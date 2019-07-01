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 Днепровский металлургический комбинат рассчитывает на стабильную работу несмотря на дело о банкротстве

Предприятие рассчитывает работать в обычном режиме без простоев производства.

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) рассчитывает работать в обычном режиме, несмотря на открытие производства в деле о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление предприятия.

"В отношении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" 31 мая 2019 года хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение об открытии производства по делу о банкротстве. Согласно закону Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" при открытии дела о банкротстве вводится процедура распоряжения имуществом. Сейчас предприятие имеет право направлять средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью", - говорится в сообщении.

Как отметили в ДМК, в период рассмотрения дела о банкротстве предприятие имеет существенные ограничения в правах оказывать соцпомощь и финансировать соцсферу.

"В 2018-2019 годах ДМК выполнил свои обязательства перед городом, перечислив соответственно 60 миллионов гривен на децентрализацию отопительной системы и 40 миллионов гривен на приобретение автобусов для муниципального автопарка г. Камянское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Днепровский меткомбинат - субъект предпринимательской деятельности с особым статусом градообразующего предприятия, которое обеспечивает рабочие места для 9500 человек. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и сборы, пополняя городской бюджет почти на 40%.

"В этот непростой период, связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО "Днепровский меткомбинат", предприятие рассчитывает работать в обычном режиме и пройти его без простоев производства", - отметили в пресс-службе.

Как известно, "Днепровский меткомбинат" - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката.

Источник: https://censor.net.ua/n3134966
 
   
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При Порошенко такого не было. А тут опа, зеленский и банкротство.
Ну ладно, дефолт, так дефолт!!!
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Потрібно забирати заводи у олігархів, які отримують шалені прибутки, ховають ці прибутки в офшорах, а Україні не хочуть сплачувати податки! Якщо завод банкрут, потрібно повертати його в дрежвласність! Не можна допустити щоб стратегічне підприємство під час війни опинилось зупиненим! Уряд має прийняти рішення про націоналізацію металугрійних комбінатів які знаходяться на межі банкрутства і забрати їх у говновласників і продати іноземним інвесторам, або вести управління самостійно, розвиваючи випуск бронесталей для виробництва танків та бронетехніки, сталей які ми зараз купляємо за кордоном!
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Рядом со словом банкротство корректно бы напечатать фамилии хозяев предприятия.
Вот бы все удивились...
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Беня в очередной раз решил простить все свои долги!
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