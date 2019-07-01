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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1943) Дюмон (44) Макрон (277)

 Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон имеют доверительные отношения, сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Наши президенты действительно хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - сказала Дюмон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Посол выразила мнение, что тот факт, что Макрон принял Зеленского еще 12 апреля - до избрания на президентский пост, был для него очень важен.

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"Собственно, это и стало фундаментом доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними", - рассказала Дюмон.

Она отметила, что визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.

"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов - каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба также чрезвычайно динамичные люди, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию в положение вещей и развитие их государств", - рассказала Дюмон.

Источник: https://censor.net.ua/n3134933
 
 
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Вы только посмотрите на губы хряка - прям доволен! Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 5744
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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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Неужели даже создали группу в вайбере? Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 2290 Шерше ля фам, шаурма де пасижур !!
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поладілі і кацапню в парє наладілі.. браво мать вашу
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и носки целые и костюмчик наглаженный хорошо сидит. президент - лицо государства
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головне що він говорить, а не як виглядає.
янік теж з іголочки по Європах красувався, навіть в крокодилових черевиках позував
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сивочолого отца нации свином не зря прозвали
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достой человек остается достойным и в рваном свитере, а недосторйный что в костюмчике, что в голубой рубашечке... остается клоуном
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у них там щас золотое время настало... В Украине лошок появился, которого можно развести. Налетай, торопись Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 7438
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Дуже сумніваюсь.
Яка може бути довіра після двох зустрічей
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довіра в тому-що лоху сказали-що повертають кацапів-а він щоб сидів і не рипався
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То есть этот кекс все выстроил под себя, как .... Путин? Что без него все "сыпется"? За такое между прочим - тюрьма.

Замутивший эту картиночку, даже и сам не понял что высрал. Это признательные показания? Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 3012
Луценко, фиксируй, будешь "Пороха" судить Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 3012
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Да понятно; Франции и Германии не нужна никакая Украина. Им нужен транзит газа, и всё.
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Яка вигода державі Україна від " довєрітєльних отношеній" між Макроном і Зєлєнскім? До речі, у більшості сімей між подружжям теж панують "довєрітєльниє отношенія". Цікаво, що саме мається на увазі послом Франції саме у цьому випадку?
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Надо понимать, что договорняки резко уменьшат активность желтых жилетов во Франции.
Посмотрим, понаблюдаем.
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так встреча не деловая, а на расслабоне
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посмотри на петину делигацию сзади они обгадились от стыда.
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они так тебе и сказали
или ты дожил до той стадии Дзена, что мысли по фото читаешь ?
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Єссєсна, буратіна ж мнить себе Напольйоном. Це Макрону подобається.
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у меня с моей собакой тоже доверительные отношения... она мне доверяет, я ей )))))))))
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У политиков ЗЕ дебил кроме брезгливости других чувств не вызывает.
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Ну как же такого наивного лошарного Наркомана, да и не любить?!!

Как крокодил любит молоденькую наивную газель.

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Отличная дружба такая: пасе "-"
Пиано нет несите бубен!
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Когда лошка разводят,то тоже устанавливают доверительные отношения. А как иначе? Ведь "химии" кармана с баблом не будет.
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Классно поладили ублажать путина в его хотелках , ну чуток подпортил Климкин результат - НО НЕ ЗЕЛЯ ЖЕ! И рейтинг свой спас и виновные были и к Макрошке снова поедет перетирать дальше...
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оба - подстилки для х#йла. макрон поедет в москву на парад 9 мая 2020. а ЗЕ тоже поедет?
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Ну оно понятно, нет ведь теперь президента Украины который бы заставлял их вводить санкции и прижимать раху, теперь с ней можно дружить и вести бизнес, спасибо презЕдент Валдимир!
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На барабанах сыграл Микрону? Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 8463 Возможно и палочками..... потом.
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После чего Макрон его с треском сдал на пару с Меркель
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Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон

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КАК И ОЖИДАЛОСЬ МАКРОН НЕ ЗАХОТЕЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ

ПОРОХОБОТЫ, Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 952 ПРАЛЬНО Я НАПИСАЛ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон
 
 
 
 
 
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