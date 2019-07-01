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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2069) неприкосновенность (902) Разумков Дмитрий (75)

 Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков

Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает ключевыми в искоренении коррупции в парламенте.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"И чтобы ни у кого не было желания рассказывать, что это мои два депутата, а тут я заплатил, я напомню – мы не будем толерировать коррупцию в парламенте. Если будут доказательства у правоохранительных органов преступной деятельности, мне будет все равно это мой депутат или чужой, пусть привлекают к отвественности. Плюс, мы же снимаем депутатскую неприкосновенность и я очень хочу проголосовать закон об отзыве народного депутата".

На вопрос журналиста о том, что закон об отзыве народного депутата уже пробовали провести и о том, что эту норму критиковала Венецианская комиссия, потому что ее можно использовать для давления на депутата, Разумков ответил:

"Да, я помню, как принимали этот закон, чтобы в парламент не зашел Богдан – так он был всем неугоден. Но вы говорите о законе о партийной диктатуре, а я говорю о том, чтобы у избирателя была возможность отозвать нерадивого депутата... Если депутат не ходит на свою работу, должен ли он быть депутатом? Если голосует за себя и соседа? Мы за кнопкодавство предлагаем ввести очень серьезные штрафы – по 50 или 80 тысяч или уголовное преследование".

Читайте также: Разумков о первых шагах "Слуги народа" в новой Раде: снятие неприкосновенности, закон об импичменте, изменения в избирательном законодательстве

Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134958
 
   
 Топ комментарии
 
Популизм голимый. Только и всего! Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 6154
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разве не похож на недоразумкова этот лемурчик?)
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Ты же підлога Маккартні )))))Он красавчик,а ты .....
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Новости иноСМИ: "Неопознанный объект, упавший ночью с неба на севере Кипра - это ракета российского производства, выпущенная ПВО Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил министр иностранных дел Северного Кипра.
Точность российских ракет просто потрясает.Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 9452
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КНОПКУ включите, имени Сени Кулявлоба. Давно оплачено и готово к работе.
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О! То коли Зеленський підпише закон про импічмент? Що там чути узеленського?
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Не будет никакого импичмента президента зеленского, его просто вынесут в перед ногами из администрации президента!!!
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ВЛАЖНЫЕ МЕЧТЫ 5%-НЫХ... ИДИ ШТАМПИК В ФЕЙСБУЧИКЕ ОБНОВЛЯЙ, ДЯКУЛА
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КОГДА ПРОГОЛОСУЮТ БЕЗ КНОПКОДАВСТВА И ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА.
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Тобто згідно регламенту, Парубій може підписати сам? Так і запишемо. Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 6370
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А закон про ВСК? Про імпічмент президенту? Чи Умників вважає всіх дурними? Він дійсно думає, що корупцією законно може займатися лише преЗЕдент і його команда?
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Разумков, скажите, а у Вас много знакомых - "спецов по металлолому"?
А тот тут Богдан сегодня одного такого новоназначенного губером защищал. Но поскольку это "все-навсего" губер, а не нардеп, то "нищитово".
А если у Вас нет знакомых и родственников "спецов по металлолому", то, может быть, есть знакомые 'спецы' по сдаче стеклотары? Подойдут и в губеры, и в нардепы.
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Иметь подконтрольное большинство и убрать неприкосновенность. Прям мечта. Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 1708
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БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ ЭТИ ЗАКОНЫ ПРИМУТ (О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, ОТЗЫВЕ, ИМПИЧМЕНТЕ).
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Важен не факт принятия самого закона...важно что в этом законе прописано...

