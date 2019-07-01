EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  706  11
Все про:Арьев (568) военнопленные (490) моряки (808) ПАСЕ (1390)

 Арьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев просит спикера парламента Андрея Парубия инициировать заслушивание представителей Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел по вопросу "тайных переговоров" с Россией по обмену моряков на возвращение РФ в ПАСЕ.

Об этом Арьев заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Меня удивило то, что за спинами украинской делегации велись какие-то тайные переговоры. Размен на освобождение моряков на невыгодных для Украины условиях, предусматривал признание российской юрисдикции над Крымом, на то, что делегацию РФ в ПАСЕ признают как полномочную. Что это было? Что это были за тайные переговоры? Я хочу спросить, кто нам втыкал нож в спину? Поэтому я обращаюсь к председателю Верховной Рады с просьбой инициировать заслушивание представителей Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел по этому вопросу", - сказал Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР прекратил работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии

Он просит выяснить, "что это были за предложения и договоренности с Россией по обмену моряков в обмен на восстановление РФ в ПАСЕ на условиях, которые могли поставить под вопрос украинскую принадлежность Крыма".

Арьев попросил инициировать заслушивание на этой неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3134951
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботское дерьмо никак не уймется. 21 июля на свалку.
 показать весь комментарий
 
 
Даже если это порохоботское дерьмо, разве это отменяет факт переговоров за спиной украинской делегации в ПАСЕ по размену возвращения туда России на освобождение моряков, как нарушителей российской границы? Ведь это вообще-то предательство, так что даже если это говорит порохоботское дерьмо, факты таких переговоров, если они были, должны быть обнародованы, а их инициаторы должны быть осуждены за предательство.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, за подобные художества, если правда, - импичмент, в любой уважающей себя стране.
 показать весь комментарий
 
 
Какие нахрен тайные переговоры. Дело было так:

- Куме!?!?
- Да, Виктор Владимирович, я Вас слушаю!
- Слушай Вовчик, выпусти пару хохляцких пленников!
- Да не вопрос, мог бы просто смс-ку написать...


Мертвячуку стоит просто позвонить и попросить и пуйло сделает, если это даст баллы мертвячуку. Но там не дураки сидят, и раз никого не выпускают, значит толку от этого никакого нету никому...
 показать весь комментарий
 
А если бы Медведчук позвонил из камеры тюрьмы чтобы Ху*ло отпустил пару десятков пленных думаешь Ху*ло согласился бы? Арьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8749 А если еще на камере написать *здесь сидит кум Путина с петухами* и напечатать во всех газетах мира, Ху*ло согласился бы отдать всех пленных украинцев? Арьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7798
 показать весь комментарий
 
 
"Если бы да кабыбы". Но мертвячук не прикосновенин.. а вопросы с пуйлом может решать на раз два в телефонном режиме, коротко, быстро, но дорого...
 показать весь комментарий
 
Все верно. Хоть я и не порохобот но измену нужно присекать на корню. Чтобы потом горько не плакать.
 показать весь комментарий
 
 
на обиженных обычно возят воду а особо обиженным могут даже присунуть. жизнь. ****, боль....
 показать весь комментарий
 
Тема зрады не раскрыта - кто Арьеву нож в спину сажал
Кто с кем договорился - Зеленский с х@йлом или делегаты ПАСЕ с х@йлом? Или Зеленский с ПАСЕ, а х@йло не виноват?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
 вверх