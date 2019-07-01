 Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта авторства президента Владимира Зеленского №10401 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, документом предлагается предусмотреть механизм формирования стоимости электрической энергии, произведенной на угольных электростанциях, по принципу учета реальных обоснованных затрат на ее производство.

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В пояснительной записке указано, что тарифы на электроэнергию выросли на 70% и продолжают расти дальше, а основной причиной такого роста является применение формулы "Роттердам +" при расчете стоимости электрической энергии, произведенной угольными электростанциями.

Применение таких необъективных подходов в расчете отпускной цены электроэнергии приводит к потерям потребителей в среднем на уровне 15 млрд гривен в год. Тогда, как для производства этой электроэнергии в основном используется отечественный или импортированный из Российской Федерации уголь, к которому априори нельзя применять формулу: "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен плюс цена транспортировки такого угля из этих портов на отечественные предприятия", - указано в записке.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "О рынке электрической энергии", которыми предусмотреть перенос сроков перехода к новой модели рынка электроэнергии на 1 июля 2020 года.

"Принятие проекта закона за счет введения обязательного тестового режима для участников рынка позволит получить статистические данные работы участников на будущих сегментах рынка, оценить ценовые максимумы, выявить недостатки технических платформ, что будет использовано для устранения этих недостатков", - отмечается в пояснительной.