К примеру по тому закону об импичменте что внес в раду зебобик...импичмент президенту можно обьявлять ...от начала и до китайской пасхи....там нет даже намека на упоминание о сроках проведения той или иной процедуры.....
И что толку от принятия такого закона????
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ГЛАВНОЕ ТУТ КАК РАЗ ПРИНЯТЬ. ОСТАЛЬНОЕ ПРАВКАМИ МОЖНО ДОПИЛИТЬ.
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Это значит что закон изначально будет принять на отье....лишь бы було...мол смотрите какие мы...никто не принял..а мы приняли.... а закон не рабочий....и правки в закон принять...это все одно что новый закон принять.....
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У НАС ВАЩЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЗАКОНЫ ДОПИЛИВАЮТ ТУЧЕЙ ПРАВОК, ЛИБО ВООБЩЕ НЕ ВЫНОСЯТ НА ОБСУЖДЕНИЕ/ГОЛОСОВАНИЕ. ПОЭТОМУ, ПУСТЬ ОБСУЖДАЮТ, ПИЛЯТ И ГОЛОСУЮТ СТОЛЬКО РАЗ, СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ НЕОБХОДИМО. НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ, ВОЗМОЖНОСТИ ИМПИЧМЕНТА И ОТЗЫВА ТОЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ИЛЛЮЗОРНЫМИ.
ЭТИ ТРИ ЗАКОНА ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВО МНОГИЕ ГОДЫ И ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ КАК НЕОТЛОЖНЫЕ. ЧИ "ВАШИ" ПРОТИВ? Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 5233
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Эти законы в первую очередь должны быть написаны так что бы они работали... и не приняты ради того что бы быть принятыми...

П.С. Это почти как у тебя текст с включенным капсом....ты вроде и предложение написал...и хочешь придать ему значимости...а оно пустое по сути....
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Я ВООБЩЕ-ТО ПРАКТИЧЕСКИ ИМЕННО ЭТО И НАПИСАЛ. ТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНЯТЬ НАПИСАННОЕ? Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте, - Разумков - Цензор.НЕТ 9702
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Трудно понять когда человек орет благим матом....а написанное капсом означает именно это....
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Нинішня депутатська мразь ніколи не проголосує за ці закони, там схвалися одні правопорушники!! Тому на виборах потрібно прокотити бюти, радикалів, бпп, з новою вивіскою,інакше отримаємо те що було...
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У МЕНЯ НЕТ НАДЕЖДЫ НА ЭТОТ СОЗЫВ. ВПРОЧЕМ, ВИДИМО ПОТОМУ ЕЩЕ И НЕ ВНЕСЛИ.
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"Законы об отзыве народного депутата и о снятии депутатской неприкосновенности ключевые в искоренении коррупции в парламенте"

Фууухх..Аж от сердца отлегло.Слава богу,что они в парламенте,в надежном месте.Там их точно никто не украдет.Даже пальцем не тронет..... еще минимум 5 лет.)
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Снятие депутатской неприкосновенности - это установление прямого фашистского режима. Потому что ни один депутат не рискнёт критиковать власть, какие бы номера она не откалывала.
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Разумков, возможно ты не догадываешься, но если загнать оппозицию в подполье, и не дать ей действовать в парламенте, однажды ты проснёшься от вони горящих на твоей улице шин. А может тебе и вообще не дадут проснуться.
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А как можно отозвать конкретного депутата их партийного списка..?? За него конкретно ни один человек не голосовал...голосовали за партию.... отозвать может только партия....но это та самая партийная диктатура....
Отозвать избиратели могут только можаритарщика... Но опять таки....к примеру в каком то округе за одного проголосовало 51 процент ..а за второго 49.... голосование тайное....как отзвать? Как узнать что его хотят отозвать именно те 51 процент что за него голосовали...а нет 49 которые были против...???
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Якщо так, то хай зебіл підписує закон про ВСК. Там імпічмент президенту майже такий самий, як і в його законі. Чи будемо зберігати старі традиції: "якщо закон не мій, який би він не був гарний, яйого підтримувати не буду. Нухіба що, якщо автори закону ......" і т.д.
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ЗДЕБИЛ ТУТ ТЫ.
СКАЗАНО ЧЕТКО: ЗАКОНЫ ПРОГОЛОСОВАННЫЕ КНОПКОДАВСТВОМ ПОДПИСАНЫ НЕ БУДУТ.
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Такой да не такой там импичмент....в законе о ВСК четко прописаны сроки той или иной процедуры....этот закон на порядок лучше того что внес сам зебобик.....
И именно по этому он не хочет его подписывать...по тому что по нему заполучить импичмет вполне реально в любой момент в течении года....
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