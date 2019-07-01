EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  861  42
Все про:интервью (127) Укроборонпром (724) Данилюк Александр (350)

 "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк

Государственный концерн "Укроборонпром" будет сохранен, однако нужно обеспечить его нормальное корпоративное управление.

Об этом в интервью изданию "Левый Берег" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы все, что выходило из "Укроборонпрома", было качественным. Чтобы наши военные получали надежную технику, потому что от этого зависит их жизнь. По "Укроборонпрому" много идей. Мы должны обеспечить нормальное корпоративное управление, для этого должен быть сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент [...] Еще важный момент - реформа должна проходить с привлечением общественников, обязательно. Потому что столько негатива накопилось в этой сфере, что никто не будет верить, что возможны реальные преобразования", - отметил Данилюк. 

На вопрос о ликвидации концерна, он ответил: "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным. Когда размазывают производство техники по десяти заводам, о какой эффективности может идти речь? И ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью. Люди обеспечены работой, у них появляется специализация, унифицированное качество. И это дешевле".

Также он заверил, что будут привлекать как украинских специалистов, так и западных консультантов. "И такие эксперты уже есть - мы финализируем переговоры с американцами. Они хотят нам помочь, потому что мощные армия и ВПК - это вопрос выживания Украины", - заявил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3134947
 
 
 Топ комментарии
 
А говорили, что Свинарчуки плохие. Эти люди рискуя собственными шкурами добывали запчасти у окупанта. Запчасти которые более нигде не достать!! Из-за гонений на Свинарчуков пострадал Петр Порошенко. А теперь этот представитель узеленского говорит, что укроборонпром всего лишь бизнес?
ахахаха, зебилы, ох с вас и ржут новопредставленные))))
 показать весь комментарий
 
А как же ликвидация "Укроборонпрома", как "злочинной схемы" прошлых президентов?.... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 9120
 показать весь комментарий
 
А як же свинарчуки? Бізнес на крові ... ? І так далі ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хм.....Это как понимать? Жене и детям в лондоне срочно нужно бабло? Жизнь дорогая, поиздержались? Ждём Новых Пашинскиих с сыновьями?
 показать весь комментарий
 
 
Укроборонпром це клоака яка знищила оборонне виробництво в Україні, не керувала оборонними виробництвами, не перевіряла якість виготовленої продукції, не фінансувала розробки нових зразків бойової техніки, авіації, кораблів та зброї, не проводила технічного переозброєння виробництв, не підвищувала кваліфікацію працівників оборонних заводів, не впроваджувала нові технологічні лінії на оборонних заводах, не готувала нові кадри для військових заводів, не створювала соціальну інфраструктуру для працівників заводів, не підтримувала навчальні заклади які готують фахівців для оборонних заводів. Укроборонпром це смерть українського оборонно-промислового комплексу! Укроборонпром має бути ліквідований і замість нього має постати міністерство оборонної промисловості і Держкомісія з питань розвитку озброєнь та бойових систем, яка буде вирішувати на які перспективні розробки потрібно направляти державні кошти, щоб реалізувати стратегію оборони України, яку формує РНБОУ і затверджує Президент.
 показать весь комментарий
 
Безперечно! Особливо у кооперації з кацапами! Даєш бізнес на крові, ой, вибачте, на війні! Проблема України в тому, що Данилюк - махровий бізнесмен і космополіт, але у жодному випадку не патріот.
 показать весь комментарий
 
 
Вот да.
А уж как выгодно продавать оружие оркам, как выгодно, какой профит, слов нет.
Жаль, что нельзя.
Или пока нельзя.
Как думаете, рискнут попробовать?
 показать весь комментарий
 
 
Рискнуть. Особливо, якщо забути, що таке "роки". Пробний камінь буде. Навіть благородну причину придумають - наприклад - неможливість випускати танки "Оплот" без кацапських складових. І тут все залежить від реакції суспільства. Якщо суспільство стане дибки, то відбрешуться, як завжди, але продовжувати не наважаться. Якщо суспільство проковтне, то інших гальм, як і совісті у цих хлопців немає.
 показать весь комментарий
 
 
Безперечно. Як любителі шахів з Нью-Васюків такого ж великого комбінаторна, як і сам Данилюк. Але до того Бендер з наглістю самого Данилюка проводив лохів, як сліпих кошенят.
 показать весь комментарий
 
Все было плохо и вот опять. С граблей не слезаем. Государственные интерес и интерес быизнса это небо и земля, пока не научитесь мыслить по государственному, ничего не будет хорошего.
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому мне не нужно государство занимающееся бизнесом
 показать весь комментарий
 
Занимайся но с умом. В США вся продукция поставляемая в армию стоит в разы выше подобных продуктов для гражданских, но компания производитель для армии облагается почти 60% налогом. Так идет естественный отбор цена-качество и государство не проигрывает никак. Но не здесь конечно, Данилюк об этом даже не слыхал, как и Свнаррчук и Порошенко тоже.
 показать весь комментарий
 
