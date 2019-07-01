 Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Была одна известная в мире группа, которая скупала разные заводы и заводила на них деньги, делала их реконструкцию. Она считала, что, скупив четыре завода по десять, они будут вместе стоить сто. Тогда это была обычная практика. Это называется доля в рынке. Они реально с Idelberg заводили сюда деньги. Это не фиктивные долги. Это реальные деньги, которые сюда приходили. За эти деньги они делали реконструкцию заводов. А потом эти заводы ставили в залог, в том числе в банке "Финансы и кредит", и брали у них кредит на операционную деятельность. Это была первая инвестиция. Но, во-первых, оказался воровитый менеджмент, который просто разворовал все. Мы ее (оффшорную компанию. - Ред.) на себя оформили. Эта группа имела тогда проблемы и попросила, чтобы официально во всех документах были все наши представители. Доверенность оффшоркой выдана на мою фамилию. Были официальные деньги, которые заведены из-за рубежа. Просужены все четыре инстанции. В процедуре банкротства компания продала имущественный комплекс и все деньги, полученные в результате продажи, уплачены банку "Финансы и кредит". Был кризис в 2006-2008 годах. Стоимость завода была 20 миллионов долларов, а поскольку Россия закрыла рынок, вычеркнула их из поставщиков, экономическая модель нарушилась и завод начал стоить 2 миллиона долларов. Завод продали, а деньги вернули банку "Финансы и кредит", полностью, до копейки, и никто себе ничего не взял. Все дела прошли четыре инстанции – первую, вторую, третью и Верховный суд – и нигде нет другого решения. Мало того, в 2015 году вышел на связь депутат Александр Грановский, я лично с ним встречался. Тогда банк "Финансы и кредит" ушел на ликвидацию в фонд гарантирования вкладов. И от Грановского поступило предложение адвокатской помощи нам в защите нашего клиента, за некоторое материальное вознаграждение. Я отказал, я сказал, что мы сами – квалифицированные адвокаты, и мы выиграем в суде дела, мы на сто процентов уверены в своей юридической позиции, и нам эта помощь не нужна. Через два-три месяца было возбуждено уголовное дело, по обращению того же депутата Александра Грановского", - рассказал Богдан.

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"В моей жизни были две встречи с Грановским. Вторая – когда Левочкин был в этом кабинете, в 2010 году, Фирташ ограбил своего оппонента, Сегаля. Когда я уже вернулся к адвокатской деятельности, Сегаль ко мне пришел, я изучил дело и понял – это чисто кража, они подделали документы на стадии исполнительной продажи имущества, они полностью заплатили кредит, они забрали деньги исполнительной службе, а потом они все равно забрали у них завод. Я выиграл четыре суда во всех инстанциях, я доказал право собственности Сегалей на завод. Адвокатом был Грановский и его компания", - добавил глава Офиса президента.

"Это человек (Грановский. - Ред.), который злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность", - резюмировал Богдан.