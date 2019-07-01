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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1943) ПАСЕ (1390) Разумков Дмитрий (75)

 Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков негативно оценивает решение ПАСЕ о возвращении российской делегации.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что это приближает решение проблемы. И президент тоже об этом говорил, что все так ратуют за защиту прав и свобод, а в среду был последний день для исполнения решения трибунала по возврату наших моряков. И я как-то не заметил, чтобы решение ПАСЕ смогло защитить этих моряков и реализовать их права. Поэтому считаю, что это было не самое правильное решение", - отметил он.

Комментируя действия Владимира Зеленского по поводу ситуаии в ПАСЕ, Разумков сказал: "Я вижу, что многие пытаются подать как зраду, что Зеленский не полетел куда-то. Но я напомню, что Зеленскому пока не дали даже возможность получить своего министра иностранных дел. Второй момент, что не при президенте Зеленском запустили "Северный поток-2". Не при президенте Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет. И многие другие вещи. Поэтому президенту Зеленскому вменять какую-то зраду, как минимум, стыдно".

Глава "Слуги народа" считает неправильным решение украинской группы не принимать участие в заседаниях ПАСЕ в знак протеста.

"Я считаю, что это неправильно. Мало что вернули Россию, так еще и мы оттуда отошли. И вместо того, чтобы доносить позицию, ушли в демарш. Я не думаю, что правильное решение разворачиваться и уходить, потому что от этого выиграет только РФ, а мы потеряем очередную площадку для коммуникаций. Мы вообще за эти годы слабо реализовали коммуникационную позицию. В том числе и с нашими гражданами на окккупированных территориях", - отметил политик.

Читайте также: Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Также Разумков отметил, что Украине нужна информационная стратегия в противостоянии пропаганде и раскритиковал действия Мининформполитики:

"Я считаю, что нужна структура, которая будет реализовывать информационную стратегию и политику в этом государстве. Но то, что делает или точнее не делает министерство, то в таком формате оно, конечно, не эффективно. А вот точно нам нужна информационная стратегия – это факт. Потому что пропаганда всегда была важным инструментом войны, а сейчас информация вообще стала ключевым видом вооружения".

Читайте также: "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134985
 
   
 Топ комментарии
 
Г+Г уже и так в половине состава на должности рассажен
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кому що,а Зе білам в радість, про те що в країні реванш ПеРдунів і іншої наволочі їх не хвилює.Зебілізм + голобородьковатність населення=загроза Незалежності України.Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8820
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ваша стратегія дуже нагадує бомаженцію часів януковича.
всі ті самі морди повисовувались.
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Г+Г уже и так в половине состава на должности рассажен
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кому що,а Зе білам в радість, про те що в країні реванш ПеРдунів і іншої наволочі їх не хвилює.Зебілізм + голобородьковатність населення=загроза Незалежності України.Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8820
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З ПАРЕ потрібно йти негайно, росіяни туди повернулись для того щоб влаштовувати провокації і краще щоб нас там взагалі не було! Відповідальність за все що росія буде чудити в ПАРЕ будуть нести ті хто ту росію повернув! Не можуть наші депутати сидіти в залі з депутатами які обрані терористами на окупованих територіях всупереч українським законам! Якщо ми сидимо з цими депутатами в залі ПАРЕ, то нас спитають а чому Ви не хочете сидіти з депутатами-терористами з ОРДЛО в залі Верховної Ради! Це принциповий момент! Просте повернення росії в ПАРЕ це одне, а заведення в ПАРЕ депутатів від Криму це зовсім інше! Якщо ми лишаємось в залі ПАРЕ, то ми погоджуємось що депутати від Криму мають повноваження і цим ми погоджуємось на анексію росією нашої землі! Є такі принципи якими не можна поступатись, бо ми або м'яке гавно об яке всі витруть ноги, або скеля на яка буде топити піратські кораблі та авіаносці, скеля якій байдуже на розмір та озброєння корабля ворога, бо в неї інша сутність!
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Это он не тебе. Тролль пытается быть в ТОПе.
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Інформаційна стратегія - максимальне інформування євровиборців про війну в Україні яку підтримують європолітики які співпрацюють з путіним! Збирати всі сюжети за 5 років війни і цілодобово показувати по телебаченню, поки євровиборців не почне нудити від слова путін! Головні тези інформполітики путін=тероризм, путін=війна, путін=смерть, путін=катування, путін=геноцид, путін=катастрофа, путін=злочинець, путін=військовий злочинець, путін=корупціонер, путін=наркобарон, путін=сомалійський пірат, путін=ворог західної цивілізації, путін=ворог римської та грецької церков, путін=уособлення відсталого, агресивного, злочинного та архаїчного світу росії і далі росія=фейкова держава, росія=тюрма народів, росія=штучне державне формування в якому в рабській неволі живуть сотні етносів і помирають безслідно для світового культурного та цивілізаційного простору. Ми маємо показати росію такою як вона є, дикунською, забитою, жебрацькою, обкраденою, кримінальною та бандитською, щоб співпраця з путіним сприймалась євровиборцями як співпраця з білими людожерами! Кожен хто пропонує співпрацювати з путіним чи росією, має бути закиданий камінням самими ж євровиборцями.
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Краще на м'ятий анал подивись, може попустить!)
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ваша стратегія дуже нагадує бомаженцію часів януковича.
всі ті самі морди повисовувались.
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реализовывать стратегию по возвращению руцького мира-языка, нафиг
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А зараз те ж саме але українською, будь-ласка Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6850
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"Я считаю, что это неправильно. Мало что вернули Россию, так еще и мы оттуда отошли. И вместо того, чтобы доносить позицию, ушли в демарш. Я не думаю, что правильное решение разворачиваться и уходить, потому что от этого выиграет только РФ, а мы потеряем очередную площадку для коммуникаций. Мы вообще за эти годы слабо реализовали коммуникационную позицию. В том числе и с нашими гражданами на окккупированных территориях", - отметил политик. Источник: https://censor.net.ua/n3134985

