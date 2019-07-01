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 Политика Украины
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Все про:ВР (23103) Зеленский (1943) электроэнергия (281) Роттердам+ (17)

 Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии

Президент предлагает в соответствующем законе отсрочить переход к новой модели рынка электроэнергии на июль 2020

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта авторства президента Владимира Зеленского №10401 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, документом предлагается предусмотреть механизм формирования стоимости электрической энергии, произведенной на угольных электростанциях, по принципу учета реальных обоснованных затрат на ее производство.

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В пояснительной записке указано, что тарифы на электроэнергию выросли на 70% и продолжают расти дальше, а основной причиной такого роста является применение формулы "Роттердам +" при расчете стоимости электрической энергии, произведенной угольными электростанциями.

Применение таких необъективных подходов в расчете отпускной цены электроэнергии приводит к потерям потребителей в среднем на уровне 15 млрд гривен в год. Тогда, как для производства этой электроэнергии в основном используется отечественный или импортированный из Российской Федерации уголь, к которому априори нельзя применять формулу: "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен плюс цена транспортировки такого угля из этих портов на отечественные предприятия", - указано в записке.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "О рынке электрической энергии", которыми предусмотреть перенос сроков перехода к новой модели рынка электроэнергии на 1 июля 2020 года.

"Принятие проекта закона за счет введения обязательного тестового режима для участников рынка позволит получить статистические данные работы участников на будущих сегментах рынка, оценить ценовые максимумы, выявить недостатки технических платформ, что будет использовано для устранения этих недостатков", - отмечается в пояснительной.

Источник: https://censor.net.ua/n3134992
 
 
 Топ комментарии
 
Беня, говорит, страдает на 15 лярдов в год.

Давайте, говорит, продавать с госшахт уголь в десять раз дешевле себестоимости, чтобы ликтричество для Бени было дешевле.

А госшахтам убыток компенсируем из бюджета.
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Шановный, если ты когда-нибудь скушаешь конфетку рошен, желаю тебе, что бы она стала у тебя по-перьок горла Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии - Цензор.НЕТ 1520 Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии - Цензор.НЕТ 3883
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И всех тех,кто способствовал их становлению. Начиная с кучмы.
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ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой"В рамках какого именно уголовного производства проводятся обыски - пока не известно

Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале "Прямой". Об этом сообщил источник в ГБР агентству "Украинские новости".
"Да, обыски такие проводятся", - ответил источник на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, следственные действия санкционированы судом.
При этом, собеседник пока не уточнил, в рамках какого именно уголовного производства проводятся обыски.
Напомним, Госбюро уже вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-президентом Петром Порошенко.
В начале июня 2019 года генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов покинул свою должность.
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Ну не нравится "Прямой" фигляру. Вопросы ставит не удобные.
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Чем дешевле,тем лучше. Ахмета с лолитой - повесить как собак.
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Беня, говорит, страдает на 15 лярдов в год.

Давайте, говорит, продавать с госшахт уголь в десять раз дешевле себестоимости, чтобы ликтричество для Бени было дешевле.

А госшахтам убыток компенсируем из бюджета.
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Применение таких необъективных подходов в расчете отпускной цены электроэнергии приводит к потерям потребителей в среднем на уровне 15 млрд гривен в год. Тогда, как для производства этой электроэнергии в основном используется отечественный или импортированный из Российской Федерации уголь, к которому априори нельзя применять формулу: "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен плюс цена транспортировки такого угля из этих портов на отечественные предприятия", - указано в записке. Источник: https://censor.net.ua/n3134992
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из государственных шахт Украины уголь по какой цене идёт на электростанции ?

При Роттердаме - по 2800 грн
До Роттердама - по 1600 грн
Его себестоимость - 5000 грн.

Я бы с большим удовольствием заставил бы Ахметова покупать по 5000, чтобы не дотировать шахты из бюджета.

А ты и Зелемойский хотите, шоб по 1600 (чтобы ликтричество Бене дешевле выходило).
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не вопрос, пусть шахты ставят вопрос о себестоимости, и главное чтобы в документах эта себестоимость не терялась нигде, ни на каких мифических перевозках
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а можно ещё раз, кто на ком стоял

и что куда нужно ставить ?

ты какой-то бред написал.
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А может про разведение сил опять высрет-несколько часов назад, при обстреле, наш воин погиб и умер от ранений медик...
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ротнрдам нужен не для дешевой цены, а чтобы уголь стабильно был. зеля опять доиграется что ему перекроют поставки зимой и он побежит к куйлу договариваться посередине
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а основной причиной такого роста является применение формулы "Роттердам+

скажите ему кто нибудь,что с сегодняшнего дня "Роттердам+ не действует
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Мало того,его гЕрус,уже две недели носится с радостной новостью,шо Зе Ротттердам + уже отменил,а запровадив Роттердам -. Странно,шо сам Зе об этом не знает!
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в Украинской Правде не напечатали, наверно.

А он только оттуда всё узнаёт.
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Передайте зебобику...что сегодня уже 1 июля...и рынок электроэнергии уже успешно запущен....
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Тупой перевод стрелок. Для отмены роттердам+ никаких законов принимать не надо у зели есть подконтрольная ему НКРЕ.
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Мдя.....маразм зепрезика крепчает не по дням, а по часам.

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Смешные порохоботики . как истерят! А что сделаете. если реально цены сьанут ниже в платёжках людей??? Харакири? Или откажетесь от сладко-соевого дерьма? Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии - Цензор.НЕТ 4619
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Цены в платежках для населения от Ротердама плюс или минус не зависят....учи матчасть...
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ну так реально же не зависят )))

а тебя обманули, шо зависят ?
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Все это пока пиар и популизм.
Посмотрим на цены на газ и электрику в отопительный сезон.
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Интерестно сколько процентов с єтого Гешефта будет капать зелику
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Шо, Зеля, у Бени заводы ферросплавов обанкротиться могут ?
Слуга народа ты, говоришь ?

Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии - Цензор.НЕТ 4992
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Гы..гы....а что зелебол надеется что после 01.07.2020 он успешно сдрыстнет с прикарманеным баблишком от бени??
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ФОРМУЛА РАСЧЁТА ОТ ФИГЛЯРА.
В Киевэнерго:
- 40 и 40. Это будет 7грн. и 40. Электроэнергию вам отключали?
- Да.
- Ага, были оказаны веерные услуги. Значит с вас 15 грн. и 20 коп за 1 киловатт в час.
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Я конечно дико извиняюсь!!! Но фигляр - это кто? Я правильно понимаю, что тот, кто всю эту мутню с зелёными тарифами и солнечными электростанциями замутил??? Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии - Цензор.НЕТ 4080
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Красава,потроховско-ахметковский роттердам на свалку,как и их самих аферистов.
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низзя отнимать у барыги и ахметки Роттердам+++ бо путиннападе(главсвынарчук)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии
 
 
 
 
 
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