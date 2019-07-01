 Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове

В торжественном шествии в честь 78 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства приняли участие несколько тысяч украинцев, среди которых - не только львовяне, но и жители других городов.





Колонну возглавили представители объединенных националистов (политических партий ВО "Свобода", "Национального Корпуса" и "Правого сектора"), а также - ветераны российско-украинской войны и члены патриотических организаций. Кульминацией праздничного шествия стало проведение своеобразного вече у памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, во время которого выступили Юрий Михальчишин, Святослав Серый, Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский.

Политики обратились к участникам празднования и напомнили, что история украинского государства тысячелетняя, но все это время Украина вынуждена доказывать свою независимость. В частности, Олег Тягнибок отметил, что как и 78 лет назад, сейчас Украина противостоит посягательствам врагов и борется за свою свободу. Политик подчеркнул, что при таких условиях украинцы должны ответственно отнестись к предстоящим парламентским выборам и выбирать взвешенно, чтобы не допустить в стране полномасштабного пророссийского реванша.

В свою очередь лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий прокомментировал вчерашний марш во Львове на страницах "Украинской правды". Он отметил, что много лет украинские националисты отстаивают интересы своей нации и государства и добавил, что сейчас это особенно актуально, потому что соратники Путина из окружения Медведчука активно развивают в Украине пятую колонну и пытаются завести ее в следующий украинский парламент.