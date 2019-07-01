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Все про:обстрел (7977) Нацполиция (9621) Донецкая область (4292)

 Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО

В Ясиноватском районе Донецкой области наряд полиции попал под обстрел боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении Нацполиции, опубликованном в Facebook.

Во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь.

В настоящее время двое полицейских находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134959
 
 
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Головне - не стріляти у відповідь.
І тоді на Бамбасі запанує світ.
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А як працівники поліції опинились на лінії вогню? Може треба їх звільнити за службову невідповідність? Вони що дебіли, не розуміють де можна їздити а де не можна? Чи вони сепари і їхали від терористів?
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А що це за казковий камуфляж на машині національної поліції України? Може це їх ЗСУ прийняли за сепарів? Де стандартна розкраска машин, згідно інструкцій МВС? Чи це приватне авто на якому менти їздять до терористів на зустрічі?
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Zoya Kazanzhy:
Виходить, 13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю? І щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки - з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ - це для вишеньки на торті.
13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п'ята колона» весело і вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».

Це - реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.
Наші українські суди, які завжди тримали ніс по вітру, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки - вони все зчитують з владних губ.
Країна легко здає позиції, які утримувала всі 5 років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє.
І це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.
Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу - двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?
Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше.
Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психологічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише, що «один із факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це ресентимент, обрАза. Жорстка образа на несправедливість - мовні квоти і Свати».
І можна було б знизити на таке плечима, якби не всі подальші дії.
Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі трабли у нас лише починаються.
І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони Сватів. Серіали відображають свої цільові аудиторії. Згадайте, яким зашуганим і недолугим зображений професор університету, і яким класним чуваком здається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народ в більшості своїй тащиться від алкоголіка-слюсара, бо він народу ближчий, аніж університетський професор і його дружина-фіфочка.
Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма як символ Києва, жінки як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу по фіг ПАРЄ і полонені моряки.
Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо».
Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло.


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чому таких як Кучма .Медвеччук .та інших Рабіновичів --слуг народу --не садити за кермо..а вони в ВР керувати будуть..з теплого місця в Києві
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Там я так понял тоже готовятся отвести ВСУ и оставить одну полицию... поэтому идет жесткая подготовка со стороны сепаров
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виходить-- те що відвоювала ВСУ територію--віддати сепарам...
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Авто камуфлированное и на полицейское не похоже. Вот и получили на орехи.
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треба було відповісти Вільхою...!! Одужання хлопцям!!!
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Тука сказав,шо так i буде

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано - Цензор.НЕТ 378 СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺‏ @simfforeu 2 ч.2 часа назад
Окупанти досі не відвели війська поряд із Станицею Луганською.
Навіть більше - за данними розвідки, вони стягують сили для наступу.
Нагадаємо, що декілька днів тому за пропозицією
Кучми ВСУ покинули позиції у Станиці заради "майбутнього перемир'я".

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5383
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО
 
 
 
 
 
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