 Наши президенты действительно хорошо поладили. Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения, - посол Франции Дюмон

"Наши президенты действительно хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - сказала Дюмон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Посол выразила мнение, что тот факт, что Макрон принял Зеленского еще 12 апреля - до избрания на президентский пост, был для него очень важен.
"Собственно, это и стало фундаментом доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними", - рассказала Дюмон.
Она отметила, что визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.
"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов - каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба также чрезвычайно динамичные люди, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию в положение вещей и развитие их государств", - рассказала Дюмон.
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
янік теж з іголочки по Європах красувався, навіть в крокодилових черевиках позував
Яка може бути довіра після двох зустрічей
Замутивший эту картиночку, даже и сам не понял что высрал. Это признательные показания?
Луценко, фиксируй, будешь "Пороха" судить
Посмотрим, понаблюдаем.
или ты дожил до той стадии Дзена, что мысли по фото читаешь ?
Как крокодил любит молоденькую наивную газель.
Пиано нет несите бубен!
САММИТ G20 В ОСАКЕ 28.06.2019,
18:32
Макрон по-русски обратился к Путину
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYhdTyrpPjAhVNJZoKHTo6C9kQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.ru%2Fnovosti%2F2208184%2F&psig=AOvVaw15eSfNgDzyEGvOOjnkMq0D&ust=1562058295475872
==============================================================
КАК И ОЖИДАЛОСЬ МАКРОН НЕ ЗАХОТЕЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ
ПОРОХОБОТЫ, ПРАЛЬНО Я НАПИСАЛ?