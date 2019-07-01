 Парубий: Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые предложения Зеленского

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время согласительного совета, отвечая на просьбу Стефанчука рассмотреть кадровые вопросы, инициированные главой государства.

Он отметил, что рассмотрение кадровых предложений может произойти двумя путями: созвав внеочередное заседание Рады, или после принятия Избирательного Кодекса.

"Но вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения. Конечно, только тогда, когда будут соответствующие решения комитетов ", - отметил Парубий.

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Председатель ВР выразил надежду, что сотрудничество президента с Радой "будет выглядеть путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и неуважения к высшему законодательному органу".

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