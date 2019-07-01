 "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке

Об этом в ходе заседания Согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", - рассказал Парубий.
При этом он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о едином государственном языке.
"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.
Как сообщалось, Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.
Напомним, что 23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.
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«Региональные языки - наверное. Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины.» - заявил он. Хотя в рамках Украины в целом такого делать не нужно.
«Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?» - ответил он на вопрос, что будет, если и другие области захотят русский в качестве регионального.
Ну как: ВЫ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК или НЕТ?
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Пы.Сы. Дома перед зеркалом баррикада из покрышек стопудово!!!
Ти ще і за свої злочини під час "майдану" та протягом останніх п'яти років відповідатимеш.
ти тут не погрожуй, бо знову вас Майданом вгамуємо.
Але схоже ви вже всім наостогидли. Навіть ваші кукловоди вас дипломатично послали.
гледзіце цырк.
зараз краіну страціце як мы.
Выпускайте Вофку с роликом.... - "Все за ради мира"..
Мову на хлеб не на мажешь...
Всегда и на всех без исключениях войнах у медиков не стреляют, потому что это страшное преступление! А продажные ЗЕбилы они продолжают маниакально в унисон кремлёвским фашистам )(уйла остервенело выть что надо немедленно прекратить стрелять в ответ, и оставлять освобождённые украинские населённые пункты на полное уничтожение кровавому врагу оккупанту..