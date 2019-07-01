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 Политика Украины
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Все про:Разумков Дмитрий (75) Слуга народа (85)

 "Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков

Партия "Слуга народа" на третьем этапе съезда почистит свой список кандидатов в парламент.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я обращался к вашим коллегам и к вам, если у вас есть фактаж, то давайте, потому что мы не хотим, чтобы кто-то бросал тень на нашу репутацию. И вы видите, что мы достаточно быстро реагируем на сообщения, что кто-то где-то неадекватно попал в наш список. Мы единственные, кто ведет постпраймериз. Мы провели часть постпраймериз между двумя частями съезда, а теперь еще ждем фидбека сограждан. Мы его еще, скорее всего, почистим на третьем этапе съезда", - сказал он.

"Мы сейчас говорим о списке, и у нас по законодательству есть возможность до 8 июля отзвать тех или иных кандидатов. Мы это будем делать 6 числа. Если мы по каким-то людям допустили ошибки, мы их исправим", - добавл он.

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При этом глава партии ответил на замечание, что в их списке людей, связанными прямо или косвенно со старыми элитами:

"Так вот, выстраивать такие параллели неправильно, потому что люди появится из ниоткуда не могли. Все активные, кто что-то делал в этой жизни – они прямо или косвенно пересекались с политиками, с общественными деятелями, представителями бизнеса, работали с международными организациями. Поэтому найти в этом плане стерильных людей – это невозможно. Тогда нам нужно было бы просто идти и брать людей на улице".

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Полное интервью с Дмитрием Разумковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3134941
 
 
 Топ комментарии
 
Начнёте с рыга Розумкова?
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
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Классное у тебя призвище = Питух (наверное значимое место в иерархии занимаешь )
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Сколько можно что-то чистить из-за нытья порохососов и газетенки медведчука срана.уа?
Может вообще на выборы так не идти, раз такое желание прогибаться под каждую **********.
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Классное у тебя призвище = Питух (наверное значимое место в иерархии занимаешь )
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"Как ви яхту назовйотє, так она і попливйот!". 😁 Напевне кацапу не пояснили, що в українській мові слово "пітух" не є синонімом слова "півень", чи "когут", чи "каплун". І означає не самця птахів родини куриних, а дещо інше. Одним словом, хорошу людину поганим словом не назвуть. 😁
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Начнёте с рыга Розумкова?
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
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В списке должны остаться только клоуны.
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Пока что доволен реакцией Слуги Народа на критику.
Кстати, медика обрисовавшего стену в лифте уже нашли и он все почистил. Вот так работает правовое государство.
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Вже настільки набридли ці пики з їх тупими висерами, що на цензор і заходити немає бажання. А коли і заходжу, то читаю лише коменти до статтей.
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читаю лише коменти до статтей. -- СКОРЕЕ ВСЕГО , В ЭТОМ ТВОЯ РАБОТА И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ (НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ, НО И ЗА ПЕТЬКУ ТОПИТЬ)
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Какие чистки, это партия жуликов. Их всех надо гнать сраной метлой, пока страну не просрали.
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Герус - то не врач, а вСрач.
А Апаршин нагадує ось цього дядька
"Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 6125
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Михайло Кривий‏ @myxajlo_kryvyj

В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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Это правильно, сейчас почти все это рыги, сепары, люди Бени и отбросы из 95 квартала ну и пару нормальнызх людей, от которых точно надо избавиться, а то они совсем не мэчатся с остальными. Молодой регионал Разумков, говорит дело
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Беда в том , что даже если вы почистите , то регистрацию уже не отменить .
До выборов ровно 21 день и если "Слуга" по мажоритарке не наберёт хотя бы 90 мандатов , то даже будет под угрозой коалиционное правительство с "Голосом" и "Батькивщиной" .
Ну не брать же "ПЕС"а в коалицию ?!
Про Мертветчука я молчу !
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как раз регистрацию отменить можно. Новых нельзя в список вносить, а вычеркивать можно.
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прийдется разогнать 95 % партии 95го квартала "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 2833
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головне вчасно перефарбуватись і перевзутись "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 5927
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в принципе логично
нереально в коррумпированной стране
где со времен кучмы все играли по своим созданным правилам
найти 300 порядочных и незапятнанных за 1 месяц до выборов
поэтому набирают разных артистов и рыгов со свинарчуками
ничо 5 лет терпели, еще месяц потерпим
надо дать Зеле шанс)
да свиноботы?)))
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Добре ПЕСикам-будкостроїтєлям.. Нікого чистити не треба.. На манєже всьо тє же "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 38
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рассказ о том, что звание кандидата наук в Украине может получить каждый дыбил, - было бы желание...

"Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 6605
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:18 "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии от тех, кто не был в партии регионов, - Разумков
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26-й съезд КПСС и пятилетка за три года. Где-то я уже это слышал.
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Так и в БПП были одни патриоты, военные, волонтеры... В 50-ке "Еврейской солидарности" есть женщина 3-го тысячелетия, сынок- херой АТО, бурштиновий король...?
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Якщо в ЗЄкоманді провести чистку то там нікого не залишиться.
Краще набрали б в свою команду побільше гнилі ригоаналівської щоб все кодло заразом можна було прихлопнути.
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Трєтій сьєст партії. Відчуття дежавю. Невже колись потім буде забальзамований разумняшка і 27 сьєст партії?!
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Третий Съезд Партии... Это было круто заявлено! Выше верно отметили: повеяло Леонидом Ильчем, незабвенным. Правда, при нем таки репрессий не упомню. А у этих, после Третьего Съезда, какая вводная а сомкнутые ряды поступит? Вот и я не знаю...
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Может сразу смыть... из шланга...под напором...всё...пока не поздно...
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повністью підримую заяву РАЗУМКОВА! про списки..їх чістку. і те що святих нетещо в УКРАЇНАІ НЕМАЄ. а на землі. бо всі ангели на небесах! він заявив тещо я писав раніше...немає кришталево чістих .. бо десь. хтось с кимось всерівно десь спілкувався. знаходився і таке інше перетинався..якщо брати зовсім чістих я так думаю...то це будуть силюки. доярки і різноробочі з сел...ну самі розумієте. чісті і не корупціонери але який сенс...один уже сидить в раді козак гаврилюк....((вибачте .а з інших планет чі галактик і вимірів не транспортують кандидатів нажаль...))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" почистит свой список 6 июля, - Разумков
 
 
 
 
 
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