 "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я обращался к вашим коллегам и к вам, если у вас есть фактаж, то давайте, потому что мы не хотим, чтобы кто-то бросал тень на нашу репутацию. И вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда", - сказал он.

"Мы сейчас говорим о списке, и у нас по законодательству есть возможность до 8 июля отзвать тех или иных кандидатов. Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим", - добавл он.

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При этом глава партии ответил на замечание, что в их списке людей, связанными прямо или косвенно со старыми элитами:

"Так вот, выстраивать такие параллели неправильно, потому что люди появится из ниоткуда не могли. Все активные, кто что-то делал в этой жизни – они прямо или косвенно пересекались с политиками, с общественными деятелями, представителями бизнеса, работали с международными организациями. Поэтому найти в этом плане стерильных людей – это невозможно. Тогда нам нужно было бы просто идти и брать людей на улице".

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