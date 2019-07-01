 Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда. Разве что вы мне сейчас скажете, сколько получит мандатов "Слуга народа" и другие силы", - сказал он на вопрос о возможной коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ..
На вопрос о том, какими будут действия фракции"Слуги народа", если партия "Голос" не захочет идти с ней в коалицию, Разумков сказал:
"Что значит, ты хочешь в коалицию или нет? Ты идешь реализовывать какие-то задачи. (Если это амбиции - Ред.) Тогда это надо делать в другом государстве, а не в стране, где идет война и коррупция – одна из ключевых проблем. У нас амбициозных два вагона, а работать никто не хочет. Но я верю, что у нас в парламенте будет достаточно адекватных новых людей, чтобы провести те изменения, которые требует общество".
Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.
Не удивил лидер "Молодых регионов".
ПЕС и рыги однозначно нет. В зависимости от набранных%, что бы отдавать наименьшее количество портфелей - Юля, Смешко, Вакарчук.
А желали бы взять 51% и обойтись без них - или допустим одними мажоритарщиками.
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Отсюда и Ваш вопрос ко мне?
Молодой рыгыАНАЛ старых рыгыАНАЛОВ не продаст и не забудет.
Ворон ворону, , а ж... ж..у глаз не выклюет.
Пригадав фрівольного анекдота:
Кілька молодих пар вирішили влаштувати групповуху. Вимкнули світло і почали сексом трахатися. Через деякий час один хлопець вмикає світло і обурено каже:
- Народ, давайте визначимося, хто кого трахає!
- Ти що, з дуба впав? Це ж груповуха!
- Та пішла на путіна така груповуха! Я четвертого міньєта смоктати не збираюся!!!