 Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом во время выступления на согласительном совете ВР заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.
Он, в частности, отметил, что действия реваншистов наносят удары в спину украинской армии.
"Последние обыски в Министерстве обороны и у "волонтерского десанта", который в 2014-м поломал десятки коррупционных схем, полностью парализовали поставки в армию бронежилетов, касок и зимней формы. Армию в состояние 14-го года стремятся вернуть наши враги, но когда это начинает делать вместо них украинская власть, то возникает вопрос, чьи интересы она отстаивает?", - подчеркнул председатель фракции.
"Теперь вот Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь. И это при том, что Международный трибунал по морскому праву полностью встал на сторону Украины, обязав вернуть наших военных. Уважаемая новая власть, прошло уже несколько дней - где опровержения?! Мы никому не дадим права называть наших героев-моряков преступниками. Они должны быть безоговорочно освобождены в соответствии с решением международного трибунала. Все остальное - это предательство национальных интересов. А преступники - это Кремль".
Все это, по мнению председателя фракции, - неотъемлемые части военно-политической атаки Кремля на независимую Украину.
"Ключевой удар наносится по Петру Порошенко. Потому что он знает как - и способен эффективно противостоять реваншу и сохранить международную коалицию на дипломатическом фронте. Поэтому мы видим, как вчерашние беглецы - сторонники Януковича - сейчас возвращаются в Украину и показательно заваливают местные суды фиктивными делами против Порошенко. Однако дело не в фамилии Порошенко, а в том, что сейчас реваншисты делают все, чтобы снова вернуть Украину к статусу бесправного сателлита Кремля", - подчеркнул парламентарий.
"Каждый из исков на Петра Порошенко, - отметил Герасимов, - относительно приказа о контрнаступлении, благодаря которому освободили две трети оккупированного Донбасса, приказа о переходе кораблей в акваторию Азовского моря для защиты украинских Мариуполя и Бердянска и другие дела - это дела против Украины и его права на самозащиту от агрессора".
Председатель фракции также подчеркнул, что сегодня главная задача демократического избирателя - не распылять голоса на непроходные проекты, потому что это играет на руку пророссийским реваншистам.
"Государственническая команда, которая точно будет разрушать планы врага - это команда "Европейской Солидарности". Каждый член списка эффективно защищал Украину в течение тяжелых лет на своем участке: в армии, волонтерством, в органах местного самоуправления, в парламенте, правительстве. При этом 70% списка - это востребованные обществом новые люди, что дает уникальное сочетание опыта и "свежей крови", - сказал Герасимов.
а от мулька що порох "украл", це як заціплених дибілів... навідь якщо роздивлятись зрочини свинаренків там розкрадання 10-20 млн грн, і на фоні витрат армії це реально копійки, це блін хата одного з судів КС який признав указ законним бо мол в законі не описано то давай ввалимо що він законний... що б ви не говроили порох для армії зробив більше чим всі попередні президенти разом взяті. розкрадання так були, але під тиском злочини розкривали і вісвітлювали, Рим не в один день будувався.
Но скоро путлеристката власт ще падне.. по Негова Воля.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
1. Ты знаешь что по бумажкам у нас есть право туда ходить.
2. Ты знаешь что москали *** ложили на любое право, кроме права силы. И все подписанные бумажки они миллиард раз нарушали.
3. Ты знаешь, что у москалей в том районе полное превосходство на море и в воздухе, плюс наземные комплексы.
4. Ты все равно шлешь три слабоворуженных баркаса, потому что у нас есть право там ходить.
Так кто этот адмирал? ЗЕбил, или может Порохобил? По моему или ******* или агент Кремля.
И еще очень инетресно узнать, почему имя пославшего корабли ЗАСЕКРЕТИЛИ? Раз там так все правильно и все чисто, то зачем секретить? Народ же должен знать своих героев.
***** АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
Если ты действительно хочешь ходить под крымским мостом, то строй не баркасы а нормальный флот, на который москали просто не посмеют раззявить свои пасти. И ходи под тем мостом хоть до усрачки. Правда чтобы построить флот, нужно чтобы Кононенки и Свинарчуки перестали дерибанить бюджеты, а Сывочолый Гетьман занимался оборонкой а не мовой и верой.
Скажи своему зеБЕниному телепузику, что бы отстаивал Украину, а не сливал ее интересы!
Вот если ты пойдешь в ту комнату с топором, а еще лучше с ружьем, то ты молодец.
Можно дразнить стаю гопников хоть до усрачки, если у тебя на поясе ствол. Но если у тебя только голые руки, то тебя просто ********.
Но Сывочолый видно решил воевать по сталински. У него Европа только на языке, а в голове Совок и желание побольше ********.
1. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков"
2. "Трибунал также призывает обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе."
Так что не надо желаемое за действительное выдавать, как вы привыкли соевые.
Вы зебилы сделали это вместе!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.
А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
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Вы то откуда знаете,что они соблюдали,а что нет.
шоб самым умным выглядеть
шо спикер, шо сбу, шо генпрокурор
выборы только ******* с медведевым
а так план сработал в принципе
Если Украину ведут на убой и никто включая военных давших присягу не сопротивляется...., - не мутят перевороты там всякие, а националисты не подрывают офисы коллаборантов, а в моем городке пропали украинские флаги с машин.... - то наверное и хрен с ней с той Украиной....
Я тоже слиняю с Цензора и с соц.сетей - буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться...- пока возможно...
И на выборы наверное не пойду...
Усем пока....
Профиль закрываю....
Чинганчпук тебе в помощь , он большой любитель танчиков . Го с ним каточку
ЛИЧНО видел этот кусок в новостях.
агонь влада ж у вас.. де справи ? а не буде справ в міністра авака який рюкзачки тиряв...
і не буде армії в місністра який злив армію в іловайску.
ці 5 років це буде урок, дуже болючий для України може на грані існування.. але може тим хто голосував 73 трошки мозги від такого удару появляться.
не говоріть дурниць.