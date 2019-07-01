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 Политика Украины
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Все про:Грановский (77) Богдан Андрей (67)

 Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан

Глава Офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Богдан заявляет, что лишь дважды встречался с нардепом от БПП Александром Грановским.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Была одна известная в мире группа, которая скупала разные заводы и заводила на них деньги, делала их реконструкцию. Она считала, что, скупив четыре завода по десять, они будут вместе стоить сто. Тогда это была обычная практика. Это называется доля в рынке. Они реально с Idelberg заводили сюда деньги. Это не фиктивные долги. Это реальные деньги, которые сюда приходили. За эти деньги они делали реконструкцию заводов. А потом эти заводы ставили в залог, в том числе в банке "Финансы и кредит", и брали у них кредит на операционную деятельность. Это была первая инвестиция. Но, во-первых, оказался воровитый менеджмент, который просто разворовал все. Мы ее (оффшорную компанию. - Ред.) на себя оформили. Эта группа имела тогда проблемы и попросила, чтобы официально во всех документах были все наши представители. Доверенность оффшоркой выдана на мою фамилию. Были официальные деньги, которые заведены из-за рубежа. Просужены все четыре инстанции. В процедуре банкротства компания продала имущественный комплекс и все деньги, полученные в результате продажи, уплачены банку "Финансы и кредит". Был кризис в 2006-2008 годах. Стоимость завода была 20 миллионов долларов, а поскольку Россия закрыла рынок, вычеркнула их из поставщиков, экономическая модель нарушилась и завод начал стоить 2 миллиона долларов. Завод продали, а деньги вернули банку "Финансы и кредит", полностью, до копейки, и никто себе ничего не взял. Все дела прошли четыре инстанции – первую, вторую, третью и Верховный суд – и нигде нет другого решения. Мало того, в 2015 году вышел на связь депутат Александр Грановский, я лично с ним встречался. Тогда банк "Финансы и кредит" ушел на ликвидацию в фонд гарантирования вкладов. И от Грановского поступило предложение адвокатской помощи нам в защите нашего клиента, за некоторое материальное вознаграждение. Я отказал, я сказал, что мы сами – квалифицированные адвокаты, и мы выиграем в суде дела, мы на сто процентов уверены в своей юридической позиции, и нам эта помощь не нужна. Через два-три месяца было возбуждено уголовное дело, по обращению того же депутата Александра Грановского", - рассказал Богдан.

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"В моей жизни были две встречи с Грановским. Вторая – когда Левочкин был в этом кабинете, в 2010 году, Фирташ ограбил своего оппонента, Сегаля. Когда я уже вернулся к адвокатской деятельности, Сегаль ко мне пришел, я изучил дело и понял – это чисто кража, они подделали документы на стадии исполнительной продажи имущества, они полностью заплатили кредит, они забрали деньги исполнительной службе, а потом они все равно забрали у них завод. Я выиграл четыре суда во всех инстанциях, я доказал право собственности Сегалей на завод. Адвокатом был Грановский и его компания", - добавил глава Офиса президента.

"Это человек (Грановский. - Ред.), который злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность", - резюмировал Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/n3134963
 
 
 Топ комментарии
 
ЭТО ТВОЙ ШЕФ Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 7838
ЧО, У ВАС ТАМ НОВАЯ МЕТОДИЧКА ОТ ПЕТЬКИ: "ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО - ЛЮДИ ЗЕЛИ"? Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 8918
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Грановские заводятся только там, где "судейский корпус" является свинарником
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Порохоботы все идиоты? Грановский - близкий человек Порошенко, по совместительству вор.
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ЭТО ТВОЙ ШЕФ Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 7838
ЧО, У ВАС ТАМ НОВАЯ МЕТОДИЧКА ОТ ПЕТЬКИ: "ГРАНОВСКИЙ, КОНОНЕНКО - ЛЮДИ ЗЕЛИ"? Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 8918
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Мужики такого типажа у вас в трендах просто. Вангую, что грановский будет в зекоманде:
Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 4369

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Грановский чинив злочини, втручаючись в роботу правоохоронних органів, за це передбачена кримінальна відповідальність та ув'язнення! Не бачу причин чому на Грановського досі не подані заяви від слідчих та суддів! Якщо судді не повідомляють про вчинення злочину Грановським, то вони стають співучасниками злочинів і будуть нести відповідальність спільно з Грановським, сидіти будуть на одній зоні, благо зараз в Україні вільних місць на зонах повно, навіть є законсервовані зони, спеціально для суддів, прокурорів та решал!
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Через це випливає, що громадянин Грановський не скоював вищезазначених вами злочинів, адже у нас в Україні діє Верховенство Права і якщо б проти нього були висунуті суттєві звинувачення і доказана його провина він сидів би у в'язниці. А так навіть на лаві підсудних не побував...
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Процес розслідування ще не починався, бо минула влада та її ставленики в силових відомствах досі блокують розслідування втручання решал в судочинство та досудове слідство!
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Порохоботы все идиоты? Грановский - близкий человек Порошенко, по совместительству вор.
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этот рошеновский шнырь - лишь бы нагадить в шапке коментов и сразу в другую тему гадить , а ответы у него просто какахи
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Грановский - нардеп БПП вообще-то.
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" Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность "

