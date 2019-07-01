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 Политика Украины, За рубежом
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 "Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина

Президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским хотел бы понять, в чем состоит позиция его визави по важнейшим вопросам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Важен не сам факт возможной встречи глав России и Украины, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты, пояснил Песков. "Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты", - заявил Песков. 

По словам Пескова, в отношениях с Украиной множество вопросов на повестке дня. "С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам — реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик", — пояснил он.

Тем не менее "в международных отношениях нет ничего невозможного", отметил Песков. По его словам, президент России не отвергает контактов априори, не исключает их. Путин готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников, рассказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, что Владимир Путин не стал поздравлять главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. "Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами", - заявил Путин. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3134990
 
 
 Топ комментарии
 
то ху..лу не нужна, а для зелебобы - очередная маленькая пэрэмога "Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина - Цензор.НЕТ 5505
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Так ЗЁ дебил уже озвучил планы капитуляции! 1) русский язык фактически вытеснит украинский; 2) бандиты из лыныры и дыныры в РАДУ в том числе от ОПГ ЗЁ; 3) примерение и братание с путлеростаном; 4) полная аннексия Украины руSSo-фашистским рейхом. ЗЁ вата в Украиг ликует и пьёт шампанское.
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Как же Зеленский выгоден кремлю - ни в какую даже говорить с ним не хотят.
То ли дело невыгодный парашенко - с которым они руки жали мигом.
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даже как-то сдали Пьетра, шо созванивались)))
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всегда ассоциируется с выражением "черт из табакерки"
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то ху..лу не нужна, а для зелебобы - очередная маленькая пэрэмога
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нету позиции. как таковой.
денег дайте в офшор и что прикажете
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Так ЗЁ дебил уже озвучил планы капитуляции! 1) русский язык фактически вытеснит украинский; 2) бандиты из лыныры и дыныры в РАДУ в том числе от ОПГ ЗЁ; 3) примерение и братание с путлеростаном; 4) полная аннексия Украины руSSo-фашистским рейхом. ЗЁ вата в Украиг ликует и пьёт шампанское.
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Не питимуть шампанського, он кримські зрадники вже поїхали в сибірські тар-тарари, вони поки думають що "служити", а на справді в заслання.
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Пусть приезжает пуйло в Киев на встречу, там его и прикапаем
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Про все домовляться з коломойським.
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Вы от злобы уже рассудком помутились окончательно. Это же как можно такую хрень нести？
С беней говорит *****！ труба
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Посмотрите как выглядит Х..о, задрот потерший рейтинг и сжимающий свою кружечку на встрече 20 ки. Встреча нужна, что бы Зе опустил этого обмыла по полной. И сделал это так как может 95 Квартал. Что бы весь мир ржал над этим чмом . Посмотрев ролики встречи солдаты РФ будут относиться к такому главкому с презрением , а это половина победы .
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Зеленський навалить в штанці ще перед дверима.
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"С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам - реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик",Источник: https://censor.net.ua/n3134990
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если зеля выступит с камеди номером перед сцарем, оно подумае про встречу
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Так пуКін вжепропонував свого вповноваженого представника для переговорів з Зеленським - Петросяна. Я вважаю вони зможуть таки порозумітися між собою.
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Дааааа, намутил пэтруччо с теми минскими, хрен распетляешь
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какие нахрен на ротные рыспублики,гниды ************? Там есть временные оккупационные военные администрации, назначенные хрюсскими оккупантами ,твари подлые и циничные
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Пу боится Зе , у того молодость и наглость , вот и прячется за марионетками. Через год станет понятно , что война проиграна , ВСУ получать крылатые ракеты по москве и по морю , в рф и будут массовые бунты . Ни кто слушать Пушилина не намерен , метать биссер пред свитьями .
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Письков с Ху*лом по поводу Украины могут брать пример со своих же подчинённых:

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина
 
 
 
 
 
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