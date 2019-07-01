 "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян

"Приятно" было узнать, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили", - написал министр на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что по итогам рабочей поездки в Штаты ожидаются "хорошие новости" в сфере железной дороги, морских портов, почты, дорожного строительства, а также отдельно от Эксимбанка США.

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Омелян также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно его встречи с украинской диаспорой в Канаде.

"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность – не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в рамках рабочей поездки в США Омелян встречался с руководством Почтовой Службы. На встрече обсуждалась возможность привлечепия в Украину Amazon, разработав прямое решение по доставке. В частности, Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпоштой" и Почтовой службой США, которое обеспечило бы специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

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12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Позже "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. Вместе с тем, женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд.