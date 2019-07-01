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 Политика Украины
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Все про:Львов (3483) национализм (259)

 Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове

30 июня во Львове состоялся праздничный марш в честь 78 годовщины провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства. Организаторами мероприятия выступили силы украинских националистов и патриотов, которые объединились для совместного похода в Раду по инициативе лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого.

В торжественном шествии в честь 78 годовщины провозглашения Акта восстановления Украинского государства приняли участие несколько тысяч украинцев, среди которых - не только львовяне, но и жители других городов.

Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 01
Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 02

Колонну возглавили представители объединенных националистов (политических партий ВО "Свобода", "Национального Корпуса" и "Правого сектора"), а также - ветераны российско-украинской войны и члены патриотических организаций. Кульминацией праздничного шествия стало проведение своеобразного вече у памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, во время которого выступили Юрий Михальчишин, Святослав Серый, Олег Тягнибок и Руслан Кошулинский.

Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове 03

Политики обратились к участникам празднования и напомнили, что история украинского государства тысячелетняя, но все это время Украина вынуждена доказывать свою независимость. В частности, Олег Тягнибок отметил, что как и 78 лет назад, сейчас Украина противостоит посягательствам врагов и борется за свою свободу. Политик подчеркнул, что при таких условиях украинцы должны ответственно отнестись к предстоящим парламентским выборам и выбирать взвешенно, чтобы не допустить в стране полномасштабного пророссийского реванша.

В свою очередь лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий прокомментировал вчерашний марш во Львове на страницах "Украинской правды". Он отметил, что много лет украинские националисты отстаивают интересы своей нации и государства и добавил, что сейчас это особенно актуально, потому что соратники Путина из окружения Медведчука активно развивают в Украине пятую колонну и пытаются завести ее в следующий украинский парламент.

Источник: https://censor.net.ua/n3134995
 
 
 Топ комментарии
 
Поки між собою собачились, до влади обрали зелену шмакадявку.
Не минуло і місяця як почались розмови про референдуми, примирення, російську мову, федералізацію..
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Садитесь на бутылки недонационалисты. Власть делает абсолютно прокацапские заявы. Где акции? Где протесты? Мрази вы и гонд..ы
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перЗЕдент Вовчик и его глава Офиса Богдан, глава партии "Слуга урода" Разумков, представитель перЗЕдента в Раде Стефанчук делают откровенно антиукраинские заявления, а эти псевдонационалисты хороводы водят по Львову.. Придурки ряженные!
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Карнавал сегодня в Мацкве, ты ошибся мокшаноид....
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Садитесь на бутылки недонационалисты. Власть делает абсолютно прокацапские заявы. Где акции? Где протесты? Мрази вы и гонд..ы
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вони вичікують.
і взагалі ви багато від них хочете, вони і так п'ять років у війні, а ви навіть не спромоглись їх в парламент провести.
то сидіть і мовчіть.
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Поки між собою собачились, до влади обрали зелену шмакадявку.
Не минуло і місяця як почались розмови про референдуми, примирення, російську мову, федералізацію..
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Пішки підуть? Об'єднались для святкування, вже давно тре об'єднатися для відправи шмарклі зеленої на Ростов!
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За националистов будут голосовать 1,5 избирателя .
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Националисты,вы тупые ублюдки. И я злой на вас. Вы 100 раз упускали власть из-за тупости. - Говорил и говорю вам...- Выбирайте лозунги,которые хотят слышать люди ! Причем не только украинской национальности. Иначе 3 % и усе... Становитесь терпимее к Западу и их ценностям. Сейчас 21 век. И главное ! Поименно назовите олигархов,кого пустите в расход. Список начинается с ахметова. Вот тогда вас все полюбят. Поняли,дебилы ? ))
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тебе, запроданця, повісили на першому ж гачку. Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові - Цензор.НЕТ 4060
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Я тебя трошки разочарую . Там завербованных гэбней больше , чем блох на дворняжке .
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ігаруня, а ти щось зробив щоб їм допомогти ?
чи тобі просто подобаєтьяс бути вічним лохом і обирати лозунги милі твоїм вушкам-конопушкам ?
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Белецкий та самая ложка дерьма превратившая националистов в подтанцовку росийского реванша.
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перЗЕдент Вовчик и его глава Офиса Богдан, глава партии "Слуга урода" Разумков, представитель перЗЕдента в Раде Стефанчук делают откровенно антиукраинские заявления, а эти псевдонационалисты хороводы водят по Львову.. Придурки ряженные!
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от где военкоматам повестки раздавать надо!,
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Агитационная бумажка националиста в Украине: Листовочка формата А4 поделить на три.



Агитационная бигборт ватных-сепаров в Украине:



Вот всё, что нужно знать кацапам про националистов в Украине... А должно быть наоборот Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове - Цензор.НЕТ 8708
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Направи впечатление, например, че този Билецки беше САМО против Порошенко на изборите, има данни, че кгб тайно НАПРАВЛЯВА някои хора, внедрени като ,,националисти,, ,
този Билецки е точно такъв, знае или не.
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В България си имаме едни такива ,,националисти,, като партия ,,Атака,, , ама рашистки на пратика.
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они этот "праздник" и устроили! это укроина
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Слава бандерівської Україні!
Слава Апостолу України Степану Андрійовичу Бандері і його послідовникам бандерівцям!

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М-да, прочитайте текст это акта, особенно его 3 пункт. Нечему тут радоваться.
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Как нечем тебе радоваться ? А этим : Опрос социологов: телевизор стал основным досугом россиян . Реже всего, согласно данным социологов, россияне посещают театры, музеи и концерты.
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Мне насрать что посещают русские. Тебе по теме есть что сказать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове
 
 
 
 
 
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