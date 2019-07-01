 Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"И чтобы ни у кого не было желания рассказывать, что это мои два депутата, а тут я заплатил, я напомню – мы не будем толерировать коррупцию в парламенте. Если будут доказательства у правоохранительных органов преступной деятельности, мне будет все равно это мой депутат или чужой, пусть привлекают к отвественности. Плюс, мы же снимаем депутатскую неприкосновенность и я очень хочу проголосовать закон об отзыве народного депутата".
На вопрос журналиста о том, что закон об отзыве народного депутата уже пробовали провести и о том, что эту норму критиковала Венецианская комиссия, потому что ее можно использовать для давления на депутата, Разумков ответил:
"Да, я помню, как принимали этот закон, чтобы в парламент не зашел Богдан – так он был всем неугоден. Но вы говорите о законе о партийной диктатуре, а я говорю о том, чтобы у избирателя была возможность отозвать нерадивого депутата... Если депутат не ходит на свою работу, должен ли он быть депутатом? Если голосует за себя и соседа? Мы за кнопкодавство предлагаем ввести очень серьезные штрафы – по 50 или 80 тысяч или уголовное преследование".
Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.
Точность российских ракет просто потрясает.
А тот тут Богдан сегодня одного такого новоназначенного губером защищал. Но поскольку это "все-навсего" губер, а не нардеп, то "нищитово".
А если у Вас нет знакомых и родственников "спецов по металлолому", то, может быть, есть знакомые 'спецы' по сдаче стеклотары? Подойдут и в губеры, и в нардепы.
К примеру по тому закону об импичменте что внес в раду зебобик...импичмент президенту можно обьявлять ...от начала и до китайской пасхи....там нет даже намека на упоминание о сроках проведения той или иной процедуры.....
И что толку от принятия такого закона????
ЭТИ ТРИ ЗАКОНА ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВО МНОГИЕ ГОДЫ И ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ КАК НЕОТЛОЖНЫЕ. ЧИ "ВАШИ" ПРОТИВ?
П.С. Это почти как у тебя текст с включенным капсом....ты вроде и предложение написал...и хочешь придать ему значимости...а оно пустое по сути....
Фууухх..Аж от сердца отлегло.Слава богу,что они в парламенте,в надежном месте.Там их точно никто не украдет.Даже пальцем не тронет..... еще минимум 5 лет.)
Отозвать избиратели могут только можаритарщика... Но опять таки....к примеру в каком то округе за одного проголосовало 51 процент ..а за второго 49.... голосование тайное....как отзвать? Как узнать что его хотят отозвать именно те 51 процент что за него голосовали...а нет 49 которые были против...???
ЗДЕБИЛ ТУТ ТЫ.
СКАЗАНО ЧЕТКО: ЗАКОНЫ ПРОГОЛОСОВАННЫЕ КНОПКОДАВСТВОМ ПОДПИСАНЫ НЕ БУДУТ.
И именно по этому он не хочет его подписывать...по тому что по нему заполучить импичмет вполне реально в любой момент в течении года....