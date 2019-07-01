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 Политика Украины
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 ФСБ начала предъявление военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции: планируют завершить 9 июля, - Полозов

Следствие по делу 24 украинских военнопленных моряков, арестованных после захвата в районе Керченского пролива осенью 2018 года, фактически завершено, им начали предъявлять обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщил координатор команды защиты военнопленных, адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С прошлой недели начали предъявлять обвинение в окончательной редакции. Предъявили уже восьми морякам, по графику следственных действий планируют завершить 9 июля", - сказал Полозов.

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Таким образом, следствие по делу, по всей видимости, фактически завершено, пояснил адвокат, отвечая на соответствующий вопрос агентства: официально это произойдет после предъявления обвинения в окончательной редакции всем украинским военнопленным.

По словам Полозова, в середине июля, как ожидает защита, следствие обратится в суд с ходатайствами о продлении военнопленным морякам меры пресечения.

"После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Источник: https://censor.net.ua/n3134987
 
 
 Топ комментарии
 
Сделайте, кто нибудь, петицию, что земалорос -мудак...
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Узеленский порешает Узеленский договорится на выходе имеем один бздеж ущербного гидранта по понедельникам в Фейсбуке Вова ты на Климкина не гони ты сказал что узнаешь новости из интернета ну так здравствуй смартфонная Украина все как ты хотело
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Ну ,приди в суд в рашку и скажи это )) Результат каков ? )))
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Узеленский порешает Узеленский договорится на выходе имеем один бздеж ущербного гидранта по понедельникам в Фейсбуке Вова ты на Климкина не гони ты сказал что узнаешь новости из интернета ну так здравствуй смартфонная Украина все как ты хотело
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Сделайте, кто нибудь, петицию, что земалорос -мудак...
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Тебе не приймуть. Дилетант патамушта. ФСБ начала предъявление военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции: планируют завершить 9 июля, - Полозов - Цензор.НЕТ 9202
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Максимум, что им грозит это штраф за "незаконное пересичение границы". После суда отпустят домой. во будет ржака?
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Какой смысл было посылать безоружных на пулеметы ? Могу это понять,если бы это была задумка США,что сомневаюсь.Так как у них всегда имеется стратегия. У лолиты стратегии никогда не было. Он туп как сапог.И это его вина.
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Это потому шо ты олигофен и не знаешь ничего о международных отношениях и правах стран на использование морских путей иди прочти что-нибудь для общего развития
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Ну ,приди в суд в рашку и скажи это )) Результат каков ? )))
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В тому "суді" можна привести залізобетонні аргументи, а воно, боляще, буде кочивряжитись і верещати "а я ни верю какие ваши даказательства". Який результат? Про що мова? Міжнародний Трибунал довів вину ерефії
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Дубоголовая,я про то говорю,шо результата нет. Ни в проходе тех моряков и их пленении. Ни в самом пленении.Нет его. Ради чего это было ? Какая стратегия,если все знают шо кацы,неадекваты ? И шо последствия были рискованные.-Результат - потеря кораблей и муки людей. Невинных ! Для чего,глупая ворона ?
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Ну так залезть в щель и бойся громко бздонуть бо тебя услышать из Мордора могут
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Ну ты же не хочешь,сам бзднуть. Расчитываешь,шо кто-то за тебя это сделает. Как те моряки...
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Мои данные все в военкомате я состою на учёте только понадоблюсь позвонят и через пол часа я буду там . А теперь разговор закончен можешь быть свободен 👉
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Ты думаешь я поверю на слово какому то саше ? )) Раздолбаю,олуху и неадеквату )) - Совсем спятил ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ начала предъявление военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции: планируют завершить 9 июля, - Полозов
 
 
 
 
 
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