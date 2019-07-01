 Наемники РФ обстреляли наряд полиции на Донетчине: двое патрульных госпитализированы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоится в сообщении Нацполиции, опубликованном в Facebook.

Во время вечернего патрулирования Верхнеторецкого сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Авдеевки попали под вражеский огонь.

В настоящее время двое полицейских находятся в военном госпитале в г. Часов Яр.

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