 ФСБ начала предъявление военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции: планируют завершить 9 июля, - Полозов

Об этом сообщил координатор команды защиты военнопленных, адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С прошлой недели начали предъявлять обвинение в окончательной редакции. Предъявили уже восьми морякам, по графику следственных действий планируют завершить 9 июля", - сказал Полозов.

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Таким образом, следствие по делу, по всей видимости, фактически завершено, пояснил адвокат, отвечая на соответствующий вопрос агентства: официально это произойдет после предъявления обвинения в окончательной редакции всем украинским военнопленным.

По словам Полозова, в середине июля, как ожидает защита, следствие обратится в суд с ходатайствами о продлении военнопленным морякам меры пресечения.

"После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которомуРоссия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.