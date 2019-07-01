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 Экономика
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Все про:металлургия (292) утилизация (110)

 В Украине утилизируется примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС - более 90%, - эксперт

Государство неэффективно использует свои промышленные отходы.

Уровень утилизации отходов металлургических комбинатов и ТЭС в Украине по сравнению с Европой остается низким. Украина перерабатывает примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС этот показатель превышает 90%, пишет gmk.center.

Оставшаяся часть промышленных отходов в отрасли (55%) просто накапливается в отвалах. Ситуация с ТЭС еще хуже: в Украине утилизируется только 7,7% отходов, тогда как в Европе – 43%.

Об этом заявил Вадим Хорошко, руководитель направления металлургических шлаков компании Recycling Solutions, во время круглого стола "Техногенные отходы. Как увеличить использование промышленных шлаков в Украине".

В Украине утилизируется примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС - более 90%, - эксперт 01

В Украине в отвалах накопилось более 160 млн т отходов меткомбинатов и свыше 250 млн т отходов ТЭС. Более того, металлурги ежегодно производят до 10-11 млн т новых шлаков, а ТЭС – до 6-7 млн т.

Вместе с тем ежегодная утилизация не превышает 4 млн т и 0,5-0,7 млн т в год соответственно.

Как отметил Вадим Хорошко, уровень утилизации золошлаковых материалов и металлургических шлаков в производстве стройматериалов (цемент, бетон, сухие смеси, шлакоблоки и др.) в Украине составляет 96% и 42%, тогда как в ЕС – 82% и 51% соответственно.

Сектор дорожного строительства (покрытие, основа, обочины дорог) в Украине использует золошлаковые материалы и металлургические шлаки – 4% и 20%, а в ЕС – 16% и 30% соответственно.

Золошлаковые материалы можно также использовать в литейном производстве и в смесях для разливки стали. Металлургические шлаки подходят для производства минеральных удобрений, минеральной ваты и для гидравлического инжиниринга.

По словам Вадима Хорошко, чтобы увеличить объем утилизации отходов и расширить сферу их применения, необходимо пересмотреть ДСТУ – добавить спецификации по побочным продуктам, создать систему их сертификации и стандартизации, поддержать программы утилизации вторичных ресурсов и т. д.

Хотя объемы переработки металлургических шлаков в Украине в последние годы увеличиваются, потенциальные масштабы утилизации составляют как минимум 10 млн т.

Это означает, что техногенные отходы как ресурс пока недооценены.

С другой стороны, интерес переработчиков очевиден: шлаки позволяют производителям сухих строительных смесей, цемента, дорожных покрытий снижать себестоимость продукции и повышать ее качество.

Источник: https://censor.net.ua/n3134984
 
 
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Угу уже блин чистый цемент хрен найдешь весь шо шлаком и говно полное при марке 500
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саша, весь этот шлак автодор будет выкупать у тэс и металлургов(читай - у олигархов) за деньги бюджета)
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Я читал статью и шо ты думаешь цемент станет чистый и качественный? Или Порошенко виноват ? Или это как то было иначе ? Я думаю что статья подгоняется к выделению денег на утилизацию
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уже третий день продавливают в сми эту новость...начинали с 70% в европе...уже 90%...называться это буде утилизация, но на деле покупка у металлургов(олигархов) шлака за деньги бюджета...
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Я писала все 5 лет, почему в Украине не строятся мусороперерабатывающие заводы? Вся Украина завалена мусором и всем похрен. Где заводы? А ,Грося? Ты же обещал показать всем как надо управлять страной. Почему страна в дерьме, а ты снова баллотируешься в Раду и ждешь, что найдутся маразматики,которые за тебя проголосуют.
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во как, пэтя это не порешал. Забыл, наверное, на фоне роттердама и слепого траста
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ахметов вместо модернизации тэс бабки в карман ложил а теперь давайте модернезировать за щёт государства и нас с вами...... пора-бы вообще национализировать тэс......
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Це вже друга стаття про використання шлаків в будівництві за сьогодні на Цензорі.. Не знаю що сталося, але я закінчував будівельний факультет в 1989 році - і тоді не було недостатку знань по використанню домених шлаків в будівництві.. Знаю по Дніпру - інколи доменні шлаки стають дефіцитом, їх розгрібають будівельники ще гарячими.. Дуже схоже на замовну статтю .. Джинса..
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Ну це справа власника ТЕС. Авакову тепер нікому труси на вуха натягувати - гуляй халява.
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Раніше металургійний шлак використовували як утеплювач і для виробництва шлакоблоку.
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Скоро промышленность закончится, и проблемы с отходами тоже.
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Логично бы было возложить утилизацию шлаков и отходов на собственников меткомбинатов и ТЭС, а не население посредством государства.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине утилизируется примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС - более 90%, - эксперт
 
 
 
 
 
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