 Я не поддерживаю никого из претендентов в парламентарии, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия, - Филатов

Об этом глава города заявил в своем обращении, которое размещено на его официальном канале в YouTube.
Мэр подчеркнул, что в Днепре будет равный доступ и честные конкурентные условия для всех претендентов на место в Верховной Раде.
"Когда политики пытаются навязать свое мнение людям, они забывают, что народ гораздо мудрее и не нуждается в советах или подсказках. Кого выбирать - решать только вам. По разным партийным спискам и в мажоритарных округах в парламент идет немало достойных людей. Я не поддерживаю никого из претендентов, но готов работать со всеми, кому днепряне дадут квоту доверия. Те, кто получил мандат, должны прежде всего отстаивать интересы города и людей. В противном случае обвинять придется только самих себя. Если вместо вопросов горожан депутат в Раде будет заботиться о своем кошельке, я первым расскажу всем об этом ", - сказал Борис Филатов.
Среди важных для города вопросов, на которые нужно будет обратить внимание, в частности вновь избранным парламентариям, глава Днепра назвал аэропорт, метрополитен, объездную дорогу и коллектор на левом берегу.
"Сколько раз мы видели, как получили мандат и сразу же забывали о городе. Каждого следует оценивать по его делам. Подумайте, кто будет действительно "выбивать" из правительства деньги для города, а кто будет класть их себе в карман ", - добавил мэр.
Кроме этого, Борис Филатов напомнил, что более месяца назад он первым среди украинских политиков отказался от участия в досрочных парламентских выборах. По словам мэра, он уже имел опыт работы народным депутатом, поэтому сейчас любая форма участия в деятельности Верховной Рады - вне его интересов. Глава города сконцентрирован на работе именно в Днепре.
Участникам парламентских выборов городской голова пожелал успехов и честной борьбы. Он также призвал горожан быть внимательными во время предвыборной агитации: "Если кто-то будет прикрываться моим именем - не верьте. У меня нет приоритета ни для кого", - подчеркнул мэр Днепра.
хвост давно отвалился, можешь и копчик сломать!
Понеслось предвыборное бла-бла-бла про мудрый украинский народ. Шо ж эти мудрецы тридцать лет одних пи2арасов во власть заводят?
Золотые слова, Борис Альбертович, золотые слова.
Был один такой великий человек, генерал Ли. И хотя был он начальником одной из самых престижных военных академий, Вест Пойнт, и хотя был он противником рабства и сторонником юниона, и хотя Президент Линкольн предложил ему должность главнокомандующего войсками Севера, но генерал Ли был прежде всего жителем штата Вирджиния и интересы его штата были настолько дороги ему, что возглавил он военные силы Юга, хотя и понимал, что дело это провальное. И только благодаря мужеству и отваге генерала Ли не прошелся по Вирджинии шквал смерти Шермана, выжигая все вокруг и оставляя за собой пустыню, как сейчас оставляют орки в ЛДНР. И никто, ни один порядочный человек, поддерживющий в гражданской войне северян, никогда не скажет о генерале Ли ничего дурного, потому что сам генерал Ли ничего от своего мужества не получил в материальном плане, а напротив, потерял (на месте его поместья находится знаменитое мемориальное Арлингтонское кладбище, которое, несомненно, было заложено в этом месте именно потому, чтобы Ли никогда не смог вернуться в свое "национализированное" поместье и попребовать свою землю себе назад, вот как его боялись).
Недаром именно генерал Ли вызывает такую ненависть у рептилоидных отбросов - очень им страшны патриоты, патриоты своей страны, и самое главное, патриоты своей земли.