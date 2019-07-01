 Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, такое решение Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерству иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.
"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.
Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать Главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно 24 моряков.
Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.
"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.
"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относительно изменения кадров и назначения тех, кому доверяет Президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.
Напомним, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил министра иностранных дел Павла Климкина в том, что тот не согласовал с ним ноту к Российской Федерации об украинских пленных моряках.
По мнению главы МИД Украины, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков, а в Офисе Президента Украины кто-то в нее попался.
Сегодня, 1 июля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.
А ты, Зе, что сделал для этого? Отвечу - прыгал по фонтанам, жрал шаурму, регистрировал свои новые фирмы.
Зе, иди на хрен!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.
А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины. Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
1 липня поблизу селища Водяне на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ, в результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.
"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики потрапили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдетьсяу повідомленні.
Відзначається, що один із поранених - військовий медик - знаходиться зараз в критичному стані. Один з бійців ЗСУ загинув на місці.
А потом и расследование.
1 липня поблизу селища Водяне на Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ, в результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.
"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики потрапили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдетьсяу повідомленні.
Відзначається, що один із поранених - військовий медик - знаходиться зараз в критичному стані. Один з бійців ЗСУ загинув на місці.
"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються ніяких міжнародно-правових норм", - відзначили в ООС.
Як повідомлялось, 29 червня, в районі військового конфлікту на Донбасі бойовики більше тридцяти раз обстріляли позиції ВСУ на Донбасі, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення і травми.
.Пля... світ поїхав розумом .
Без комментариев.
Или Украина нарушает гарантии. Моряки попадают в международный розыск и рэфия требует их эстрадиции.
Не слишком дорого,шоб пару дней побыть дома?!
Да жто зеленое чмо должно Климкина в жопу целовать! Адмн ответственности ОНО требует!
Оскорбили допуне подлизав! Сволочь з залищанной дыркой.
и да, за Украину-порноактрису ты до сих пор не извинился перед украинцами, клоун дороговалютный
При*свинарчуку * Клімкін фіг би сам щось одписував.
Или Украина нарушает гарантии. Моряки попадают в международный розыск, и рэфия требует их эстрадиции.
Не слишком дорого,шоб пару дней побыть дома?!
Да это зеленое чмо должно Климкина в жопу целовать! Админ ответственности ОНО требует!
Оскорбили дупу не подлизав! Сволочь з зализанной дыркой.
Теж мені, пуп землі..
Ну вонои і дурне..
https://ibigdan.livejournal.com/23861898.html
(оттуда же)
зеля, може вже харош, побув вже презіком, і їзжай далі по корпоративах?