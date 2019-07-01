 В Украине утилизируется примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС - более 90%, - эксперт

Уровень утилизации отходов металлургических комбинатов и ТЭС в Украине по сравнению с Европой остается низким. Украина перерабатывает примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС этот показатель превышает 90%, пишет gmk.center.

Оставшаяся часть промышленных отходов в отрасли (55%) просто накапливается в отвалах. Ситуация с ТЭС еще хуже: в Украине утилизируется только 7,7% отходов, тогда как в Европе – 43%.

Об этом заявил Вадим Хорошко, руководитель направления металлургических шлаков компании Recycling Solutions, во время круглого стола "Техногенные отходы. Как увеличить использование промышленных шлаков в Украине".

В Украине в отвалах накопилось более 160 млн т отходов меткомбинатов и свыше 250 млн т отходов ТЭС. Более того, металлурги ежегодно производят до 10-11 млн т новых шлаков, а ТЭС – до 6-7 млн т.

Вместе с тем ежегодная утилизация не превышает 4 млн т и 0,5-0,7 млн т в год соответственно.

Как отметил Вадим Хорошко, уровень утилизации золошлаковых материалов и металлургических шлаков в производстве стройматериалов (цемент, бетон, сухие смеси, шлакоблоки и др.) в Украине составляет 96% и 42%, тогда как в ЕС – 82% и 51% соответственно.

Сектор дорожного строительства (покрытие, основа, обочины дорог) в Украине использует золошлаковые материалы и металлургические шлаки – 4% и 20%, а в ЕС – 16% и 30% соответственно.

Золошлаковые материалы можно также использовать в литейном производстве и в смесях для разливки стали. Металлургические шлаки подходят для производства минеральных удобрений, минеральной ваты и для гидравлического инжиниринга.

По словам Вадима Хорошко, чтобы увеличить объем утилизации отходов и расширить сферу их применения, необходимо пересмотреть ДСТУ – добавить спецификации по побочным продуктам, создать систему их сертификации и стандартизации, поддержать программы утилизации вторичных ресурсов и т. д.

Хотя объемы переработки металлургических шлаков в Украине в последние годы увеличиваются, потенциальные масштабы утилизации составляют как минимум 10 млн т.

Это означает, что техногенные отходы как ресурс пока недооценены.

С другой стороны, интерес переработчиков очевиден: шлаки позволяют производителям сухих строительных смесей, цемента, дорожных покрытий снижать себестоимость продукции и повышать ее качество.