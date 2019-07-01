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 Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый

Двое украинских военнослужаших погибли и один ранен в результате обстрела наемниками РФ санитарного автомобиля ООС возле Водяного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - говорится в сообщении.

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Позже в пресс-центре ОС сообщили, что военный медик, тяжело раненый при обстреле наемниками РФ санитарного автомобиля и находившийся в критическом состоянии умер от полученных травм.

Источник: https://censor.net.ua/n3134945
 
 
 Топ комментарии
 
Почему за рулем хамера не сидело Леонид Куча???
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Осталось только сдать позиции и мост карлику построить так распорядился Кучма...Вечная память погибшим Героям!
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Санітарний транспорт на передовій має бути броньований, це має бути броньована МТЛБ або БМП, досить вже гинути під кулями терористів на кончених УАЗах! Поляки давно модернізували наші МТЛБ і мають чудові гусеничні броньовані машини!
Lekkie Podwozie Gąsienicowe
Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 4788
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Румуни роблять на базі БМП-1 чудові броньовані машини і медичні також
Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 9993
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Медичні мтлб я бачив неодноразово. Як вважаєш, по чому важче влучити з птура- по мтлб чи Хамеру?
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Хамер не проїде там де проїде МТЛБ, це по-перше, польські МТЛБ та румунські БМП краще броньовані, потужніші та можуть бути обвішані динамічним та активним захистом українського виробництва, який захищає від протитанкових ракет та реактивних гранат і навіть від танкових снарядів. А на Хамві таких захит не нацепиш!
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Я не розумію навіщо спамити повідомлення де наводять зразки озброєння Польші та Румунії які можна використати для медичної евакуації на фронті? У нас сепари-дописувачі на сайті?
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Не УАЗ, а Хаммер подбили....подбили из ПТУР, поэтому особо разницы никакой ...МЛТБ там не спасла бы никого.. Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 7113
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Я вже вище написав, що українська державна компанія Мікротек виробляє активний та динамічний захист для слабоброньованої техніки, який допомагає відбити удар протитанкової ракети! Є такий динамічний захист Ніж-Л та активний захист Шершень, які в комплексі захищають будь який МТЛБ чи БМП від реактивних гранат та протитанкових ракет!
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Игорь, не пиши ерунду. У нас даже на половине танков не стоит динамічний захист Ніж-Л. Активний захист Шершень вообще из ряда фантастики. Те же турки только-только осваивают установку активной защиты на бронетехнику, так у них военный бюджет около 20 млрд.$. Уже хорошо то, что раненых с передовой не волонтерскими машинами вывозят.
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Для танків йде більш потужний динамічний захист Ніж та Дуплет, активний захист Заслон, всі вони виробляються в Україні і тільки ідіотська позиція влади не купувати захист для нашої бронетехніки зупиняє встановлення цих систем на танки, БТР, БМП, МТЛБ та інші броньовані машини! Комплект ДЗ+АЗ коштує десь 500 тис. доларів, це смішні цифри, ми в 2017 році не встигли витратити 10 млрд грн військового бюджету міноборони!!!!!! За ці гроші можна було обвішати все навкруги всіма типами захисту, але ж у владі були ідіоти!
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та заспокойтесь, нарешті у владу вибрали розумних, тепер все піде, як по маслу
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Від російських ПТРК допоможе навіть димова завіса або аерозольна хмара, достатньо вчасно активувати захист і ПТРК вже безсиле.
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Легкоброньований тягач не захистить від прямого попадання ПТУРа. А БМП - то взагалі "братская могила пехоты". Це вам кожен вояка з боцовим досвідом підтвердить
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Поляки роблять МТЛБ з посиленою броньою а румуни БМП з посиленою броньою, на які можна ставити динамічний та активний захист, а ці системи відбивають будь які реактивні гранати чи ракети!
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піди зроби, ото тільки грошей та людей на це дай!!!
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Можна купити цю техніку в поляків та румунів, а можна створити з поляками та румунами спільний військовий консорціум і виробляти на польських та румунських заводах не тільки МТЛБ та БМП, а весь спектр української бронетехніки, яку нам немає де виробляти, бо всі оборонні заводи знищені!
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ПТУР танк уделывает!!! А вы тут о какой-то легкобронированной техните стонете!!!
Прекратите паясничать!
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Почему за рулем хамера не сидело Леонид Куча???
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И шо это бы дало? Откуда столько дури?
При Кучме, кстати, даже к Тузле кацапетов не подпустили...
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зато запустили во все госструктуры, где они и уничтожили планомерно армию
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это фото... в начале статьи Вас сбило...
на самом деле - "Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР"
но это, к сожалению, не спасло жизни от прямого попадания... в "буханке" было бы еще хуже
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Хамер був. А птуру однаково, що буханка, що хамер, що бтр.
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Смердючі кацапи тільки й можуть стріляти по госпіталям та санітарним автомобілям.
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Осталось только сдать позиции и мост карлику построить так распорядился Кучма...Вечная память погибшим Героям!
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как это по-руцки - стрелять по санитарке !!!
( так же как обещать "коридор" и шмалять как в тире..)
ой какие ж они все же ... твари...твари... нелюди
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Дык кацапы и не люди. Это инопланетные захватчики. Типа в человеческих телах живут иные формы жизни. И они не глупые. Чего не скажешь про людей.
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После "коридора" надеяться на "порядочность рашки" - верх дибилизма!
Я вообще не понимаю когда во время войны идут посылы на гум законы и тд.
Историю пишут победители.
А победы добиваются ЛЮБЫМ путем!
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Позиції та санітарне авто- відчуваєш різницю? Санітарний хамер ні з чим не сплутаєш.
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Сирену вспомнил? Сепар что ли? Тьху на вас.
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Був не обстріл. Нива була явно не санітарна (звичайна червона). А наїхали вони на протитанкову міну. Міняй методичку, вата. Як ниву без розпізнавальних знаків можна назвати санітарною? За 5 років люди навчились шукати інформацію, "розіп'яті хлопчики" вже не котуються. Зоча в рф хавають все, головне щоб про власні проблеми не говорили. Тьху ти, вата.
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Ватка, є фото тої ниви. Та й навіть якщо її заптурили- де ознаки санітарного авто? Де червоний хрест на білому фоні? Чи просто ізострічка-скотч у вигляді хреста? А от санітарний хамер був з усіма ознаками, до того ж санітарний хамер дуже специфічний, і легко впізнається. Так що шуруй на русвєсну чи звізду, там твоє місце, там тебе *******. До речі, термінальна, незворотня стадія вати- це синтепон)
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гниды коллаборантские,ответите рано или поздно
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Каво убілі? Терористів ліквідують, окупантів також. Так що вона ліквідована і забута. А про помсту можеш не писати, ваша порода мстить усім, хто хоч трохи відрізняється від ватної отари. Народець ви такий, що сієте лише смерть та хаос. Так що про загальнолюдське не пиши, таким як ти і тобі подібним колаборантам, окупантам- це невідомо
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Ватка, де я писав про всіх? Я писав про терористів та окупантів. Щойно окупант піде з України, місцеві колаборанти розділяться на 2 табори. Один табір побіжить за Урал, а інший здасться СБУ та прчне травити байку про службу на БП з лопатою і ложкою. А от такі як ти і є солдати інформ-фронту. Типу спокійний, врівноважений, за примирення. Запхай своє примирення ***** поглибше, Україна пам'ятає літо 2014, зиму 2015, іхтамнєтов, гради, буки.
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факт то, что ты руский скот, и никогда не будешь человеком.
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С передка должна забирать броня,обвешенная решетками
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Зе, идет война, кончай уже жрать свою шаурму и пробежки под фонтанами!!!