Так и есть. Там следствие плачет по той инфополитике, что проводилась.
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президент владимир обещал массированные атаки упреждающего характера в ответ на информполитику рф...но наступила пауза и штиль или мы не можем их заметить...президент ютубит, фейсбучит и чебучит, но минстець был на голову выше
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Ага 112,1+1"newsone,Zik,Интер,Украина куда больше?
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А это уже истерика))) значит все правильно
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Поки що істерика в казкових свідків секти 24 відсотків!)
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Весь час петіної каденції , мінстець працював не на спротив кацапській інформаційній агресії, а був зайнятий виключно вилизуванням "сивочолого гетьмана та батька нації"..
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не при президенте Зеленском запустили "Северный поток-2".
---------

Кстати дословная методичка которую тут таскает ботоферма.
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Рыговский предатель учит украинцев, как "любить" свою Родину.
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Чудо, а ты откель такое с под левого прокси тут пишешь?
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Gojib да порошенко он еще тот предатель партии регионов.
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Кто виновен за пять лет в тех боках произошли ? Нет, действительно...Кто ? ))
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сколько москалей владеют украинскими компаниями...молодая команда непрофессионалов сделает так, чтобы все компании работали на украину и развалит крымский мост
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Зєлєнскій лише вчора народився. Міст уже стояв. А чи може пан Разумков надати перелік акцій незгоди з будівництвом моста громадянина Зєлєнского під кацапським консульством? Виступи на сцені 95 кварталу вочевидь такими акціями вважатися не можуть.
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Ну, что вы, как можно. Вовик в это время снимал сериал для полудурков "Сваты" и гнидой Добронравовым. Кстати, на Г+Г его опять скоро крутить начнут. Для ЗеДебилов.
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А кто возглавит комитет по внедрению информационной стратегии? Кто будет старшим по генерированию информации? По разработке стратегии? И кого назначат координатором этих двух??? Богдана на всех не хватит. Да и функции его иные: чтобы вовказеленский, не дай бог, лишнюю информацию не выложил в силу природных стратегических качеств...ну и порешать там чего, пока еврейский мальчик занят самолюбованием...короче, "доктор, у меня шота там болит", - "вот вам какая-то там таблетка"...
Хоспадиии, зебилы...ну, вы поняли...
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Неужели запустят русскоязычный канал с покрытием всей территории РФ?
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Запустят пророссийский канал с покрытием всей Украины, где будут учить ,как Путина любить и что "мы с русскими один народ". Вот и вся их "новая информационная политика".
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это вражеская мова!, не пристало украинским националистам даже пропагандировать на собачьей мове!))))
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какой ждали???, пьетя готовыл морской поход!!!
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Дурак. Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6213 Выйти Украине демонстративно из ПАСЕ ето и есть донести позицию Украины к решению ПАСЕ. Тем более нас поддержали в етом больше десяти стран и США с Канадой которые пока что наши друзья. Вернуться и сесть за стол и дальше играть с карточными шулерами как будто нивчем не бывало ето признать их игру легальной.
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а кто этому "специалисту" сказал, что Украина отошла (с) из пасе?
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Северный поток 2 как раз при зеленском и будет достроен....
Или зеленые пацаны сейчас покажут мастер-класс...и смогут остановить строительство??? Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7873
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Зеленые пацаны могут только вонять своими обосранными штанами и кукарекать из-под шконки.
