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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (205) Европейская Солидарность (35)

 Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов

После 21 апреля реваншисты атакуют фундамент украинской государственности, который был укреплен командой экс-президента Петра Порошенко за последние пять лет: армия, язык, украинская церковь, а еще декоммунизация, люстрация, энергетическая независимость и другие достижения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом во время выступления на согласительном совете ВР заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он, в частности, отметил, что действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии.

"Последние обыски в Министерстве обороны и у "волонтерского десанта", который в 2014-м поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали поставки в армию бронежилетов, касок и зимней формы. Армию в состояние 14-го года стремятся вернуть наши враги, но когда это начинает делать вместо них украинская власть, то возникает вопрос, чьи интересы она отстаивает?", - подчеркнул председатель фракции.

"Теперь вот Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь. И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью встал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней - где опровержения?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное - это предательство национальных интересов. А преступники - это Кремль".

Все это, по мнению председателя фракции, - неотъемлемые части военно-политической атаки Кремля на независимую Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

"Ключевой удар наносится по Петру Порошенко. Потому что он знает как - и способен эффективно противостоять реваншу и сохранить международную коалицию на дипломатическом фронте. Поэтому мы видим, как вчерашние беглецы - сторонники Януковича - сейчас возвращаются в Украину и показательно заваливают местные суды фиктивными делами против Порошенко. Однако дело не в фамилии Порошенко, а в том, что сейчас реваншисты делают все, чтобы снова вернуть Украину к статусу бесправного сателлита Кремля", - подчеркнул парламентарий.

"Каждый из исков на Петра Порошенко, - отметил Герасимов, - относительно приказа о контрнаступлении, благодаря которому освободили две трети оккупированного Донбасса, приказа о переходе кораблей в акваторию Азовского моря для защиты украинских Мариуполя и Бердянска и другие дела - это дела против Украины и его права на самозащиту от агрессора".

Председатель фракции также подчеркнул, что сегодня главная задача демократического избирателя - не распылять голоса на непроходные проекты, потому что это играет на руку пророссийским реваншистам.

"Государственническая команда, которая точно будет разрушать планы врага - это команда "Европейской Солидарности". Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение тяжелых лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка - это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и "свежей крови", - сказал Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова

Источник: https://censor.net.ua/n3134978
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы знают только то что им сказал киселев, - Порошенко все украл!
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Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
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Ещё раз!
ХУЙЛО АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
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Зебилы знают только то что им сказал киселев, - Порошенко все украл!
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Герасімов бреше, він бреше всі 5 років і вже має сидіти за свою брехню і буде сидіти!
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за брехню у нас нікого не садять, нажаль і за популізм не садять, тому що сказати мол 5 років бреше, а де факти докази ? де спростування і тд ?
а от мулька що порох "украл", це як заціплених дибілів... навідь якщо роздивлятись зрочини свинаренків там розкрадання 10-20 млн грн, і на фоні витрат армії це реально копійки, це блін хата одного з судів КС який признав указ законним бо мол в законі не описано то давай ввалимо що він законний... що б ви не говроили порох для армії зробив більше чим всі попередні президенти разом взяті. розкрадання так були, але під тиском злочини розкривали і вісвітлювали, Рим не в один день будувався.
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ИНТЕРЕСИТЕ на кгб мафиотската кървава власт защитават.

