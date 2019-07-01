 "Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комсомольскую правду", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Важен не сам факт возможной встречи глав России и Украины, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты, пояснил Песков. "Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты", - заявил Песков.

По словам Пескова, в отношениях с Украиной множество вопросов на повестке дня. "С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам — реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик", — пояснил он.

Тем не менее "в международных отношениях нет ничего невозможного", отметил Песков. По его словам, президент России не отвергает контактов априори, не исключает их. Путин готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников, рассказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, что Владимир Путин не стал поздравлять главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. "Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами", - заявил Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин начнет общение с Зеленским "с правильных фраз", если их встреча когда-нибудь состоится, - Песков