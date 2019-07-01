 Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.
В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.
"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - говорится в сообщении.
Lekkie Podwozie Gąsienicowe
на самом деле - "Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР"
но это, к сожалению, не спасло жизни от прямого попадания... в "буханке" было бы еще хуже
( так же как обещать "коридор" и шмалять как в тире..)
ой какие ж они все же ... твари...твари... нелюди
Я вообще не понимаю когда во время войны идут посылы на гум законы и тд.
Историю пишут победители.
А победы добиваются ЛЮБЫМ путем!
Не можешь - вали на хрен со своими зебилами!!!
давайте макароны везите им в бамбс,
енто они обстрелом показыли, что жрать хотят.
кучму там с сырским-тырским захватите и запускайте в след раз в ентом антамабиле.
дебилы бл.