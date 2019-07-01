 "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян

"Приятно" было узнать, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили", - написал министр на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что по итогам рабочей поездки в Штаты ожидаются "хорошие новости" в сфере железной дороги, морских портов, почты, дорожного строительства, а также отдельно от Эксимбанка США.
Омелян также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно его встречи с украинской диаспорой в Канаде.
"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность – не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры.
Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в рамках рабочей поездки в США Омелян встречался с руководством Почтовой Службы. На встрече обсуждалась возможность привлечепия в Украину Amazon, разработав прямое решение по доставке. В частности, Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпоштой" и Почтовой службой США, которое обеспечило бы специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.
Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.
24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.
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12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".
Позже "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. Вместе с тем, женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд.
Брат Омеляна , выдающийся певец Парижской оперы, взял оружие и погиб , защищая Украину.
А зебилы вы брали примата с зером в рояле
Зеля обличчям торгує
Послати Зелю та і все.
Любітєль срубіть халявного баблішка..
А что еще можно ожидать от зеленой шмаркли?
"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры. Источник: https://censor.net.ua/n3135000
На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка
Президент сам не планирует свои заграничные поездки и не собирает деньги.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.
"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.https://censor.net.ua/news/3134877/na_vstreche_s_diasporoyi_v_kanade_dengi_budut_sobirat_ne_dlya_zelenskogo_a_dlya_blagotvoritelnosti_volonter
"Встреча Зеленского с диаспорой в Канаде будет платной: билеты стоят почти $1 тыс".
Думаєш, Омелян буде брехати, як оті клоуни?
УКРАИНЦЕВ НАЗВАЛИ САМОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ НАЦИЕЙ МИРА, - РЕЙТИНГ BIG 7 TRAVEL
от еще тольк диаспора ..не порадовалась за нас...))))
але ж і від зустрічі з президентом залежить багато...чи варто продаватись мов артист, чи все ж таки належить гідно і щиро запросити всїх на зустріч, як друзів (канадійська діаспора така сила, таке лоббі там, що її ватро б було поважати)...та Ви це і самі знаєте...чтого я пнусь?)))))
Пы.Сы. И Бутусов прекрасно знает, что "Коломойский так топорно не работает!!!", но видимо есть причина качнуть...
Бутусик,это спам по твоему,мразь.
я подивлюся...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять»
Иногда можно пропускать мимо ушей словесные испражнения наших чинуш. Их слишком много, чтобы непрерывно хохотать. Но все/таки Владимир Владимирович Омелян, числящийся пять (о, боже!) лет «министром инфраструктуры» - чиновник слишком потешный и хамовитый, чтобы пройти мимо). Вот, кстати, вечный вопрос «почему Украина выглядит такой неухоженной, неуклюжей и несовременной?» имеет вполне себе конкретный и убийственны ответ. В виде невероятно глупой физиономии министра Омеляна). Он - изумительно точная и объёмная концентрация главных пороков нашей нынешней управленческой системы. Человек абсолютно непрофессионален, явно не на своём месте, не в меру глуповат, а потому постоянно мечется в поисках хозяина и совсем не современен. Он даже не классическая такая ленинская «кухарка в гос/управлении», а записной сельский шут). Такой себе персонаж из старой советской комедии 1964 года) «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён» в пионерском галстучке с перекошенной мордочкой и вечно не впопад спрашивающий «а что вы тут делаете?)»...
Так вот, это забавный персонаж, последние месяцы живший в промо/тусовке кандидата Порошенко вместо работы про профилю, решил эффектно напомнить нам о своей бычьей крутизне и... наехал в ФБ (ну а где ещё) на Зеленского). Типа «мозгов у тебя маловато, разговариваешь на неправильном языке и вообще мы уже давно обогнали прочий мир с его Масками своими ... лупами». Ярко, зубато, колхозно и строго по-омеляновски)...
Если серьезно, то Омелян - это точно не про инновации, современные вызовы, инфраструктуру. Это именно та самая отмороженная и мракобесная повестка мрачного XVII века с его обязательными выгребными ямами вместо туалетов, полуразрушенными землянками вместо домов и хоровым пением вместе с петухами. Омеляну, правда, сильно повезло родиться в наш век. Будучи глубоко провинциальным юношей со множеством комплексов, но жаждущим славы «митрофанушки», он изливают свою юношескую нереализованность в фейсбук. Там, абсолютно попадая опять же в классическое психотипное, он компенсируют свою жизненную трусость/никчёмность немыслимыми баттлами с русскими медведями или украинскими президентами и неизменно выходит чемпионом. Как любой иной прыщавый юноша, который под грозным анонимным ником, направо и налево оскорбляет людей и злобно угрожает им. Есть ли у него время заниматься инфраструктурой? Ну что за глупый вопрос)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять». И чтобы поняли... Почему у нас всегда курсируют ржавые изношенные составы, в которых вечная вонь и духота и у которых всегда плохое расписание? Почему по дорогам ездят вщент разбитые маршрутки, хотя Омелянчик своим розовато-девичьим кулачком грозно стучал по столу и обещал порядок? Почему сами дороги съедены неведомым «асфальтным жуком»? И почему у Омеляна в подчинении собраны самые яркие отраслевые воры?)...
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