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По закону жанра...сейчас зебобики должны вспомнить тот единственный аккумулятор который нашли на каком то МАЗе при строительстве моста........и прокричать о торговле на крови от Порошенко....
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Там и МАЗов то не было. А была лучшая(передовая) техника со всего мира. Да и сейчас она там.
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Ну, вы то не сидели, вы бабло косили по Турциям, Грециям и Юрмалам и выводили его на счета ТОВ "Квартал 95" в офшоре на Кипре. И можно ли считать сидением игру на рояле пенисом, новоизбранным "президентом"? Особенно когда ему 40 лет?
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Действительно, какой Зеленский гад. Не то что соевый хряк-президент, который на территории врага рошенками торговал, пока воины гибли
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Особенно вы "гнили и погибали" в окопах. Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8078
Не разберу, флаг уж не Вьетнамский ли? Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7602
Петруччо уже нет. А есть фигляр. Туповатый фигляр. И оно теперь за всё в ответе. С первой минуты после инаугурации. Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 411
Я понимаю, им крутят, как куклой разумковы, а они,как и их патрон азиров всё на папиредников валили. Пока в Ростове на Дону не оказались. Уже не получится. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
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Особенно вы "гнили и погибали" в окопах.

туше. Я на колчаковских фронтах ранен
Гонконг. Но во Вьетнаме часто бываю.
То что Зе теперь в ответе, Вы правы на все 100. Пока от него действенных шагов не видно. А вот грызня между новой командой и старой от пети - это, да, еще то шоу.
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Все верно. Не надо было рошенками торговать,.... лучше было бы низкопробные сериальчики длЯ зе-дебилов снимать....и все это делать под аккомпанемент "куем по роялю"...именно в этом нуждалось "население"!
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На минуточку - когда он сериалы снимал и куем по роялю стучал - он не был Президентом.
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Вот поетому я и говорю что нужно голосовать за партию Саакашвили. Он как никто другой занает что с кремлем и Ху*лом нельзя идти ни на малейшие компромисы иначе ето все плохо кончится. Ху*ло воспринимает компромисы как волк к раненной жертве и как руководство к дальнейшему наступлению.
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Не хватит галстуков на всю Украину. Куйло развел Сраканакуйшвили как последнего лоха и он подписал своей рукой капитуляцию Грузии, касаемую территорий. Поэтому надо гнать сцанными тряпками этого жирного коз..ое..ба с Украины. Он только кукарекать умеет и бегать по крышам, Карлсон хренов.
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З цим можна погодитись. Дійсно, куди поділись ті хто кричав що міст змиє через тиждень? Хоча, впевнений, що більшість з них голосувало за Зеленського.
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Ну, теперь-то, при зеленой табуретке, его точно разберут и извинятся.
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Педрофилы что Вы тут засрали страничку отзывов на всем цензоре все пропало ну и гора Вас тут защекинцев шоколадных и ольгиновских подпевал прямо групововое изнасилования мозга своим спамом методичек кремля и минстеця
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Не при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8517"...что уже забыли как он неистово боролся за страну еще не став президентом?проститутка,повстанцы,термос?неблагодарная вы чернь..."
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Но там были грузовики и техника с аккумуляторами от фирмы Порошенко!!!
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Тобто на етапі "строілі" можна було щось змінити, а на етапі "пастоєний" вже ні? Так і ***** на Україну напало ще до зєлєнского, тобто по цій логіці, презедєнт зараз не прі дєлах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе при Зеленском строили Керченский мост с помощью установок европейских компаний, а мы сидели и ждали, когда его волной смоет, - Разумков
 
 
 
 
 
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