 Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
"Если Украина и в дальнейшем будет строить свою позицию по выходу из этого конфликта, опираясь на этот документ, который, на наш взгляд, сегодня является лучшим из существующих, важно, чтобы она в этом смысле выполняла свою часть обязательств. Сюда входит и продление действия этого закона", - сказала Дюмон.
Напомним, Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании парламента 4 октября 2018 года.
Это же наша Ылита !
Цього ніколи не буде - всі терористи будуть повішені!
Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.
В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.
Україна не буде погоджувати з терористами кандидатури прокурорів, суддів та місцевих керівників! Ми не для того воювали 5 років, щоб терористи легалізовувались в місцевій владі та силових відомствах!
У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.
Не будуть терористи фінансуватись першочергово по захищеним статтям, бо тоді кожна область України може сказати і я хоче першочергове фінансування і почати відокремлення від України! Цей закон антиконституційний та злочинний! За цей закон потрібно повісити всіх хто за нього голосував і всіх хто його підписував!
Ми цим законом зобов'язуємось інтегрувати ОРДЛО в територію росії за гроші України! Пані посол читала цей закон?
Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.
Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.
Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.
А чому інші регіони України не мають права формувати міліцію з місцевих громадян, міліцію яка буде підпорядковуватись селищному голові? Така легалізація терористів не пройде і закон цей потрібно відмінити негайно!
То есть ты пять лет гавкал на Порошенко за то же что твой зеля делает сейчас. Тока зеля теперь маладец?
Сейчас что то не слыхать.
Будет теперь республика входить в область.
Новый вид автономии.
после введения миротворцев на границе Украина/рашка как вариант
перекрыть границу наглухо и начать наводить порядок на оставшихся территориях
Голосовать за зеленского чтоб "перекрыть границу наглухо".Круче только за коломойского чтоб "с коррупцией боролся"...
Досить вже людям гинути ні за що!
только Господь Бог может сокрушить эту лживую империю, видимо, чаша терпения еще не переполнилась, ибо "престолы утверждаются правдою"
они исторически обречены
а Бог есть
О каком ордло она бредит?
Это так называмые республики?
Отдельные республики луганской и донецкой областей.
Это такая каша у них в голове?
Франция думает , шо Украину некисло кинули . Дяка агенту КГБ Кравчуку .
думаю,им лугадонские спиввитчызники и нах не вперлись..
пусть входят в рашу, как чеченцы, и будут счастливы,
нет?
не пора ?