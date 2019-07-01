 Зеленский предлагает Раде одобрить новую формулу расчета цены электроэнергии

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта авторства президента Владимира Зеленского №10401 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, документом предлагается предусмотреть механизм формирования стоимости электрической энергии, произведенной на угольных электростанциях, по принципу учета реальных обоснованных затрат на ее производство.
В пояснительной записке указано, что тарифы на электроэнергию выросли на 70% и продолжают расти дальше, а основной причиной такого роста является применение формулы "Роттердам +" при расчете стоимости электрической энергии, произведенной угольными электростанциями.
Применение таких необъективных подходов в расчете отпускной цены электроэнергии приводит к потерям потребителей в среднем на уровне 15 млрд гривен в год. Тогда, как для производства этой электроэнергии в основном используется отечественный или импортированный из Российской Федерации уголь, к которому априори нельзя применять формулу: "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен плюс цена транспортировки такого угля из этих портов на отечественные предприятия", - указано в записке.
Кроме того, предлагается внести изменения в закон "О рынке электрической энергии", которыми предусмотреть перенос сроков перехода к новой модели рынка электроэнергии на 1 июля 2020 года.
"Принятие проекта закона за счет введения обязательного тестового режима для участников рынка позволит получить статистические данные работы участников на будущих сегментах рынка, оценить ценовые максимумы, выявить недостатки технических платформ, что будет использовано для устранения этих недостатков", - отмечается в пояснительной.
Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале "Прямой". Об этом сообщил источник в ГБР агентству "Украинские новости".
"Да, обыски такие проводятся", - ответил источник на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, следственные действия санкционированы судом.
При этом, собеседник пока не уточнил, в рамках какого именно уголовного производства проводятся обыски.
Напомним, Госбюро уже вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко по делу о возможной узурпации власти экс-президентом Петром Порошенко.
В начале июня 2019 года генеральный продюсер телеканала "Прямой" Алексей Семенов покинул свою должность.
Давайте, говорит, продавать с госшахт уголь в десять раз дешевле себестоимости, чтобы ликтричество для Бени было дешевле.
А госшахтам убыток компенсируем из бюджета.
При Роттердаме - по 2800 грн
До Роттердама - по 1600 грн
Его себестоимость - 5000 грн.
Я бы с большим удовольствием заставил бы Ахметова покупать по 5000, чтобы не дотировать шахты из бюджета.
А ты и Зелемойский хотите, шоб по 1600 (чтобы ликтричество Бене дешевле выходило).
и что куда нужно ставить ?
ты какой-то бред написал.
скажите ему кто нибудь,что с сегодняшнего дня "Роттердам+ не действует
А он только оттуда всё узнаёт.
а тебя обманули, шо зависят ?
Посмотрим на цены на газ и электрику в отопительный сезон.
Слуга народа ты, говоришь ?
В Киевэнерго:
- 40 и 40. Это будет 7грн. и 40. Электроэнергию вам отключали?
- Да.
- Ага, были оказаны веерные услуги. Значит с вас 15 грн. и 20 коп за 1 киловатт в час.