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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Командовании ОС рассказали о порядке допуска кандидатов в народные депутаты Украины в воинские части для агитации

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

Вместе с тем, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" готовы поддержать 2,2% тех, кто определился и намерен голосовать, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,1%, ВО "Свобода" набирает 1,8% поддержки, "Украинская стратегия Гройсмана" получает 1,6% поддержки, "Объединение "Самопомич" – 1,2%.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 46% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 37,7% - скорее намерены голосовать. 6,6% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет шестую волну, количество анкет составило 1000.

Источник: https://censor.net.ua/n3134948
 
 
 Топ комментарии
 
і то треба було? вибирати українцям президента,щоб повернутись до часів януковоща?
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Опозиционный блок за смерть... ппц. Правильно, что Европа стала поворачиваться к нам задницей. Страну , где 73 % зебилов и ваты, уже ничто не спасет "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3036
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43,2% - зе-лохов.
12% - вата-предателей.
9,4% - старческих маразматиков.
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і то треба було? вибирати українцям президента,щоб повернутись до часів януковоща?
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Демократія для ідіотів, це як лісапєдісту дати покерувати спорткаром...
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Достойнейшие люди. Продолжай - Муссолини, Гитлер...
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Опозиционный блок за смерть... ппц. Правильно, что Европа стала поворачиваться к нам задницей. Страну , где 73 % зебилов и ваты, уже ничто не спасет "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3036
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21-го порахуємо і будемо робити висновки"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 5052
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То что "слуга урода" в пропорциональной победит гонке еще не значит, что они выборы выиграют. Рыги-оппоблоковцы и платформенщики за смерть засеют кровавой гречкой Украину и по мажоритарке еще и могут выбиться в лидеры. Так, что правильно, 21го порахуем!!!
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Рейтинг партии Владимира Зеленского "Слуга народа" медленно снижается, однако все равно остается на уровне более 45%.

В данных социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко за 13-21 июня 2019 года - 45%. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/reyting-slugi-naroda-medlenno-padaet-partii-golos-rastet-opros-1368228.html
Сейчас - 43%, итого - устойчивое падение 2 % в неделю.

*******, к осени вы будете в минусах "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 5212
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Перше "21" було по приколу, а друге "21" буде - по -............
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Ви думаєте, що хтось буде рахувати? Сумніваюсь. Дуже. Вони цими "соцопитуваннями" вже підготували грунт для преремоги прокацапських партій.
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Никуда Европа не поворачивается, она стоит на месте! Это тебе надо меньше крутиться на стульчику! "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6823
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Так что если 73% ваты остальные должны хоронить себя,ставить на себе крест?эта меньшинство я уверен вынесет эти 73% нахрен в случая полного издеца в стране,долго терпим,но потом все быстро закончится
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Я про то, что нечему удивляться, если в ближайшем будущем, Европа, к примеру, признает крым росиянским...
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Есть небольшой шанс: выборы раз в 2 года или в год. Только частая тренировка может научить стадо с короткой памятью голосовать.
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Все пи.....сы, а я - д'Артаньян. Расслабься уже и не отсвечивай. Ваше время прошло.
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мне вот интересно, ты специально позоришь гордое имя порохобота?
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Карлсон...жужжа пропеллером... пролетает как фанера над Парижем....а крику и шуму было...и радостей у зебобиков полные штаны.... "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3688
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голос тоже в начале не проходил барьер.. так что еще карлсон может раскрутить свою партию, у него же есть пропеллер
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у него пропеллер только г... метать "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 7409
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Тут вопрос не в том, Карлсон пролетит или прилетит, а в том, у кого он заберет столь необходимые голоса. Если у зебанашки, то и ладно, а если у проукраинских партий - то обидно. Тоже самое касается и остальных лузеров.
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Педиот, опрос проводился до 19 июня, то есть до того как суд дал по рукам шоколадной шмоньке из ЦИКа. Так что за Михо не скалься. Рано еще
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ооо...Льоню Космоса ще визвіть с Ізраїля..він за гречку любімим бабушкам спайот--любімая мая "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 1229
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43,2% - зе-лохов.
12% - вата-предателей.
9,4% - старческих маразматиков.
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Ось цих ? До речі, такому одного місця в Раді за мало..
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 9972
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"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 556Mistress‏ @mistress_25 40 мин.40 минут назад
Твоё лицо, когда при тебе же назвали твою команду дебильной

