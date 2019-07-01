 "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Я обращался к вашим коллегам и к вам, если у вас есть фактаж, то давайте, потому что мы не хотим, чтобы кто-то бросал тень на нашу репутацию. И вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда", - сказал он.
"Мы сейчас говорим о списке, и у нас по законодательству есть возможность до 8 июля отзвать тех или иных кандидатов. Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим", - добавл он.
При этом глава партии ответил на замечание, что в их списке людей, связанными прямо или косвенно со старыми элитами:
"Так вот, выстраивать такие параллели неправильно, потому что люди появится из ниоткуда не могли. Все активные, кто что-то делал в этой жизни – они прямо или косвенно пересекались с политиками, с общественными деятелями, представителями бизнеса, работали с международными организациями. Поэтому найти в этом плане стерильных людей – это невозможно. Тогда нам нужно было бы просто идти и брать людей на улице".
Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.
Может вообще на выборы так не идти, раз такое желание прогибаться под каждую **********.
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
Кстати, медика обрисовавшего стену в лифте уже нашли и он все почистил. Вот так работает правовое государство.
А Апаршин нагадує ось цього дядька
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
До выборов ровно 21 день и если "Слуга" по мажоритарке не наберёт хотя бы 90 мандатов , то даже будет под угрозой коалиционное правительство с "Голосом" и "Батькивщиной" .
Ну не брать же "ПЕС"а в коалицию ?!
Про Мертветчука я молчу !
нереально в коррумпированной стране
где со времен кучмы все играли по своим созданным правилам
найти 300 порядочных и незапятнанных за 1 месяц до выборов
поэтому набирают разных артистов и рыгов со свинарчуками
ничо 5 лет терпели, еще месяц потерпим
надо дать Зеле шанс)
да свиноботы?)))
Краще набрали б в свою команду побільше гнилі ригоаналівської щоб все кодло заразом можна було прихлопнути.
...нас жестко *******...