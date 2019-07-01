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 Политика Украины
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Все про:коалиция (3700) Разумков Дмитрий (75) Слуга народа (85) ОП-За життя (1)

 Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Лидер партии "Слуга народа" считает, что сегодня рано рассуждать о составе будущеей коалиции.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда. Разве что вы мне сейчас скажете, сколько получит мандатов "Слуга народа" и другие силы", - сказал он на вопрос о возможной коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ..

На вопрос о том, какими будут действия фракции"Слуги народа", если партия "Голос" не захочет идти с ней в коалицию, Разумков сказал:

"Что значит, ты хочешь в коалицию или нет? Ты идешь реализовывать какие-то задачи. (Если это амбиции - Ред.) Тогда это надо делать в другом государстве, а не в стране, где идет война и коррупция – одна из ключевых проблем. У нас амбициозных два вагона, а работать никто не хочет. Но я верю, что у нас в парламенте будет достаточно адекватных новых людей, чтобы провести те изменения, которые требует общество".

Читайте также: "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134972
 
 
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То есть, не исключает категорически возможность объединения с мертветчуковцами.
Не удивил лидер "Молодых регионов".
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Алла, вы блондинка?
ПЕС и рыги однозначно нет. В зависимости от набранных%, что бы отдавать наименьшее количество портфелей - Юля, Смешко, Вакарчук.
А желали бы взять 51% и обойтись без них - или допустим одними мажоритарщиками.
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выктар ву--вы состоите в органах управления Слуги Олигархата ????
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Я их мозг - консультирую через Цензор.
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Блондинки в Беларуси поголовно и беспросветно глупы?
Отсюда и Ваш вопрос ко мне?
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Сначала категорически нет, потом - "не исключаю", после выборов - "мы и не скрывали что да". А зебилам божья роса - они привычные.
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Не скромничай, Дима! Рыг рыга видит издалека!
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Всі обіцянки зеленського і ко брехня...
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Зе команда ,вы с каждым днем топите свой рейтинг, при чем не без помощи т. н. преЗедента.Фуфло есть фуфло. Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя" - Цензор.НЕТ 4205
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Да ну? А как по мне, что уже пора. Кого из вас, когда, точнее, как скоро, и на чём. Скопом или поодиночке. Впрочем это будет зависит только от того, скопом выловят вашу шоблу продажно-воровскую или отловят вас по одному.
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Ха-ха-ха! А кто-то еще совсем недавно категорически отрицал возможность коалиции с ОП?....
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Рука руку моет.
Молодой рыгыАНАЛ старых рыгыАНАЛОВ не продаст и не забудет.
Ворон ворону, , а ж... ж..у глаз не выклюет.
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пока не будет результатов выборов - ясно что торгов не будет. там не известно что мажоритарка покажет, по которой половина нардепов избирается.
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Та блін, теж мені таємниця! Це "Фрістайл" і "Діти фрістайла". Композитор і продюсер - один і той самий.
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Заява звучить скоріше як плани щодо груповухи.
Пригадав фрівольного анекдота:

Кілька молодих пар вирішили влаштувати групповуху. Вимкнули світло і почали сексом трахатися. Через деякий час один хлопець вмикає світло і обурено каже:
- Народ, давайте визначимося, хто кого трахає!
- Ти що, з дуба впав? Це ж груповуха!
- Та пішла на путіна така груповуха! Я четвертого міньєта смоктати не збираюся!!!
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Ось і полізла істина ригівська суть зебіла та зелебобіків.
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Так Разумков сам выходец из шлакоблока
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З приводу останніх заяв Богдана, самого Разумкова, та й останніх їхніх викрутасів, можна вже зробити висновки що "Слуги народа" и ОПЗЖ - браття-близнюки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"
 
 
 
 
 
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