"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 689
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Свинарчук, це особа порода людей, селекціонована Кучмою, овочем, Порошенком - дуже ******* красти і брехати. Зовнішність не головне.
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И ТОЛЬКО "ПСЫ" - СВЯТЫЕ СВИНАРЧУКИ! ВСЁ, БЕГУ ЗА ПЭТЬКУ ГОЛОСОВАТЬ
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АААААААА, НУ ВСЁ, ТЕПЕРЬ Я КОНЧИЛ И ТОЧНО ЗНАЮ, ШО ПЁС - БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН И МАРОДЁРСТВО - ТО ФИГНЯ! "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 764
П.С. С ТЕКСТОМ НА СКРИНШОТЕ СОГЛАСЕН.
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ну если все так и сохранится до выборов...., то ликвидация Украины произойдет довольно быстро...
Придется еще ФСБ погонятся после этого за новым УПА пару лет (как в Чечне)..... - но большой крови не будет...
А Клоуна уберут и посадят уже настоящего, солидного губернатора Малороссии.. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 7204


Вы сделаете это разом..


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Та блазень буде далі гнати свої «Сєруали» «на русском язикє», і виступати на корпоративах, перед ******...
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О! Очередное одевание шор лохторату к предстоящим выборам, что надо голосовать лишь за "проходные партии" указанным стаду баранов "социологами".
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за життя "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6603 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6603 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6603---правильно правильно...за життя і повернення у ВР "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6603...вони ж бідолахи без корита
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Сделаем их вместе еще раз - и не допустим партию ****** в парламент.
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Страна еще глубже ныряет в задницу. Это какое-то массовое помешательство. А мертвечуковские 12% вообще за гранью добра и зла.
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В следуещм созыве Медведчук будет в правительстве, а возможно, вернее, скорей всего и на посту вице-спикера Рады. Надеюсь вы рады?

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демонтаж держави іде уже повним ходом. після 21 липня він новим складом буде документально узаконений. 73 проценти добилися свого.
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Тобто після 21-го числа ти попреш в гордіє домбасіти?
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И я не верю, что вас зебилов аж 8,2% от еаселения Украины - вас значительно меньше.
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c математикой проблемы ?
или читаете плохо ?
ЗЕБИЛОВ 43 % (см статью)
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ТА РАЗЕ 8,2% - ЭТО МНОГО? "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3485
КСТАТИ, КУДА ПОДЕВАЛИСЬ 25%? ПРИДЕТСЯ ШТАМПИК НА АВАТАРКЕ В ФЕЙСБУЧИКЕ МЕНЯТЬ "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3485 ОЙ-ВЕЙ, ЛЫШЕНЬКО...
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Воно тобі треба? Лупи баньки у тєлєк далі.
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 9611
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Шария как всегда нет,что дает все шансы им пройти в Раду
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Согласно обнародованным в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12%, ВО "Батькивщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%

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ЭТИМ ОПРОСИЛЬЩИКАМ ИЗВЕСТНО ШО В ВЫБОРАХ УЧАВСТВУЕТ ПАРТИЯ РУХ НОВИХ СИЛ?

ЕЕ УЧАСТИЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТ РАСКЛАД СИЛ!!!

В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПАРТИЯ ЕВРОГЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ - НЕ ПРОХОДИТ!!!
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ОП-за життя-это та же "партия рыгионов".То вы идиоты,украинцы, за кого голосуете???
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партия регионов - это стокая ватная позиция (с ней можно не соглашаться - но это хотя бы позиция)
голосовальщики за ЗЕ - это вообще ОТСУТСТВИЕ позиции
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Петя уже не последнем месте, спасибо порохоботам. Постарейтесь еще, и он не проходной.
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ТА ОНИ В КАЖДОЙ НОВОСТИ ИЗ ШТАНОВ ВЫПРЫГИВАЮТ - ТАК НА РЕЙТИНГ ПЕТЬКИ РАБОТАЮТ, ШО АЖ ПЕРЕЖИВАЮ КАК БЫ ТОТ ВАЩЕ НЕ ПРОШЕЛ В РАДУ "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6737
МОЛОДЦЫ!!!
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Скоро будет вместо Петиных "новых лиц".
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Тут "Сила и честь" вообще не числится, "ОП - За життя" - 3.73%
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Я голосуватиму за "Опозиційну платформу-За життя" щоб було кому "Слугу народу" направляти в потрібне русло. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3549
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос
 
 
 
 
 
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