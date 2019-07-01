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 Общество
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Все про:дороги (1803) строительство (1627)

 Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование

Украина может увеличить использование шлаков в дорожном строительстве как минимум в пять раз.

Такой вывод сделал аналитик GMK Center Андрей Глущенко в своем исследовании для круглого стола "Техногенные отходы. Как увеличить использование промышленных шлаков в Украине".

В Украине насчитывается около 430 тыс. км дорог. Если ежегодно ремонтировать хотя бы 3 тыс. км (около 0,6% их количества), то потребление шлаков увеличится минимум до 5 млн т – это в пять раз больше, чем на сегодняшний день.

"Нам пора понять, что переход на использование шлаков вместо щебня и песка из карьеров – это вопрос государственной экологической политики. С другой стороны, важно, чтобы дорожные работы финансировались", – добавил Глущенко.

Как отличный пример применения шлаков для прокладки дорог аналитик GMK Center привел недавнее строительство участка улицы в австралийском Сиднее.

Часть дорожного полотна австралийцы сделали из геополимерного бетона. Бетон изготовлен из смеси доменного шлака и золы от ТЭС. Пока участок дороги тестовый, и состояние полотна будут контролировать датчики. Если опыт окажется успешным, его применение будут расширять.

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование 01

Sydney geopolymer

Другой пример тоже родом из Австралии – это кольцевая дорожная развязка Oak Flats Interchange в Новом Южном Уэльсе. На ее строительство ушло около 50 тыс. т шлаков. Проект осуществила австралийская компания ASMS, которая уже утилизирует до 1,2 млн т шлакосодержащих материалов в год.

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование 02

Oak Flats Interchange

Украина использует приблизительно вдвое меньше шлаков, чем другие страны мира.

В 2018 году страна утилизировала менее половины шлаков от металлургического производства – 48% доменных шлаков и 37% сталеплавильных шлаков, привел данные Андрей Глущенко.

Украинские предприятия страны отправили на утилизацию лишь 4,9 млн т шлаков, или 45,5%. При этом 2,1 млн т пошло на производство цемента, еще 1 млн т – на дорожное строительство.

С другой стороны, наша страна может нарастить использование шлаков еще по двум направлениям: увеличить их долю в производстве цемента и за счет экспорта, считает аналитик GMK Center.

Сегодня украинские цементные заводы добавляют около 24% шлаков в свою продукцию. В то же время в мире доля шлака в составе цементных смесей, в том числе шлакопортландцемента, составляет от 35 до 95%. Кроме того, есть потенциал для увеличения загрузки украинских цементных заводов.

"Вырастет загрузка – вырастет и использование шлаков", – подчеркнул Андрей Глущенко.

Мировой опыт подтверждает эффективность использования шлаков в строительстве. Например, в Великобритании мост Королевы Елизаветы II построен с использованием 40 тыс. куб м доменного шлака.

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование 03

Мост королевы Елизаветы II (Великобритания)

На строительство здания и взлетно-посадочной полосы аэропорта Toowoomba Wellcamp Airport в Австралии ушло 100 тыс. т геополимерного бетона. Эта технология позволила сократить выбросы СО2 на 6,6 тыс. т.

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование 04

Здание и взлетно-посадочная полоса аэропорта Toowoomba Wellcamp Airport, Австралия

Австралийцы гордятся и первым зданием, возведенным исключительно из экологических материалов. При строительстве здания Института глобальных изменений в штате Квинсленд в числе прочего были использованы балки из 330 куб. м геополимерного бетона.

Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование 05

Здание Института глобальных изменений, Квинсленд, Австралия

В 2017 году Украина заняла 12-е место в мире по производству стали – и всего лишь 29-е по экспорту шлаков, утверждает Андрей Глущенко.

По его мнению, все дело в дорогостоящей логистике. Расходы на транспортировку шлаков могут доходить до 90% конечной цены.

"Экспортная цена шлака из Украины – $3,5/т. Поэтому нам интересны рынки с высокими ценами. Имеет смысл рассматривать рынки с ценой не менее $35/т", – считает аналитик GMK Center.

Такие деньги за шлаки платят на севере Европы (Великобритания, Швеция), Ближнем Востоке (Кувейт), в Северной и Западной Африке (Алжир, Гана, Кот д’Ивуар). Емкость рынков с ценой $35 и выше – до 1,4 млн т в год.

"В целом использование шлаков – это современная тенденция экономики замкнутого цикла и путь к более экологичному будущему", – подвел итог аналитик GMK Center.

Источник: https://censor.net.ua/n3134974
 
 
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ИМХО, МЫ ВСЕ ГОДЫ ТОЛЬКО ШЛАК И ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПРИ "СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ___ "ДОРОГ"... Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 5531
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не до дорог сейчас, Зе билов только зебелизм и голобородьковатность интиресует Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 8203
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там один яврей из клоунского офиса назвал украину тремя областями...дебилы продают украину. пра выходить с вилами и гнать падло до берез..
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НЕ УДЕРЖАЛСЯ ОТ ВТОРОГО КОММЕНТАРИЯ (ВНИМАНИЕ, ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ):
НУ ВОТ ПОЧЕМУ НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ БЕРУТ ШЛАК И ПОЛУЧАЮТ В ИТОГУ КРАСОТУ, А НАША - БЕРЕТ АСФАЛЬТ/БЕТОН, А НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧАЕТ ШЛАК???
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а по какой схеме и по какой цене бум наращивать производство новых смесей? кому-то надоело экспортировать по 3,5 уя, он хочет, чтобы внутри страны покупали по 30-35?...
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он хочет, чтобы внутри страны покупали по 30-35 -- ШАРИШЬ
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я так понял гиперлупов не будет Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 3450
шлаки предлагаю высыпать на дороги прямо с самосвалов шоб сами укатывали
эксперимент начать с Киева Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 5049
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Та будуйте вже, *******..., а не триндіть! Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 7486 Вже останні 4 роки про це чую, можна вже було цю технологію освоїти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование
 
 
 
 
 
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