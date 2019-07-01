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 Политика Украины
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Все про:ВР (23103) Зеленский (1943) кадры (471) назначение (1428) Парубий (1963) Стефанчук Руслан (43)

 Парубий: Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые предложения Зеленского

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал представителю президента в ВР Руслану Стефанчуку, что в ближайшее время парламент рассмотрит кадровые предложения.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время согласительного совета, отвечая на просьбу Стефанчука рассмотреть кадровые вопросы, инициированные главой государства.

Он отметил, что рассмотрение кадровых предложений может произойти двумя путями: созвав внеочередное заседание Рады, или после принятия Избирательного Кодекса.

"Но вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения. Конечно, только тогда, когда будут соответствующие решения комитетов ", - отметил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов приступил к расстановке кадров в СБУ: кроме Баранецкого на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов, - Бутусов

Председатель ВР выразил надежду, что сотрудничество президента с Радой "будет выглядеть путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и неуважения к высшему законодательному органу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Андрейчиков - это какой-то коллега Зеленского, а Комарницкого привели эйчары, - Богдан об отборе кандидатур глав ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3134962
 
 
 Топ комментарии
 
импичмент? тут после перевыборов в раду соевому кодлу надо думать как бы на скамью подсудимых не загреметь. рейтинги итак ниже плинтуса. и тюрьма после отставки генплокулола так и плачет по свинарчуковской стае.
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Парарубий,когда тебя уже подрубят ? Под корешок ))
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потому же, почему и юра- генпрокурор. кумовья - то святое
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Вызывайте спецБригаду из Павловской.....Узбагойте ОСОБЬ со справкой что уже ФСЁ! Почти приехало....... Парубий: Обещаю, что Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые предложения Зеленского - Цензор.НЕТ 7220
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Да забей ты на зеленского, 20 дней осталось - идите в отпуск. Перед выборами нада отдохнуть. Флінт з ним
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20 до выборов+ 30 подсчет голосов и объявление результатов. с 1 сентября карнавал по коалиции, потом выборы спикера, замов и в комитеты, потом кабмина и премьера. к НГ справятся, когда рейтинг вафли уже упадет до 3%, и население будет кричать выбрали не того, шута горохового, даешь новые выборы. это Украина детка!
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Голубые мечты порохобота))... 30 на просчёт? Тянуть порохоботская компашка время умеет. Да..и потом чистить за зашкварившимися по полной политиками нам...
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Как в анекдоте:
- Я не гинеколог, но посмотреть могу!
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Влупи імпічмент із занесенням в шаурмячну голову-Андрію.
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импичмент? тут после перевыборов в раду соевому кодлу надо думать как бы на скамью подсудимых не загреметь. рейтинги итак ниже плинтуса. и тюрьма после отставки генплокулола так и плачет по свинарчуковской стае.
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Тануна?? А клован вже здав Україну і просрав зовнішню політику на найближчі 5 років-що це-якщо не імпічмент? і вас розвів- як лохів останніх
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если б ты не был бараном, то понимал бы, что в мировой политике решения за 1 месяц не принимаются. к таким вопросам как возврат рашки в пасе приходят годами. и делегация в пасе - полностью порохоботы из бпп. и кстати министр иностранных дел до сих пор порошенковский, так что нефуй *******, порохобот. не долго вам ботам осталось. скоро минстэць разгонят, будешь подачки на паперти просить
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Парубій: Рада найближчим часом розгляне кадрові пропозиції Зеленського - Цензор.НЕТ 2517 Клімкін послав н@хер рашку, а бомбануло чомусь Зеленського ...
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хтось протягом 5 років заважав ВР регламентувати процедуру імпічменту. Не підкажеш, хто це був? А тут раптом закортіло....
