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 Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

Один украинский военный погиб и двое ранены в результате обстрела наемниками РФ санитарного автомобиля ООС возле Водяного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3134945
 
 
 Топ комментарии
 
Почему за рулем хамера не сидело Леонид Куча???
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Осталось только сдать позиции и мост карлику построить так распорядился Кучма...Вечная память погибшим Героям!
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Санітарний транспорт на передовій має бути броньований, це має бути броньована МТЛБ або БМП, досить вже гинути під кулями терористів на кончених УАЗах! Поляки давно модернізували наші МТЛБ і мають чудові гусеничні броньовані машини!
Lekkie Podwozie Gąsienicowe
Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 4788
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Румуни роблять на базі БМП-1 чудові броньовані машини і медичні також
Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 9993
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Медичні мтлб я бачив неодноразово. Як вважаєш, по чому важче влучити з птура- по мтлб чи Хамеру?
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Хамер не проїде там де проїде МТЛБ, це по-перше, польські МТЛБ та румунські БМП краще броньовані, потужніші та можуть бути обвішані динамічним та активним захистом українського виробництва, який захищає від протитанкових ракет та реактивних гранат і навіть від танкових снарядів. А на Хамві таких захит не нацепиш!
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Не УАЗ, а Хаммер подбили....подбили из ПТУР, поэтому особо разницы никакой ...МЛТБ там не спасла бы никого.. Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 7113
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Легкоброньований тягач не захистить від прямого попадання ПТУРа. А БМП - то взагалі "братская могила пехоты". Це вам кожен вояка з боцовим досвідом підтвердить
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Почему за рулем хамера не сидело Леонид Куча???
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это фото... в начале статьи Вас сбило...
на самом деле - "Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР"
но это, к сожалению, не спасло жизни от прямого попадания... в "буханке" было бы еще хуже
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Хамер був. А птуру однаково, що буханка, що хамер, що бтр.
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Смердючі кацапи тільки й можуть стріляти по госпіталям та санітарним автомобілям.
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Осталось только сдать позиции и мост карлику построить так распорядился Кучма...Вечная память погибшим Героям!
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как это по-руцки - стрелять по санитарке !!!
( так же как обещать "коридор" и шмалять как в тире..)
ой какие ж они все же ... твари...твари... нелюди
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Дык кацапы и не люди. Это инопланетные захватчики. Типа в человеческих телах живут иные формы жизни. И они не глупые. Чего не скажешь про людей.
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После "коридора" надеяться на "порядочность рашки" - верх дибилизма!
Я вообще не понимаю когда во время войны идут посылы на гум законы и тд.
Историю пишут победители.
А победы добиваются ЛЮБЫМ путем!
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Не война а черт знает что! Сами же на этот самый сайт видео обстрелов позиций сепаратистов из артиллерии выкладывают- сами же и от их обстрелов потом ноют! Уже либо воевать от Минска отказаться либо не воевать совсем!
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Позиції та санітарне авто- відчуваєш різницю? Санітарний хамер ні з чим не сплутаєш.
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покажите видео, где наши лупят по "санитарке" ?
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С передка должна забирать броня,обвешенная решетками
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Зе, идет война, кончай уже жрать свою шаурму и пробежки под фонтанами!!!

Не можешь - вали на хрен со своими зебилами!!!
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лучше мальдивский, чем клоун с шаурмой!
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Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

давайте макароны везите им в бамбс,
енто они обстрелом показыли, что жрать хотят.

кучму там с сырским-тырским захватите и запускайте в след раз в ентом антамабиле.

дебилы бл.
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не забывайте эти моменты, когда браться снова в друзья попросятся.
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Ето піпіц. Сложно на кожний автомобіль в зоні ссо повісити систему оповіщення о лазерном підсвіті. Скілько можна сидіти і протирати штанив мін -обороні. Понаберали відкрито в шбаб в Київі аутістов. Неможете нічого зробити закупайте системи з забугра.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены
 
 
 
 
 
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