Но скоро путлеристката власт ще падне.. по Негова Воля.
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Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
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Поставь себя на место адмирала, который послал туда эти корабли.
1. Ты знаешь что по бумажкам у нас есть право туда ходить.
2. Ты знаешь что москали *** ложили на любое право, кроме права силы. И все подписанные бумажки они миллиард раз нарушали.
3. Ты знаешь, что у москалей в том районе полное превосходство на море и в воздухе, плюс наземные комплексы.
4. Ты все равно шлешь три слабоворуженных баркаса, потому что у нас есть право там ходить.
Так кто этот адмирал? ЗЕбил, или может Порохобил? По моему или ******* или агент Кремля.
И еще очень инетресно узнать, почему имя пославшего корабли ЗАСЕКРЕТИЛИ? Раз там так все правильно и все чисто, то зачем секретить? Народ же должен знать своих героев.
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Ещё раз!
***** АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
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*****, вы там идиоты, не понимаете разницы между бумажным правом и реальностью? По бумажке Крым наш. Но если ты такой умный, то поедь туда и подними украинский флаг над администрацией. Имешь же полное право. А я посмотрю как скоро кровавая гибня скрутит тебя и бросит в кутузку.
Если ты действительно хочешь ходить под крымским мостом, то строй не баркасы а нормальный флот, на который москали просто не посмеют раззявить свои пасти. И ходи под тем мостом хоть до усрачки. Правда чтобы построить флот, нужно чтобы Кононенки и Свинарчуки перестали дерибанить бюджеты, а Сывочолый Гетьман занимался оборонкой а не мовой и верой.
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Свинарчуки... деребанили.. порошенко все украл... ты дебилоид не останавливайся повторяй как мантру от скабеевой!
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Ну вот, у интернет-военов Сивочолого Гетьмана больше нет аргументов. Остались одни бессильные оскорбления и маты. Я это расцениваю как капитуляцию.
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А, что тебя так обидело телепузик? Выше свой комментарий почитай!
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Слушай, любитель мордовских интерпретаций. Если я,будучи твоей соседкой, влезу в твою квартиру, побью твою жену, а потом присоединю к своей одну из проходных комнат, будет ли считаться твоя попытка пройти через эту комнату провокацией?
Скажи своему зеБЕниному телепузику, что бы отстаивал Украину, а не сливал ее интересы!
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Нет, провокацией это не будет. Но если у твоего соседа топор, а ты полезешь в ту комнату без оружия, то ты дебил. И если мудак-сосед отрубит тебе руку, то ты вдвойне дебил.
Вот если ты пойдешь в ту комнату с топором, а еще лучше с ружьем, то ты молодец.
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Может вообще расформировать флот,армию, убрать украинскую власть из Харькова,Мариуполя, Запорожья и Одессы, чтоб не провоцировать?
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Да провоцируй сколько влезет. Вот только сначала хорошо подготовься. А если ты провоцируешь с голой жопой, то ты идиот.
Можно дразнить стаю гопников хоть до усрачки, если у тебя на поясе ствол. Но если у тебя только голые руки, то тебя просто ********.
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Да? А прчему же тогда в 2014 году украинская армия голая, босая пошла защищать свою страну? И остановила новососию до кусков, каких-то банановых недореспублик? И все планы ***** провалились?
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Потому что выбора не было, поцреот ты херов. Но воевать на пределе, не считаясь ни с какими потерями, это сталинский метод. У совков все просто - бабы ишшо нарожают. Цивилизованный мир так не воюет. Там каждую операцию тщательно готовят, просчитывая все возможные последствия. И есть специально обученные люди, с военным образованием, которые за это отвечают.
Но Сывочолый видно решил воевать по сталински. У него Европа только на языке, а в голове Совок и желание побольше ********.
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Вот только на счет Морского трибунала не бреши, он не рассматривал вопрос законности прохода, а только неадекватные меры винторогих мышебратьев. И именно поэтому:
1. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков"
2. "Трибунал также призывает обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе."
Так что не надо желаемое за действительное выдавать, как вы привыкли соевые.
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По сути операции, если ты не пытаешься оспорить ее формальную легитимность, а это после решения международного морского трибунала у тебя вряд ли получится, в итоге Мордор ещё раз вляпался в нарушение международных законов и имеет шансы получить санкции по заходу своих кораблей в порты западных стран. Потери Мордора в итоге вместе с продлением животворящих санкций оправдывают стратегию Украины с проходами кораблей.
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Херня. Никаких серьезных санкций Мордор не получил. А мы остались без кораблей, подарили врагам заложников и показали всему миру свое бессилие.
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Скажи спасибо зеБЕниному телепузику.
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Ага, Зе значит стал президентом месяц назад, а отвечает за то, что было больше чем пол года назад. Похоже интернет-воены Сывочолого совсем разучились врать.
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Держи просвящайся зеБЕнин телепузик!
Вы зебилы сделали это вместе!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.

