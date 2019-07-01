 Парубий: Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые предложения Зеленского

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время согласительного совета, отвечая на просьбу Стефанчука рассмотреть кадровые вопросы, инициированные главой государства.
Он отметил, что рассмотрение кадровых предложений может произойти двумя путями: созвав внеочередное заседание Рады, или после принятия Избирательного Кодекса.
"Но вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения. Конечно, только тогда, когда будут соответствующие решения комитетов ", - отметил Парубий.
Председатель ВР выразил надежду, что сотрудничество президента с Радой "будет выглядеть путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и неуважения к высшему законодательному органу".
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- Я не гинеколог, но посмотреть могу!
ДАЛЬШЕ ОБЪЯСНЯТЬ, ИЛИ ПОНЯЛ?
ЗДЕБИЛ, ПОМИМО ИЗВЕСТНЫХ 3Х ОСНОВАНИЙ, ЕСТЬ ЕЩЕ:
В части второй статьи 42 [ЗУ "О ПРОКУРАТУРЕ] говорится, что полномочия Генерального прокурора прекращаются в случае:
1) выражения Верховной Радой недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с этой административной должности;УВЕРЕН, ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В РАДУ ЭТОТ ВОПРОС РЕШИТСЯ ДОВОЛЬНО БЫСТРО.
ПАН ПОРОШЕНКО - НЕ ПОНИМАЮ Я ЭТОТ ЦИРК БАТЯ!!!
( надеюсь так и задуманно)
Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
Идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.
Об этом сообщил в интервью LB.ua представитель Президента Украины в Парламенте Руслан Стефанчук.
Они выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
· Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств, против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
· Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
· Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
· Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
· Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием.
· Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства наркотиков.
А Стефанчук сказал, что идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.
Вы это выбирали? Или выбирали по приколу кота в мешке, а теперь Стефанчук говорит, что в мешке было либертарианство