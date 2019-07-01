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 Политика Украины
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 Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский направил Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павел Климкин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, такое решение Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерству иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предложение России по морякам было ловушкой, - Волкер

Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать Главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно 24 моряков.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подготовила ловушку в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента кто-то в нее попался, - Климкин опубликовал ноты МИД РФ и Украины. ДОКУМЕНТ

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относительно изменения кадров и назначения тех, кому доверяет Президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.

Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.

По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.

Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.

Источник: https://censor.net.ua/n3134979
 
   
 Топ комментарии
 
"Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины.... "
Источник: https://censor.net.ua/n3134979

Почему же ваш преЗедент проигнорировал неоднократные обращения с просьбой о встрече депутатской делегации ВР перед важнейшим голосованием в ПАСЕ?

Он не выполнил свои обязанности!
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду, мабуть, порахував, а тут від клімкіна такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку! Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан - Цензор.НЕТ 2509
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а надо было наших моряков судить по кацапским законам на территории Украины за пересечение границ российского Крыма ?
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Ето какое то проклятие. Один президент мародер и вор. Второй считает что нам нужно стать раком перед врагом и тот после того как нас изнасилует может нас помилует. Не зря же Ху*ло напало на Украину. Оно знало что у нас педики и толерасты будут на коленях просить. На страну с жостким и безкомпромисным народом никогда никто не нападает. Так как враг всегда перед атакой просчитывает стоит ли оно того.
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..., а Парубію - притягнути до відповідальності всіх, хто не проголосував за зняття Клімкіна.
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А тих, хто голосував за Порошенка- у концтабори і "пустити газ" (с) кандидат від Зе по 94 округу.
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у клима тесть рашист в крыму - он в домике!)))
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Не доложили клоуну...... И оно обиделось. ИСТЕРИЧКА!!!

А ты, Зе, что сделал для этого? Отвечу - прыгал по фонтанам, жрал шаурму, регистрировал свои новые фирмы.

Зе, иди на хрен!
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Всі низькорослі мужики- закомплексовані- мстиві і дуже "обідчіві"! Не Президент- а пупсік!
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у клима тесть-рашист в крыму, он в домике!)
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Как раз факты говорят обратное! Что благодаря зелескому, Украина сейчас терпет поражение на всех фронтах!Вы зебилы сделали это вместе!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.

А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины. Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
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Это не "Отсутствие опыта .....неумение не признавать собственные ошибки" - это целенаправленные действие на разрушение Украины, это отработка заказа по сдачи Государственных интересов Украины - факты не спрятать за "патриотичными" лозунгами.
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Как интерестно все ложили на Зелю большой и толстий прибор))
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После того, что этот Климкин натворил, его надежда только на включение в список ПЕС, потому, что ни один политик больше не захочет этого кидалу иметь в качестве "своего" человека в команде.
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...потому, что ни один политик больше не захочет этого кидалу Mendosaиметь в качестве "своего" человека в команде. Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан - Цензор.НЕТ 2992
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Зе: "Надо прекратить стрелять". ​Українські медики потрапили під смертельний обстріл на Донбасі

