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Все про:переименования (528) Харьков (4341) декоммунизация (446) Европейская Солидарность (35)

 "Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова

Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" подала иск в Харьковский окружной административный суд о признании противоправным и отмене решения городского совета, которое вернуло проспекту имени украинского правозащитника Петра Григоренко имя советского маршала Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность" в своем иске отмечает, что городской совет Харькова таким образом нарушил закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".

"Европейская Солидарность" считает недопустимым для органов местного самоуправления нарушать законы Украины и возвращать на улицы нашего государства имена деятелей коммунистического режима, причастных к репрессиям против украинского народа, сообщает пресс-служба партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно, - Парубий о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Источник: https://censor.net.ua/n3134953
 
   
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Никак этот Порошенко не успокоится? да, зюблики, скажите не трогать жукова???
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Не свобода, не жоны белецкого, не ПС, а барыга Порошенко.
Єто если у нас такие сознательные барыги то националисты так вообще звери...
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Какой результат, если действующему президенту это не мешает?
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Суды и прокурватура то сейчас пока Петины. Так что стрелки не переводи. Зеленский может только преступников амнистировать или помиловать личным указанием.
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Во власти и судах сидят сейчас те кто должен был уже 5 лет лежать в земле после революции. К сожалению ето революцией нельзя назвать нивкаком смысле. Революция была подавлена и разбита бандой Парашенка и Ахметова. Кто из них кем указывал ето разбираться уже нет смысла.
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"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова - Цензор.НЕТ 1550ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 26 июн.
Про злочини Жукова проти українців

https://t.co/04778kbtuj

ФАКТИ З ІСТОРІЇ: "НАХ..Й ВООРУЖАТЬ ЭТИХ ХОХЛОВ? ЧЕМ БОЛЬШЕ В ДНЕПРЕ ПОТОПИМ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПРИДЕТСЯ В СИБИРЬ ССЫЛАТЬ!" - ЖУКОВ

"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова - Цензор.НЕТ 9085

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При игре в наперстке, чтобы раскрутить лоха на полную - ему сначала дают немного выиграть.
"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова - Цензор.НЕТ 1075
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как-то не понятно, проигравшая проворовавшаяся полит сила и такими вопросами занимается.... ну а супер человекуприближонная Зевласть занята самоофигиванием как круто они ворвались в политику......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова
 
 
 
 
 
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