Не можешь - вали на хрен со своими зебилами!!!
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лучше мальдивский, чем клоун с шаурмой!
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А при Мальдивском точно такого же не было? Все они мрази и предатели ради своего карман готовы пожертвовать страной.
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Наемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: один воин погиб, двое ранены

давайте макароны везите им в бамбс,
енто они обстрелом показыли, что жрать хотят.

кучму там с сырским-тырским захватите и запускайте в след раз в ентом антамабиле.

дебилы бл.
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не забывайте эти моменты, когда браться снова в друзья попросятся.
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Ето піпіц. Сложно на кожний автомобіль в зоні ссо повісити систему оповіщення о лазерном підсвіті. Скілько можна сидіти і протирати штанив мін -обороні. Понаберали відкрито в шбаб в Київі аутістов. Неможете нічого зробити закупайте системи з забугра.
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кацапи стоять впираються, а ці шльондри не можуть
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И кто будет отвечать за нарушение подписаного перемирия? Фамилии и списки виноватых в студию Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 4933 А как же перемирие и мирный план с минкими договоренностями? Обстрелян санитарный автомобиль так вы пожалуйтесь в ПАСЕ и ОБСЕ. Вам скажут что с рашистами нужно разговаривать и пойти на их условия.
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Желаем нащим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: один воїн загинув, двох поранено - Цензор.НЕТ 5571
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Берегите себя Ребята!!!
а ПАН ЗЕЛЕНСКИЙ ГОВОРИТ У НИХ ДЕТИ!!!
ИХ ДЕТИ УБИВАЮТ НАШИХ!!!! тАК МОЖЕТ У НАС ВОЙНА!!!!!
ИЛИ НИКТОЛ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕТ!!!
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надо просто прекратить стрелять... и нас будут стрелять как в тире
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А что скажут дебилы в ЗЕленых кедах по эту вопросу ? Или им некогда комментировать такие вещи !
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От іроди кляті кацапи!!!! щоб масква палала від їх дій!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам!!! Помстимося!!!
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Войска России уже дошли до Киева и захватили все телеканалы и готовятся зайти в Раду. Это вопрос гос безопасности арестовать партию Медведчука - кума Путина и с партией регионов. Их нога не должна переступить порог рады! Арестовать их по статье 111. и каналы арестовать потому что они нарушают информационную безопасность Украины! Стаття 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Як же так, там немає русских, наабещали "нестрелять", військо потрохи гонить назад з кровю политих передових рубежів.
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Очень важно для выживания Украинской нации начиная с детского сада рассказывать украинцу о звериной сущности кацапов, что бы восприятие русского как хищного зверя, было на уровне инстинктов. И делать это нужно на подобных примерах. -"Кацапы не люди", это абсолютная истина.
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Добрые нефашысты наверное по "фощиздским крестам" стреляли
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Ну, теперь, как предлагает великий юрист богдан, надо дать оркам региональный кацапский язык, и слезно просить их вернуться в Украину. Вместе с ПТУРами, сотнями танков и РСЗО...
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Путинские ублюдки и фашисты! 1000 наводнений, чтобы вашу паРАШУ смыло с лица Земли!
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Странно, а что надо просто перестать стрелять не работает? Ну кто бы мог подумать (с) 3*****.
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Думаю им за это надо дать российский язык как региональный.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли санитарный автомобиль ООС: двое погибших, один раненый
 
 
 
 
 
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