А говорили, что Свинарчуки плохие. Эти люди рискуя собственными шкурами добывали запчасти у окупанта. Запчасти которые более нигде не достать!! Из-за гонений на Свинарчуков пострадал Петр Порошенко. А теперь этот представитель узеленского говорит, что укроборонпром всего лишь бизнес?
ахахаха, зебилы, ох с вас и ржут новопредставленные))))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а тупой оккупант вот так брал и с доброй душой поставлял свои редкие запчасти потужным патриотам Свинарчукам, охотно верю, да.
 показать весь комментарий
 
Данилюк же вам, зебилу, ясно сказал, что укроборонпром - бизнес!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так ты не путай государственный бизнес с личным бизнесом пидсвынка-гладковского, который "без 500 штук новый год встречать не будет". "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк - Цензор.НЕТ 5718
 показать весь комментарий
 
И не говори...а особенно хорошо когда с бизнеса дивиденды капают именно в твой карман... а не в чужой... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 4283
 показать весь комментарий
 
 
Який він правильний, аж противно. Подивлюсь що ти заспіваєш потім.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно запретить чиновникам рот открывать и писать в сетях, только и работают на пиар идиотский, корчат из себя умных, а лепят хню детскую. Работайте мля, а не выеживайтесь в фейсбуках.
 показать весь комментарий
 
 
Ну дык и возразить нечего.Всё правильно сказал.Нигде не соврал.Но есть одно "но"..
Так чей это бизнес,***?Озвучьте.
 показать весь комментарий
 
 
""Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк"

В "раньшее время"(С) мне бы и голову не могло прийти написать то, что напишу сейчас, но учитывая, что АП сегодня "несет" в самом прямом смысле слова, считаю своим долгом предупредить, что есть один вид бизнес операций, за который "маленьким копчик массируют" (С Остап Бендер) так, что не забывается никогда. Это незаконная торговля оружием.
Дело в том, что торговля оружием очень прибыльна, а продажа оружия террористам - выгодня втройне. И если принято "сухаревское соглашение"("Золотой теленок"), что мол тем то и тем то оружие не продаем, то с нарушителями его поступают несколько более жестко, чем Остап поступил с Паниковским.
 показать весь комментарий
 
Перфразируя объявение, наклеенное в автобусе советских времен , скажу:
"увлекательная профессия - водитель автобуса шахтер копанки"
 показать весь комментарий
 
Нет, бизнесмен.
Торговые марки регистрирует, креативную игру на пианино может запатентовать...
 показать весь комментарий
 
 
А как же ликвидация "Укроборонпрома", как "злочинной схемы" прошлых президентов?.... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 9120
 показать весь комментарий
 
 
Это ошибка была.
Поторопились, и "коземанду"(С) не так поняли.
Или то была шутка, шутковали так перед выборами.
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, вот если ты живёшь в Австралии, то зачем ты мешаешь развитию украинской промышленности?
 показать весь комментарий
 
А як же свинарчуки? Бізнес на крові ... ? І так далі ...
 показать весь комментарий
 
 
СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
 показать весь комментарий
 
Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
Он заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200.
На опубликованных в сети снимках видны обломки с надписью на русском языке.
 показать весь комментарий
 
"Укроборонпром" - это бизнес.

Правильно! Сделали танк за миллион и толкнули армии за пять! Эффективный бизнес.. Патроны по себестоимости 10 грн, а в армию продать по 30 грн. Главное бабло стричь..
 показать весь комментарий
 
 
Ну, вообще-то, Данилюк прав. Почему бы не делать качественные танки, самолёты и не продавать их в Тайланд, например. Почему порохоботы опять в возмущении? Это же развитие украинской промышленности и науки!

А я знаю почему они против...
 показать весь комментарий
 
Потому что бизнесу чужд патриотизм. Укроборонпром должен в первую очередь думать о нуждах ВСУ (особенно сейчас), а уже потом, если будет возможность, о зарабатывании денег.
 показать весь комментарий
 
Дебило, ***! (с)
Председатель СНБО не понимает чем ему надо заниматься. Не понимает механизмов, которые есть у него в управлении. УкрОборонТорг не только и не столько промышленные предприятия, это прежде всего комплекс разнообразных НИИ, которые должны работать не сами на себя, а на эту промышленность. Только после этого можно говорить о БИЗНЕСЕ.
Без понимания этого в СНБО этому "Пророку Зерро" там делать не чего. Именно СНБО должно ставить перед инженерами и учеными задачи по созданию новых продуктов с учетом возможностей промышленности (речь может идти о создании новых станков, новых материалов, новых технологий и оборудования для них). Эффективный менеджмент - мы уже видим- во всех сферах нашей жизни. Если руководство не понимает того что кто-то из них должен работать и набирает и назначает на руководящие должности откровенных дебилов, чего тогда ожидать от таких менегеров?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк
 
 
 
 
 
 вверх