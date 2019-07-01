 Аласанию восстановили в должности председателя правления "Суспильного"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", соответствующее решение принял Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) 27 июня.

Согласно протоколу заседания набсовета "НОТУ", отменено решение набсовета от 31 января 2019 года № 26 в части досрочного прекращения контракта между "НОТУ" и Аласанией от 4 мая 2017 года, а также отменено решение набсовета НОТУ от 12 февраля 2019 года № 27 в части установления даты досрочного прекращения контракта с 4 мая 2017 года.

Помимо того отменено решение о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности председателя правления "НОТУ" связи с досрочным прекращением контракта с Аласанией. Чернотицкий исполнял обязанности председателя правления ПАО "НСТУ" с 25 по 30 июня 2019 года.

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Напомним, 31 января голову Общественного вещания Зураб Аласания досрочно отстранили от должности по решению Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Временным главой Общественного назначили Николая Чернотицкого, члена правления НСТУ. Чернотицкий ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Аласания обжаловал свое увольнение в суде. 19 июня суд признал незаконным решение Наблюдательного совета и восстановил Аласанию в должности.