1 липня поблизу селища Водяне на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ, в результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики потрапили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдетьсяу повідомленні.
Відзначається, що один із поранених - військовий медик - знаходиться зараз в критичному стані. Один з бійців ЗСУ загинув на місці.
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Чергове дно в процесі зради інтересів та незалежності України - пробито.
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А не пошел бы ты, зепрезик, корове в трещину?
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Опять зеобсыратушки... Да ничего тебе Климкин не должен, недоразвитый))))
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плохому танцору ноги мешают - хоть бы когда признался, что сам дебил
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Все правильно, Климкин должен был как минимум поставить президента в известность.
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Як і Зеко-***** Клімкіна про що вони там роблять втихаря.
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после такого отношения к себе, зеленскому после перевыборов в раду надо не письма с требованиями выговор впаять писать, а сажать соевую банду на пожизненные сроки
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то есть как? договориться где-то посредине между хотелками нарасеянии и решением Трибунала по морскому праву? зеледебиолиды, а вы там не охренели в своём офисе?!?
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Пусть сафсем, сафсем Абидитца и уйдет из преЗедентов.
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Приехать в кабинет к этому пророссийскому потроховскому козлику и дать там ему,по тихому, несколько жестких подзатыльников,нафиг смешить людей с дисцответственностью,для людей с русскими фамилиями это ничто.
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Очкур притримай, бо репне, від напруги, "даватель жестких подзатыльников" ...
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Мнение потроховского барбоса меня не интересует,инах.
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А рекомендація? Бо репне очкур - штани спадуть... І всі побачать, "яке ж ти "зелене"...
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Мнение потроховского барбоса меня не интересует,инах.
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Сколько еще ЗЕмалоросс с украинцами будет воевать?Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан - Цензор.НЕТ 4103
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богдан пнх, и зе с собой не забудь. если прямо счас - то дешевше выйдет. это ж каким надо быть конченым ублюдком, чтобы идти на "компромиссы" с агрессором.
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Зе: "Надо прекратить стрелять". ​Українські медики потрапили під смертельний обстріл на Донбасі

1 липня поблизу селища Водяне на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ, в результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики потрапили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдетьсяу повідомленні.

Відзначається, що один із поранених - військовий медик - знаходиться зараз в критичному стані. Один з бійців ЗСУ загинув на місці.

"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються ніяких міжнародно-правових норм", - відзначили в ООС.

Як повідомлялось, 29 червня, в районі військового конфлікту на Донбасі бойовики більше тридцяти раз обстріляли позиції ВСУ на Донбасі, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення і травми.
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Це не справа "***********"... Він ще в канадських фонтанах, не викупався, і шаурми з м"яса вапіті, не пробував...
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Сколько еще ЗЕмалоросс с украинцами будет воевать?Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан - Цензор.НЕТ 7412
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одному мне кажется, что эта зелёная сопля пытается узурпировать власть?
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Так, одному)) Конституцію почитайте хочь разик
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Почитай Євгена Наумова, "Коралове місто"... Там описана ситуація, що готується і назріває в Україні...
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Не не кажется. Только не столько зелёная сопля, а карабас у которого зесопля на веревочке.
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Соя ну какие вы тупые, ПРЕЗЕДЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ В КУРСЕ ВАЖНЫХ ДЕЛ, а Климкин все делал втихаря. А есть гарантии что в следующий раз он тоже все сделает правильно?
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к сожалению, есть 99%-ная вероятность, что зебил накосячит и в следующий раз. пора делать парламентскую республику.
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То хай не шмарклі зелені жує, а на роботу вчасно ходить, чмо.
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Ой дурак, он что экстрасенс чтоб знать какие документы приходят по дип почте в МИД или он должен каждый час звонить и спрашивать- а вам там ничего важного не приходило.))
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Там в пошту тисячи листів кожен день приходить. Поки шмаркля їх перечитувати буде прийде ще стільки ж! А щоб президент не потонув в мегатоннах всілякої інформації міністерства з відповідними повноваженнями і створені! Довбень підкацаплений!
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Все більше і більше переконуємся після брифінгу Зе, що його візит в Європу був змовою про повернення кацапів в ПАРЄ в обмін на звільнення наших моряків. Ось інтерв"ю Ляшка, який , власне, брав участь у тому засіданні, https://www.youtube.com/watch?v=fpHHKec2w08 і його судження про те, як розвивалась ситуація.
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А шо шЛяшко вже перевели в *авторітети * ? Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан - Цензор.НЕТ 4218 .
.Пля... світ поїхав розумом .
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Ляшко був безпосереднім свідком того, що відбувалось в ПАРЄ,він вже досить давно у політиці, щоб оцінювати подібні ситуації і його проукраїнські погляди всім відомі.
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" В переговорном процессе (с Расией) можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель Офиса Президента"
Без комментариев.
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і це - при наявності резолюції (ухвали, рішення ) Морського трибуналу в Гамбурзі... Урист він хренів. Хоча, якщо грамотний - то, вірняк, з )(уловським інтересом. Можливо, і матеріальним...
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Судить долны не на территории Украины,а на территории РФ,куда они должны являться под госгарантии Украины. И сидеть должны на раше. После суда.
Или Украина нарушает гарантии. Моряки попадают в международный розыск и рэфия требует их эстрадиции.
Не слишком дорого,шоб пару дней побыть дома?!
Да жто зеленое чмо должно Климкина в жопу целовать! Адмн ответственности ОНО требует!
Оскорбили допуне подлизав! Сволочь з залищанной дыркой.
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вовка, наказывая невиноватых и поощряя виновных, ты недалеко зайдёшь, закомплексованный ты дурак..
и да, за Украину-порноактрису ты до сих пор не извинился перед украинцами, клоун дороговалютный
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*Свинарчукова ко-***** * підставляє клоуна Зе ..А воно ведеться на ці ПРовокації .
При*свинарчуку * Клімкін фіг би сам щось одписував.
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Клоун решил, что он сцарь, но чем дальше, тем больше он превращается в *****.
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Это еще даже роковые 100 дней не прошли. Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан - Цензор.НЕТ 6129
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а похмелится Зеленский после праздников не забыл?
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Судить должны не на территории Украины,а на территории РФ,куда они должны являться под госгарантии Украины. И сидеть должны на раше. После суда.
Или Украина нарушает гарантии. Моряки попадают в международный розыск, и рэфия требует их эстрадиции.
Не слишком дорого,шоб пару дней побыть дома?!
Да это зеленое чмо должно Климкина в жопу целовать! Админ ответственности ОНО требует!
Оскорбили дупу не подлизав! Сволочь з зализанной дыркой.
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Недопрепздент сцыт в глаза, повышая мощность струи каждый день...
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Портнов на этой картинке с попкорном аж помолодел глядя как *********** разваливает Украину.
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Зебілу вже натякали що не варто сваритися з дипломатичним корпусом.
Теж мені, пуп землі..
Ну вонои і дурне..
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У слепых людей улучшается слух, у глухих - зрение, а у безмозглых улучшается способность иметь и высказывать своё мнение по любому вопросу.

