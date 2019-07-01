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 Политика Украины
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Все про:ВР (23103) Парубий (1963) украинский язык (691) русский язык (375) Богдан Андрей (67)

 "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке

Верховная Рада не допустит возвращения к "языковому закону Кивалова-Колесниченко".

Об этом в ходе заседания Согласительного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". 

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", - рассказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан

При этом он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о едином государственном языке.

"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.

Как сообщалось, Закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов.

Напомним, что 23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР прекратил работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии

Источник: https://censor.net.ua/n3134970
 
   
 Топ комментарии
 
Богдану пора вводить бурятский язык официальным в офисе клоуна!
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Как вообще пустили мудаков, не знающих украинского языка на такие высокие должности?
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то шо зроблено за 5 років хорошого--можна про***рати за пів року "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 1932
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Богдану пора вводить бурятский язык официальным в офисе клоуна!
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то шо зроблено за 5 років хорошого--можна про***рати за пів року
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Как вообще пустили мудаков, не знающих украинского языка на такие высокие должности?
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Те же самые что и пустили генеральным прокурором мудака из тюрьмы не имеющего образования и который после долгих своих расследований выдал что Бойко не причастен к вышкам Бойка
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Глава офиса Зеленского выступил за частичную федерализацию Донецка и Луганска. Об этом он рассказала в интервью РБК-Украина. По его мнению ничего в этом плохого нет, главное, чтобы регионы вернулись в Украину. Начать можно с того, что разрешить на данной территории русский - региональным.
«Региональные языки - наверное. Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский и при условии, что после этого они - территория Украины.» - заявил он. Хотя в рамках Украины в целом такого делать не нужно.
«Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?» - ответил он на вопрос, что будет, если и другие области захотят русский в качестве регионального.
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давайте тоді найдем теж компроміс--і віддамо частину території України Федерашці а Крим признаєм расейскім--.а чим не компроміс?
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А ще потрібно на законодавчому рівні заборонити Парубій паскудити українську мову. "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 6402
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Так відправте такий законопроект у раду, ви ж тепер усі преЗЕденти.
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З таких вкидів формується подальша політика. Проковтнуть українці - зроблять, буде спротив - подумають чи варто, якщо звісно там є чим думати.
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.5 лет гибнут солдаты в одном и том же месте.За 5 лет ни пяди земли украинской не освободили
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Богдан, дайош івріту статус регионального в Офісі Зебіла!
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ЗЕ-БИЛЫ!
Ну как: ВЫ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК или НЕТ?
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можна вже впевнено казати - зебіли проголосували за хутіна.
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КГБкуклите тип богдан и зе лъсват.

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КГБкуклите тип богдан и зе лъсват.

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Этот дурень по утрам и вечерам шею жёлтым платком обматывает и по пол часа перед зеркалом красуется!!!
Пы.Сы. Дома перед зеркалом баррикада из покрышек стопудово!!!
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На хрен кому кому нужны эти притеснения языков, уже при Зеленском коррупция продолжает процветать и все смеются ...В Україні продовжують вимагати хабарі у іноземних компаній -­ посол Франції "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 2363
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Хех! Думбас теж починав з регіональго, а потім подавай нарєчіє в Конституцію, через що і розпочали війну з Україною. Вже проходили.
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Ну так вже дозволили. Чи пан Парубій не читав закону "Про засади державної мовної політики"? Ай-яй... "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 5181 Ну то хай би прочитав. На голову не налазить як таке можна було приймати, але ж прийняли. Чи вони непритомні були, коли приймали, а зараз до тями прийшли?
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А сейчас они своё дерьмо пытаются под дверь Зе подложить.
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Белороссияне думают: нам бы ваши проблемы(но только насчет языка).
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а, что вы хотели, если барыга вместо реформ, договорняки мутил...
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мы не позволим возвращаться к временам языкового закона...." - МЫ - НИКОЛАЙ II, толкали жопом паровоз! Кого из себя возомнил этот деловар, говорящий на абсолютно не понятном языке? А может в ВР такие спикеры как раз и нужны? Он бы лучше не забывал, что ещё не отчитался о своих "подвигах" на Майдане.
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Без істерик, дурнику. "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 630
Ти ще і за свої злочини під час "майдану" та протягом останніх п'яти років відповідатимеш.
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гандруша..
ти тут не погрожуй, бо знову вас Майданом вгамуємо.
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Це якщо хтось проплатить.............
Але схоже ви вже всім наостогидли. Навіть ваші кукловоди вас дипломатично послали.
"Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 8226
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Підтримка української і перехід на мову спілкування відбувається не тому, що Парубій щось там дозволяє-недозволяє, а виключно свідомо, добровільно. А нав"язувати українську Парубій нехай йде до Лугандона, подивимось, як в нього це вийде.
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офис.. офис... Какой охвис? Контора "У зе" "Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 345
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Когда выбираешь своими партньрами не украинский народ а олигархом и европейских пи***ров то проигрываешь страну. Так как и тем и другим на Украину и украинский народ плевать. Ну и где Парубий твои Ахметовы, Косюки, Оланды и Меркели, по просьбам которых ты повышал для украинцев налоги, тарифы и пенсионный возраст и делал растаможку 300%? Кто будет защищать сейчас с оружием в руках Украину?
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абралі блазна?

гледзіце цырк.

зараз краіну страціце як мы.
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что это Парубий себе позволяет...?
Выпускайте Вофку с роликом.... - "Все за ради мира"..

Мову на хлеб не на мажешь...
"Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке - Цензор.НЕТ 4700



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Сегодня 1 июля кровавые нелюди террористы "ДНР" подорвали из противотанкового управляемой ракеты санитарный автомобиль ВСУ на Донбассе. В результате чего вблизи Водяного погиб один украинский военнослужащий и еще двое получили тяжелейшие ранения.
Всегда и на всех без исключениях войнах у медиков не стреляют, потому что это страшное преступление! А продажные ЗЕбилы они продолжают маниакально в унисон кремлёвским фашистам )(уйла остервенело выть что надо немедленно прекратить стрелять в ответ, и оставлять освобождённые украинские населённые пункты на полное уничтожение кровавому врагу оккупанту..
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А Парубию можно разговаривать на никому непонятном языке,а другим значит нельзя?
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Слідом за ускім язіком в 100 відсотків випадках приходять рускі танки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не позволим": Парубий отреагировал на заявление Богдана о региональном русском языке
 
 
 
 
 
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