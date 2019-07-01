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 Умер военный медик, тяжело раненый при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного

От полученных травм умер военный медик, пострадавший при обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля в районе Водяного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, скончался от полученных травм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

Как сообщалось ранее, сегодня, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, наемники РФ обстреляли из ПТУР санитарнитарный автомобиль ООС в результате чего один военнослужащий погиб на месте, еще двое - получили ранения. Один из раненых - военный медик находился в критическом состоянии.

Умер военный медик, тяжело раненый при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134998
 
 
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У порохоботов сейчас начнется пляска на костях и радость, что можно пообсирать Зе. Про тысячи и тысячи погибших при шоколадном барыге они не вспомнят.
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Надо срочно отводить ВСУ от Водяного, правда, Вова?
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Ніякого примирення з москалями не вийде.
Вони просто користуються можливістю і вбивають.
Вічна пам'ять загиблим хлопцям..
Найщиріші співчуття рідним.
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А у нас выборы! Разумков умничает про встречи с путлером.Зеля отводит войска,богдан ,опять про кацапский язык.Все ок никаких проблем.Пойдем пожрем шаурмы с пивком!
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Враг нагло расстреливает санитарные машины, школы, ясли и при этом кто-то в Украине постоянно хочет его обелить, сделать пушистым и неопасным, типа "граждан Донбасса".
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РАз Европа берет рашку в пасе...А у нас гибели...Может перебазарить с США втихаря и по хорватскому сценарию ?
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Царство Небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині.. Вести вогонь на ураження санітарного транспорту під захистом Червоного Хреста - можуть тільки відморожені виродки..
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Я нє понял. Развє вони ще не пєрєстали стрєлять?
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Машина была с красным крестом. И с кем там договариваться?
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Порохощекинцы какие Вы гниды статья о том что погиб человек защищая народ нашей страны а так же и Вас гнид, но нет Вы набрали гавна в рот и обгадили все ради денежек суки продажные или убогие так о чем с Вами можно вести диалог Вы такие же ватники расшатываете и уничтожает свой ДОМ чтоб этот патологический лжец и вор вернулся на трон чтоб продолжала здесь править рос укр мафия вы готовы и страну предать и продать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер военный медик, тяжело раненый при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного
 
 
 
 
 
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