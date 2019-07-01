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 Политика Украины
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 Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон

Украине важно будет продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поскольку он является составляющей частью Минских договоренностей.

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

"Если Украина и в дальнейшем будет строить свою позицию по выходу из этого конфликта, опираясь на этот документ, который, на наш взгляд, сегодня является лучшим из существующих, важно, чтобы она в этом смысле выполняла свою часть обязательств. Сюда входит и продление действия этого закона", - сказала Дюмон.

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Напомним, Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании парламента 4 октября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3134942
 
   
 Топ комментарии
 
Почалоооооось ДООБРАБОТКА ЗЕлени передследующим визитом .
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Забавный ты питух)
То есть ты пять лет гавкал на Порошенко за то же что твой зеля делает сейчас. Тока зеля теперь маладец? Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 6979
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А при Свынарчуках она была хорошая ? А - ааа
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никогда она мне не нравилась. а кто такие Свынарчуки?
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" а кто такие Свынарчуки? "

Это же наша Ылита ! Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 7794
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95 -му кто-то с юмором подставил лицо их разума ( есть там свои)
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И че там зелебоба и свинарчуки? покрывает? где действия? или выдумка для зебилов?
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В жодному разі не можна продовжувати дію закону який легалізує терористичну владу ОРДЛО! Цей закон це смерть для України!
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Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

Цього ніколи не буде - всі терористи будуть повішені!
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Стаття 5.
Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.
В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Україна не буде погоджувати з терористами кандидатури прокурорів, суддів та місцевих керівників! Ми не для того воювали 5 років, щоб терористи легалізовувались в місцевій владі та силових відомствах!
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Стаття 7. ...Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності...
У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Не будуть терористи фінансуватись першочергово по захищеним статтям, бо тоді кожна область України може сказати і я хоче першочергове фінансування і почати відокремлення від України! Цей закон антиконституційний та злочинний! За цей закон потрібно повісити всіх хто за нього голосував і всіх хто його підписував!
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Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на посилення та поглиблення відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації

Ми цим законом зобов'язуємось інтегрувати ОРДЛО в територію росії за гроші України! Пані посол читала цей закон?
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Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.
Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.
Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.
Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.
А чому інші регіони України не мають права формувати міліцію з місцевих громадян, міліцію яка буде підпорядковуватись селищному голові? Така легалізація терористів не пройде і закон цей потрібно відмінити негайно!
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та пішли вони всі на х... була б моя воля я відгородився б від лугандонії і донбасяо . ніяких інтеграцій з ними! там немає нічого українського! там все вороже давно притому!**** ВСЕ ВОРОЖЕ!!!нічого там українського не залишилося...нічого... там давно і духу українського не лишилося.... інтеграція сепарів і українофобів це розвал країни. деверсії. бандитизм. сепаратизм і федерація всієї країни.сумую за загиблими і проукраїнськими людьми ...( але краще відрізати ракову пухлину від тіла україни.яка до речі вся розворована. вся замінована і усіяна мінами. траншеями, трупами,гільзами.і іншим сміттям. екологія порушена, все заміноване. ліси всі знищені. хвороби і болячки заразні...а головне вони ворожі до всього українського!((це моя була і є думка...а ви як хочете всі...
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Порошенко это пять лет пропихивал, но когда новый парламент это сделает - то нам расскажут про зраду и капитуляцию.
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Потому что это и есть зрада и капитуляция, хоть при порошенке, хоть при зеленском.
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Забавный ты питух)
То есть ты пять лет гавкал на Порошенко за то же что твой зеля делает сейчас. Тока зеля теперь маладец? Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 6979
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Кроме того еще было требование к раше ликвидировать свои злокачественные новообразования.
Сейчас что то не слыхать.
Будет теперь республика входить в область.
Новый вид автономии.
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когда уже мы условиям ставить начнём?
после введения миротворцев на границе Украина/рашка как вариант
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Якщо миротворці і будуть, то лише по лінії розмежування.
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тоже вариант кстати
перекрыть границу наглухо и начать наводить порядок на оставшихся территориях
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Еще один зе-перекрыватель)))
Голосовать за зеленского чтоб "перекрыть границу наглухо".Круче только за коломойского чтоб "с коррупцией боролся"...
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не при зю. зю имеет противоположное предназначение.
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кому "важно" ...жабоїдам щоб ***** й далі відбілювати ?
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І не лише продовжити цей закон, а і повністю виконувати мінські домовленості.
Досить вже людям гинути ні за що!
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Правильно. Пусть кацапские войска наконец-то покинут территорию Украины
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А РФ все условия выполнила когда в ПАСЕ ее восстановили? То то и оно
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Так РФ денег не просит. Даже совсем наоборот. Только бизнес...
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чекисты прут и им на франков все равно
только Господь Бог может сокрушить эту лживую империю, видимо, чаша терпения еще не переполнилась, ибо "престолы утверждаются правдою"
они исторически обречены
а Бог есть
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А россии свою часть обязательств выполнять не надо.
О каком ордло она бредит?
Это так называмые республики?
Отдельные республики луганской и донецкой областей.
Это такая каша у них в голове?
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Почалоооооось ДООБРАБОТКА ЗЕлени передследующим визитом .
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ключевое выражение "выполняла свою часть обязательств".... а что там думает Франция о будапештском меморандуме..... и териториальной целосности Украины..... жабоеды двуликие...
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" а что там думает Франция о будапештском меморандуме "

Франция думает , шо Украину некисло кинули . Дяка агенту КГБ Кравчуку .
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банды расия вооружала - туда все вопросы
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Я бы этому ОРДЛО уже давно свободу дал! Их выбор сами пусть и мучаются с ним их "русским миром". У нас увы не лучше все увы( такая же нищета(( ********** ((( В ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке впервые примет участие колонна из УкраиныКорреспондент.net, Сегодня, 11:21.
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та и Львов не против будет...
думаю,им лугадонские спиввитчызники и нах не вперлись..
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...посол Франции ФУФЛОН ...як і сама франция ФУФЛО дешеве за "соболиные шкурки" продалися
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А по сути - еврогеи почуяли беззубость буратина и начали рвать украинскую позицию кусками.

Украине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 2217
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ну если в народе согласные и поезда не взрывают,
пусть входят в рашу, как чеченцы, и будут счастливы,
нет?
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совпадение жабоеды и ЗЕ- символ- ЛЯГУШКА ? не думаю....скользкие и неприглядные и громкоквакающие на блюдечке у Макрона
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да пошли вы на фиг советчики сраные... все ваши советы направлены на то чтобы рашке комфортно жилось!
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а шо там девчуля про самоуправление в Эльзасе и Лотарингии думает ?
не пора ?
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Один украинский военный погиб и двое ранены в результате обстрела наемниками РФ санитарного автомобиля ООС возле Водяного....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине будет важно продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, - посол Франции Дюмон
 
 
 
 
 
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