А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
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Рейтинг сої зростає настільки стрімко, що може й 5 відсотків не наберуть, то вони залишаться без роботи, тому й репетують, немов навіжені!)))))
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Зачем так много писать букв? Этот переход был уже не первым, катера шли тем же маршрутом, соблюдая те же правила прохода пролива. Кто и почему должен был предполагать, что россияне нападут на катера, да еще и в нейтральных водах Черного моря? С такой логикой можно вообще от берега в Одессе не отходить, везде же дальше море и многочисленный российский флот, который может напасть..
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Этот переход был вторым. Первый раз москали были просто не готовы, поэтому ничего не сделали. И если бы у адмиралов Сывочолого была хоть капля ума, они бы эту возможность просчитали. Или военачальник нужен для того, чтобы пафосный мундирчик носить и парады принимать? Нет, он нужен как раз для предвидения вот таких ситуаций. За это ему и честь и бабло.
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Этот переход был уже не первым, катера шли тем же маршрутом, соблюдая те же правила прохода пролива.



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Вы то откуда знаете,что они соблюдали,а что нет.
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Перед тим як Порошенко хотів послати в Азов кораблі,що сказала Росія? Вона сказала що не пропустить кораблі,це її територіальні води,потрібен дозвіл.Хочеш сказати що Порошенко не знав,знав,йому потрібна була кров,провокація,для того щоб ввести військовий стан щоб не відбулись вибори президента,для чого ця провокація і робилась.Верховна Рада не повелась на це ,не дозволила,дозволила частково на місяць ,в окремих районах.Тому ж самому Порошенкові було по барабану ,що буде з тими моряками,як і до нинішнього часу,не тільки з моряками,а й з усіма полоненими.Головне влада,яку він дуже не хотів покидати,і не робіть з нього героя,воно бидло барижне,у нього на думці одні гроші і влада,яке не маючи ні совісті ні честі оббирало підчас війни армію,обороннній сектор з такими ж як він баригами і країну,яку загнав в боргову яму.А тепер розказує нам Що це Зеленський створив політичний бардак,ніби це не він захопив владу у 2016 році ,разом з недорозвинутим Парубієм і базаркомом Гройсманом.
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И это говорит угашенный сепар
Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 2631
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справно хрюкае)))
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Герасимов - коллоборант и казнокрад . Кстати он тупой как пробка . У него вечно происходит нечто похожее на короткое замыкание между языком и мозгами .
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Пеця таких спецом понабирал
шоб самым умным выглядеть
шо спикер, шо сбу, шо генпрокурор
выборы только ******* с медведевым
а так план сработал в принципе
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Ежу понятно что ЗЕвласть отстаивает интересы *****, медведчуков, богданов, шуфричей, вати, пятой колонни, прочей сепарской ******** и самое главное бенефициария.
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а еще Гитлера, Гиммлера, Чикатило и рептилоидов с Нибиру.
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Який ти нахер адвокат,ти презерватив порошенківський,та ще й рваний.
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Шо, Зеленский берцы на тапки меняет!!!??? Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 7141

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вот что подумалось...
Если Украину ведут на убой и никто включая военных давших присягу не сопротивляется...., - не мутят перевороты там всякие, а националисты не подрывают офисы коллаборантов, а в моем городке пропали украинские флаги с машин.... - то наверное и хрен с ней с той Украиной....
Я тоже слиняю с Цензора и с соц.сетей - буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться...- пока возможно...
И на выборы наверное не пойду...
Усем пока....
Профиль закрываю.... Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 361
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" буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться "

