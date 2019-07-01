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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (221) Богдан Андрей (67)

 Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию, - Богдан

Глава Офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Богдан

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кого команда Зеленского хочет взять для создания коалиции - Смешко, Тимошенко или Вакарчука, он заявил: "Не знаю. Как я могу сейчас определять, если рейтинги "прыгают". Они все очень важные, очень умные и очень классные политики. Но они ничего не понимают. Например, Славе Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. А как ты ему это объяснишь? Он вещать хочет. А это вообще не его. Он убивает свою партию. Мы же видели, как упал рейтинг "Европейской Солидарности". А сейчас падает "Голос", но "Солидарность" растет. Не пускайте его, пусть ездит по областям.

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Вместе с тем, он заявил, что партия "Голос" не является проектом Пинчука, но не уверен относительно того, является ли "Голос" проектом Фридмана: "Не знаю. Там есть какая-то группа - Томаш Фиала, Петр Чернышов и еще кто-то".

Источник: https://censor.net.ua/n3134955
 
 
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Он у зебилов голоса отбирает и правильно все делает Если богдан верещит знач Славко верной дорогой идет Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию, - Богдан - Цензор.НЕТ 8177
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А если поставить двух дебилов - ЗЕБЕньку и Славка, друг против друга ?

Так этот батл же все рейтинги просмотра порвет ! Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию, - Богдан - Цензор.НЕТ 240
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Спрячьте его куда-нибудь. Нельзя дать ПЕСу шанса увеличить рейтинг.
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Так вот почему клована не пускали на ТВ и встречи с избирателями...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. Он убивает свою партию, - Богдан
 
 
 
 
 
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