""Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк"

Об этом в интервью изданию "Левый Берег" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Важно, чтобы все, что выходило из "Укроборонпрома", было качественным. Чтобы наши военные получали надежную технику, потому что от этого зависит их жизнь. По "Укроборонпрому" много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент [...] Еще важный момент - реформа должна проходить с привлечением общественников, обязательно. Потому что столько негатива накопилось в этой сфере, что никто не будет верить, что возможны реальные преобразования", - отметил Данилюк.
На вопрос о ликвидации концерна, он ответил: "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным. Когда размазывают производство техники по десяти заводам, о какой эффективности может идти речь? И ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью. Люди обеспечены работой, у них появляется специализация, унифицированное качество. И это дешевле".
Также он заверил, что будут привлекать как украинских специалистов, так и западных консультантов. "И такие эксперты уже есть - мы финализируем переговоры с американцами. Они хотят нам помочь, потому что мощные армия и ВПК - это вопрос выживания Украины", - заявил секретарь СНБО.
А уж как выгодно продавать оружие оркам, как выгодно, какой профит, слов нет.
Жаль, что нельзя.
Или пока нельзя.
Как думаете, рискнут попробовать?
Ох, побьют их.
ахахаха, зебилы, ох с вас и ржут новопредставленные))))
Так чей это бизнес,***?Озвучьте.
В "раньшее время"(С) мне бы и голову не могло прийти написать то, что напишу сейчас, но учитывая, что АП сегодня "несет" в самом прямом смысле слова, считаю своим долгом предупредить, что есть один вид бизнес операций, за который "маленьким копчик массируют" (С Остап Бендер) так, что не забывается никогда. Это незаконная торговля оружием.
Дело в том, что торговля оружием очень прибыльна, а продажа оружия террористам - выгодня втройне. И если принято "сухаревское соглашение"("Золотой теленок"), что мол тем то и тем то оружие не продаем, то с нарушителями его поступают несколько более жестко, чем Остап поступил с Паниковским.
"увлекательная профессия -
водитель автобусашахтер копанки"
Торговые марки регистрирует, креативную игру на пианино может запатентовать...
Поторопились, и "коземанду"(С) не так поняли.
Или то была шутка, шутковали так перед выборами.
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
Он заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200.
На опубликованных в сети снимках видны обломки с надписью на русском языке.
Правильно! Сделали танк за миллион и толкнули армии за пять! Эффективный бизнес.. Патроны по себестоимости 10 грн, а в армию продать по 30 грн. Главное бабло стричь..
А я знаю почему они против...
Председатель СНБО не понимает чем ему надо заниматься. Не понимает механизмов, которые есть у него в управлении. УкрОборонТорг не только и не столько промышленные предприятия, это прежде всего комплекс разнообразных НИИ, которые должны работать не сами на себя, а на эту промышленность. Только после этого можно говорить о БИЗНЕСЕ.
Без понимания этого в СНБО этому "Пророку Зерро" там делать не чего. Именно СНБО должно ставить перед инженерами и учеными задачи по созданию новых продуктов с учетом возможностей промышленности (речь может идти о создании новых станков, новых материалов, новых технологий и оборудования для них). Эффективный менеджмент - мы уже видим- во всех сферах нашей жизни. Если руководство не понимает того что кто-то из них должен работать и набирает и назначает на руководящие должности откровенных дебилов, чего тогда ожидать от таких менегеров?