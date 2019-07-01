 Арьев просит заслушать СБУ, СВР и МИД о возможных тайных переговорах с Россией по обмену военнопленных моряков на возвращение РФ в ПАСЕ

Об этом Арьев заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Меня удивило то, что за спинами украинской делегации велись какие-то тайные переговоры. Размен на освобождение моряков на невыгодных для Украины условиях, предусматривал признание российской юрисдикции над Крымом, на то, что делегацию РФ в ПАСЕ признают как полномочную. Что это было? Что это были за тайные переговоры? Я хочу спросить, кто нам втыкал нож в спину? Поэтому я обращаюсь к председателю Верховной Рады с просьбой инициировать заслушивание представителей Службы безопасности, Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел по этому вопросу", - сказал Арьев.
Он просит выяснить, "что это были за предложения и договоренности с Россией по обмену моряков в обмен на восстановление РФ в ПАСЕ на условиях, которые могли поставить под вопрос украинскую принадлежность Крыма".
Арьев попросил инициировать заслушивание на этой неделе.
- Куме!?!?
- Да, Виктор Владимирович, я Вас слушаю!
- Слушай Вовчик, выпусти пару хохляцких пленников!
- Да не вопрос, мог бы просто смс-ку написать...
Мертвячуку стоит просто позвонить и попросить и пуйло сделает, если это даст баллы мертвячуку. Но там не дураки сидят, и раз никого не выпускают, значит толку от этого никакого нету никому...
Кто с кем договорился - Зеленский с х@йлом или делегаты ПАСЕ с х@йлом? Или Зеленский с ПАСЕ, а х@йло не виноват?