянчик своим розовато-девичьим кулачком грозно стучал по столу и обещал порядок? Почему сами дороги съедены неведомым «асфальтным жуком»? И почему у Омеляна в подчинении собраны самые яркие отраслевые воры?)...


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Да не Емеля не за это ,за чоколадную дурь в башке!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян
 
 
 
 
 
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