Чинганчпук тебе в помощь , он большой любитель танчиков . Го с ним каточку Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 6144
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ее пять лет убивали методично и цинично..в меру возможностей все сопротивлялись и в конечном счете не дали этим свиньям окончательна неньку на радость #уйла задушить..клоун конечно не лучший лидер но кто знает, а пока все лучше чем эти мородеры..
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" Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь."
ЛИЧНО видел этот кусок в новостях.
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а что не так?..все верно, провокация под выборы, устроена харантом возможно даже в сговере с #уйлом, тому тоже рейтинг нужен был..и все это с расчетом на дебилов..и как результат украинские мотросы сидят в кацапских казематах..
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Герасим, ищи Муму, может хоть она тебе поверит! А, ну да, утопил же...😁
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А в чем неправ Герасимов, зачем ему искать Муму? Я лично видела это выступление Путина в Осаке и он говорил именно те слова, которые приводит Герасимов. Что вас не устраивает?
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не устраивает что этот под#уйловник косит под патриота..
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обыски в минобороны - это удар по армии? соевые уже совсем с колокольни рухнули. может еще свинарчуков нажившихся на армии - простить? тоесть, если есть факты воровства в армии - надо на это глаза закрыть? еще пусть скажет что путен нападет.
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пройшло вже більше місяця, чи сидять свинарчуки ? .... чи будуть вони сидіти ? ....
агонь влада ж у вас.. де справи ? а не буде справ в міністра авака який рюкзачки тиряв...
і не буде армії в місністра який злив армію в іловайску.
ці 5 років це буде урок, дуже болючий для України може на грані існування.. але може тим хто голосував 73 трошки мозги від такого удару появляться.
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какие могут быть справы кто прокурор?
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Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України
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Оживилась диванная сотня. Аналитики, ****..
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Это что же получается - "ключевой удар в спину Петра Алексеевича" нанес украинский народ 21 мая...
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Когда соевые прохиндеи говорят о своих достижениях это не может не смешить
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Вот что мне нравится в Артуре Пирожкове, так это лить воду из пустого в порожнее с умным видом. Притом, что о своем патроне - только оды, а об оппонентах - ****. Никак успокоиться не может и признать провал на выборах Президента. И вместо конструктива льется густая и вонючая жижа.
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Голосую,за Европейскуюсолидарность!, Чтобы за следующие 5 лет .как 5 лет предыдущих после Минсков не освободили ни пяди Украинской земли, чтобы старики и дети продолжали быть нищими ,а молодёжь окончательно разбрелась по миру,Только за Европейскую Солидарность и пораженко!
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Це нерозумно , потрібно голосувати за бєню . Бєня має висотати з України ще 7млрд. зелених , для того він і призначив клоуна Президентом України під патронажем Боді . Голосуймо за "Слуг бєні " .
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а до мінських вони 2/3 звільнили території, і звільнили б усе якби регурні війська раші не війшли в Україну. Але що ми могли з тими недобитками армії що у нас було ? так від швалі ватної звільнили б за пару тижнів, а проти 3 армії світу нажаль нічого зробити не можна було.
не говоріть дурниць.
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Украинская армия в мировом рейтинге в 2013-14 году занимала 20 место, пока не добрались до нее свинособаки, сегодня она 30..если клоун вернет украинской армии 20 место я как гражданин будут ему только благодарен..есть конечно свои моменты, понятно что та армия была технически отсталая и на рейтинг Украины в первую очередь повлияло потеря флота и еще много чего оставленного в Крыму, но то что делали со страной свинособаки я лично некогда этим мразям мимикрирующим под европейских патриотов не прощу..желаю только что бы всех этих хитрожопых уродов жизнь приковала к земле
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що ви за хрень несете, яке 20 місце, ви мабуть далекі до 2014 року армії як такої не було, ви думаєте яник не застосував армію тому що такий добрий ? не було армії... машини які їхали в київ поламались, вони пішки йшли.. на всю армію було 20 гелікоптерів, так по документам законцервовано сотні літаків... тисячі танків/бтр і тд але все було розкрадене не було цього нічого.
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Уже не знают каким дерьмом что то обгадить. Выборы уже в этом месяце. Гадить нечем, а нужно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов
 
 
 
 
 
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