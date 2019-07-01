 Умер военный медик, тяжело раненый при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, скончался от полученных травм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

Как сообщалось ранее, сегодня, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, наемники РФ обстреляли из ПТУР санитарнитарный автомобиль ООС в результате чего один военнослужащий погиб на месте, еще двое - получили ранения. Один из раненых - военный медик находился в критическом состоянии.