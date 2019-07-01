 Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении Нацполиции, опубликованном в Facebook.
Во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь.
В настоящее время двое полицейских находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.
І тоді на Бамбасі запанує світ.
Виходить, 13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю? І щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки - з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ - це для вишеньки на торті.
13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п'ята колона» весело і вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».
Це - реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.
Наші українські суди, які завжди тримали ніс по вітру, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки - вони все зчитують з владних губ.
Країна легко здає позиції, які утримувала всі 5 років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє.
І це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.
Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу - двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?
Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше.
Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психологічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише, що «один із факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це ресентимент, обрАза. Жорстка образа на несправедливість - мовні квоти і Свати».
І можна було б знизити на таке плечима, якби не всі подальші дії.
Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі трабли у нас лише починаються.
І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони Сватів. Серіали відображають свої цільові аудиторії. Згадайте, яким зашуганим і недолугим зображений професор університету, і яким класним чуваком здається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народ в більшості своїй тащиться від алкоголіка-слюсара, бо він народу ближчий, аніж університетський професор і його дружина-фіфочка.
Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма як символ Києва, жінки як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу по фіг ПАРЄ і полонені моряки.
Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо».
Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло.
СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺 @simfforeu 2 ч.2 часа назад
Окупанти досі не відвели війська поряд із Станицею Луганською.
Навіть більше - за данними розвідки, вони стягують сили для наступу.
Нагадаємо, що декілька днів тому за пропозицією
Кучми ВСУ покинули позиції у Станиці заради "майбутнього перемир'я".