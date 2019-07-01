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 Политика Украины
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 На уровне Совета Европы не было никаких договоренностей об обмене украинских моряков на возврат делегации РФ в ПАСЕ, но были консультации, - Кулеба

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба утверждает, что нет никакой связи между возвращением делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и нотой РФ о задержанных российской стороной украинских военных моряках.

"Никаких договоренностей на уровне Совета Европы относительно каких-то обменов моряков на возвращение России в ПАСЕ не было", - сказал Кулеба на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что нота МИД РФ появилась 25 июня и появилась она не потому, что в ПАСЕ обсуждали резолюцию о возвращении российской делегации, а потому, что это был последний срок отчета России перед Международным трибуналом ООН по морскому праву, который обязал ее освободить моряков.

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"В среду, когда проходило голосование в ПАСЕ, ни российская, ни украинская ноты не были известны участникам ПАСЕ и не имели никакого влияния на голосование и его результаты. Я прошу разъединять эти вопросы – моряков и ПАСЕ", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что консультации все-таки имели место. "Консультации о том, что Россия должна что-то сделать, были – я это подтверждаю. Но одно дело консультации, а другое – решения и какие-то конкретные договоренности", - подчеркнул Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3134982
 
 
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якщо клован підтвердить... Але воно промовчить, бо ще шаурму не подолав.
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Тобто європлідери повернули росію в ПАРЕ тільки для того щоб путін заплатив внески на цей бордель і щоб допомогти звільнити українських моряків. Але це не міняє суті, Україна має вийти з ПАРЕ, сидіти поруч з депутатами обраними в Криму українські депутати не можуть - це визнання Україною факту що Крим російський!
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Стосовно того, щоб вийти, наподобі того, як це зробила параша - то я проти. А от, щоб защораз влаштовувати демарші, нагадуючи про війну, окупацію, агресію, військовополонених, рейс МН-17, тощо - то я "за".
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Но одно дело консультации, а другое - решения и какие-то конкретные договоренности", - подчеркнул Кулеба Источник: https://censor.net.ua/n3134982

Капец как вы достали своими манипуляциями, которые уже давно на уровне лжи

Там люди сидят в плену, а у вас только политтехнологии и выборы.
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Действительно ...дец.
За пиар на освобождении моряков, зебилы готовы были признать Крым росийским
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ПАСЕ - политические проститутки.
Когда на их территориях появятся "Неапольская народная республика", "Баварская народная республика", "Орлеанская народная республика" - пусть не обижаются.
Их предупреждали.
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Продовжуй спостереження- з тобою зв'яжуться!
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Не зупиняйся- скоро й п'ять відсотків не наберете!)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа уровне Совета Европы не было никаких договоренностей об обмене украинских моряков на возврат делегации РФ в ПАСЕ, но были консультации, - Кулеба
 
 
 
 
 
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