Как такое может быть ? Вы посмотрите в его честные глаза
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Хто такой Ткачук ? И чью ****** он облизывает Грановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан - Цензор.НЕТ 3192
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Ну дык как же в них посмотреть,если они жиром заплыли и их не видно.Вы ставите нереальные задачи.)
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Когда у тебя будет столько же мозгов, как у Богдана, будет день тебя
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Я тобі казав не чіпати мене. Ти мене дістала і тепер не скигли.
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Будешь мне указывать, когда у тебя будет собственное издание. Хотя это вряд ли
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Грановские заводятся только там, где "судейский корпус" является свинарником
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Дайте грановскому по башен граненым стаканом ! ))
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Баллотируется в Харькове по 169 округу при поддержке Гепы .Застенчивый Наш! В Харькове от Гепы в Раду везде идут отбросы цивилизованного общества.Желательно пропиарить бы их на всю вселенную.
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як..це?...довірою ?то вся суд система і правоохоронні органи ,кантора на довірі?
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Ага, арестован? В СИЗО СБУ? А как его фирмы топливо бодяжили для Армии и Укрзализыци? А генерал Павловский? Просто уволился? Ню...ню.....
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Сложные схемы описывает.
Без 100 грам не поймёшь зачем так делать.
Вон Суркис с шухричем поступали проще.
Скупали сахарные и молокозаводы.
Срезали все оборудование и продавали, как металлолом
Быстро и сердито.
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Германия начала развиваться политически и экономически только после того, как убрала евреев из всех сфер жизнедеятельности государства. а нам крайне необходимо еще убрать дебилов из подворотни95 и подонков типа богдана.
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Правительство Словакии платило германии по 500 марок за каждого еврея, бо Германия отказывалась брать их за бесплатно.
Правительство считало, что заставить еврея работать невозможно.
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Ну ок а кто тогда голосует за ОБ? Как они делят-то избирателей
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Феноменально! А відкрити проти Грановського справу - ніяк? Давайте, вгадаю: а)це тепер попутник - ділиться округами у Харкові.І взагалі, від Петра пішов - а це - індульгенція; б) ніякого тиску і втручання не було - це просто чорний піар, щоб рикошетом вдарити по Петру. Погоджуся, що варіант б) дещо фантастичний.
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НЕ ПЕРЕЖИВАЙ - ПОСЛЕ СМЕНЫ ГЕНПгОКУгОРА ВСЁ БУДЕТ
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Люстрованному Богдану лучше бы заткнуться... Зря надеется, что украинские законы для шута горохового и его дружков не писаны - за все придется отвечать по полной. Похоже даже Коломойский быстро заткнулся от дури "молодой команды реформаторов"..
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Когда человек, по уши измазанный дерьмом, начинает уверять окружающих, что от его соседа "воняет", это способно вызывать только смех...
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Поэтому критика Зе от Пети и петешариков так и воспринимается
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Да вас и критиковать не надо... Вы своей откровенной тупостью и глупостью, сами себя дискредитируете... Пороха и его приспешников критиковали, оскорбляли, обвиняли, ненавидели... Но не смеялись так откровенно, как с "Блазня" и его "блазенят"...
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Один решала критикует другого решалу! Если коррупцию нельзя побороть - то её нужно возглавить!
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Це , виявляється, не СБУ, не поліція, не ГБР, яке Порошенка крутити може, а Грановського і Свинарчуків - ні? Для Грановського потрібно Генпрокурора міняти! Це лапша на вуха зебілів? Чи у Портного натхнення закінчилося на Порошенку?
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ТАК МАНИПУЛИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖЕТ ТОЛЬКО ГЕББЕЛЬС. ПОЗДРАВЛЯЮ С ОЧЕРЕДНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ СОЕВОЙ ГРУППЫ ТРОЛЛИКОВ
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Та ви що? 😨 А де ви у моєму пості побачили маніпуляцію, чи брехню? Чи ви пропонуєте повірити вам на слово? 😊 Ні, шановна, на слово вам вже навіть ваша секта вірити боїться - надто часто виявляється, що ваші слова - це і ж маніпуляція і "шютки". І сьогоднішні дані про чергове падіння рейтингу СН із 47 до 45 відсотків - яскравий доказ моїх слів. 😊
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хм... я думал Богдан не так быстро сможет зашквариться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский, злоупотребляя доверием судейского корпуса и правоохранительной системы, все время вмешивался в их деятельность, - Богдан
 
 
 
 
 
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