https://ibigdan.livejournal.com/23861898.html
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Надо, что ли, "Сватов" посмотреть. Надо ж понять, на что мы страну променяли.

(оттуда же)
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замість посадити в клітку баригу та ін. свиней воно інваліду догану оголошує
зеля, може вже харош, побув вже презіком, і їзжай далі по корпоративах?
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Инфантильная зеленая мстительная гнида этот ваш зелепутин.
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Климкин качественно делает свою работу и защищает интересы Украины. А преЗЕ дент предательски косячит и шаурму жрёт.Клоунада продолжается.
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Вибрали не тільки клоуна і недоучку президентом, а і сепара.
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значит хотел зеля подписать что наши моряки в своих водах якобы нарушили границу парашки, что граница парашки уже там
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Какого компромиса? Отдайте им всё, что скажут и извинитесь.
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Він з суфлера прочитати без помилок не може, як він листа писав.🤣
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Ну хоть кто-то этому дебилу, по недоразумению именующемуся президентом, может объяснить, что с Россией компромиссов достичь невозможно, можно только полностью принять ее условия.
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Богдана привлечь к люстрации, зеленского к импичменту.
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Клімкін буде покараний за те що відстояв інтереси України . Кабздец.Чим далі тим гірше , а ще як барани дадуть в руки ще й законодавчу владу "Слугам Путлєра" , то буде кабздєц в квадраті.
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клима чугункина отлучить от кормушки и выслать на историческую родину-уродину. Дипломат с этого верного мародеру гномика никакой. так что крути майонез
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан
 
 
 
 
 
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