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НАДЕЮСЬ, В БУДУЩЕМ АДВОКАТ ПАлУБИЮ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН ЧЕРЕЗ СТОЛЬКО ЖЕ ВРЕМЕНИ, СКОЛЬКО ОН КАДРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РАССМАТРИВАЕТ
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Почему тогда до сих пор на скамье подсудимых не сидят Свинарчуки?
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ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ЛЕГКО И ПРОСТО: ПОТОМУ ЧТО СИДИТ ЮГИК; НО НЕ ТАМ, ГДЕ ДОЛЖЕН.
ДАЛЬШЕ ОБЪЯСНЯТЬ, ИЛИ ПОНЯЛ?
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Ну ЮГИКу еще сидеть нам 4 года в кресле генпрокулола.. что вы, зебилы, кокретно предлагаете тогда кроме нытья. Как будете сажать папередников???
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ЗДЕБИЛ, ПОМИМО ИЗВЕСТНЫХ 3Х ОСНОВАНИЙ, ЕСТЬ ЕЩЕ:
В части второй статьи 42 [ЗУ "О ПРОКУРАТУРЕ] говорится, что полномочия Генерального прокурора прекращаются в случае:
1) выражения Верховной Радой недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с этой административной должности;УВЕРЕН, ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В РАДУ ЭТОТ ВОПРОС РЕШИТСЯ ДОВОЛЬНО БЫСТРО.
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да там нафиг не надо выражать недоверие. в первой части есть пункт про подання кдк прокуратуры. учитывая всю "любовь" кадровых работников прокуратуры к юре - проффесионалу, после смены власти его своя же дисциплинарная комиссия сожрет. благо что косяков у "юрыста" юры хватит на пару пожизненных сроков
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у зебилов все отмазки сводятся к "бедному неполноценному и "розумково обмеженному" маЛчику работать не дают!"
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потому же, почему и юра- генпрокурор. кумовья - то святое
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Парарубий,когда тебя уже подрубят ? Под корешок ))
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а тебе на его месте не терпится увидеть какого то скомороха в колпаке из цирковой труппы? можно негра, там есть какой то черный дятел в первой десятке.
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и посадить на его место "коллегу" или друга вазелина - медведчука?
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РАССМАТРИВАЙТЕ. ЕСЛИ ЗА 5 ЛЕТ НЕХРЕНА НЕ РАССМОТРЕЛИ!!!
ПАН ПОРОШЕНКО - НЕ ПОНИМАЮ Я ЭТОТ ЦИРК БАТЯ!!!
( надеюсь так и задуманно)
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Закон о снятии неприкосновенности не хотите рассмотреть... а как падлы на майдане скакали снимем снимем... гниль е#аная, за это #уйню 100 людей жизнь положили...
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запиши себе в блокнот, урод! это слово в нашей стране пишется с большой буквы. кстати, что ты делала во время Майдана, или ты запоребриковая жучка?
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"Да, Портнов мой многолетний друг", - глава Офиса Зеленского удивил признанием об одиозном чиновнике Януковича 1 июля 2019
​Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
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В ОСНОВЕ ИДЕОЛОГИИ «СЛУГИ НАРОДА» ЛЕЖИТ ЛИБЕРТАРИАНСТВО, - СТЕФАНЧУК

Идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.

Об этом сообщил в интервью LB.ua представитель Президента Украины в Парламенте Руслан Стефанчук.
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· Либертарианцы считают, что налогообложение аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услугорганизациями.
Они выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
· Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств, против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
· Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
· Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
· Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
· Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием.
· Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства наркотиков.
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в общем, зебилам отменят субсидии и дотации.. всё бабло пойдет бене Парубій: Рада найближчим часом розгляне кадрові пропозиції Зеленського - Цензор.НЕТ 4130
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Украинцы, те которые 75%, вы выбирали либертарианство идеологией для Украины?

А Стефанчук сказал, что идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.
Вы это выбирали? Или выбирали по приколу кота в мешке, а теперь Стефанчук говорит, что в мешке было либертарианство
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий: Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые предложения Зеленского
 
 
 
 
 
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