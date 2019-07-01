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Все про:Луганщина (4099) ОГА (1457) Синицын Роман (37)

 Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын

Предложенный Президентом Украины Владимиром Зеленским на пост главы Луганской ОГА Виталий Комарницкий не указал в своей декларации информацию о том, что является учредителем религиозной организации, действующей на оккупированной территории Луганщины. Кроме него учредителями значатся наемники РФ и сепаратисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын.

"О новом главе администрации Луганщины и его религиозных "партнерах" из "ЛНР". Пока что никто не обратил внимание на то, что Виталий Комарницкий, которого назначили председателем Луганской ОГА, указал ложь в своей декларации за 2017 г. как ректор Луганского университета внутренних дел. Он по какой-то причине скрыл то, что является основателем религиозной организации "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська" (ЕГРПОУ 37057576). Умышленно или нет - не знаю, но считаю, что об этом факте стоит рассказать", - выяснил он.

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"Речь идет о Луганском приход УПЦ МП, который действует на территории Луганской области, а свои службы преимущественно проводит на территории Луганского медицинского университета (в оккупированном городе Луганске), скоро закончат строить и новый храм. Обо все это я узнал просто позвонив по указанному в реестре телефону. Общался со священником, который сказал, что находится на территории т.н. "ЛНР". Но это не так интересно. Интересно, что среди основателей этой религиозной организации, кроме почти главы ОГА Виталия Марьяновича Комарницкого, оказались весьма неоднозначные люди. Ну то есть однозначные. Сепары. Например, Ковшарова Любовь Петровна и Ковшаров Олег Васильевич из поселка Хрящуватое. Они фигурируют на видео Грэма Филипса 2014 года. Олег Ковшаров представляется протоиереем. Вот краткая расшифровка их диалога: "Здесь будет дальше Украина или Новороссия?" - батюшка: "Люди уже в Украине здесь жить не будут" - качает головой - Любовь Петровна: "Мы хотим только Новороссию", батюшка: "Это государство, которое убивает своих людей только за то, что они или мыслят по-другому, или хотят немножко лучше жить". Другой соучредитель религиозной организации - Бербец Эдуард Николаевич. Этот человек вообще, согласно данным сайтов т.н. "ЛНР", является их "чиновником", - выснил Синицын.

Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134946
 
 
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Да что это за сепар такой? Уберите его нах и не раздражайте людей.Совсем уже с ума выжили. Зеленский идиот что ли?
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Пусть переселяется в соответствующий страны и не мутит воду в Украине. Что за гадости тут прижились?Тьфу!
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Ну це ви, прихильник "Зе каманди", про Гаранта так сказали! Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын - Цензор.НЕТ 8968
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То цей мєнт ще й "Holy shit" виявляється.
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Ну а че?
Подходящий кандидат-миротворец.
Ща нам сепары мир нарисуют и все будет пучком.
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Кстати зе стремительно теряет рейтинг у молодежи в Киеве.....
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ППЦ, еще и адепт московских попов ко всему.
Может его лишать гражданства надо, а не в высшие чиновники воюющей области пихать?
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Карьера образцового ФСБешника.
мент > скрепы > губернатор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын
 
 
 
 
 
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