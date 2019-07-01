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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2195) парковка (229)

 С сегодняшнего дня в Киеве ввели новые парковочные талоны, - КГГА

С 1 июля 2019 в столице начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Как информирует Цнензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификаций номер ", - добавил Давтян.

Купить талоны можно:

- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;
- в киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;
- непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис", телефон для справок: (044) 383-20-37.

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В КГГА напомнили, что талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во II и III зоне - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Абонемент на квартал - 1465 грн с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

Правила использования парковочного талона: в свободную графу на лицевой стороне заполнить государственный номер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду (на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида).

Источник: https://censor.net.ua/n3134989
 
 
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Вся для людей все для народа 🙋🙋🙋 Порошенко астанавись😂😂😂
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Рехформыот Кличка и шоблы! А как на счёт, сливы, дороги, развязки. парковки....? Неа? Мост построили который уже на ремонте с откатом в 3 раза...ню..ню...Лос Анжелес ждёт......Столар у За Жытя Рабиновича и Мертвечука.......
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А кому они нужны, если население рвущееся в Европу - просто бросает свои авто на тротуаре?
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на мнoгих улицах в центре Киева сo всех стoрoн висят "кирпичи", этo чтo тoлъкo
для Карлсонoв
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня в Киеве ввели новые парковочные талоны, - КГГА
 
 
 
 
 
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