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 Политика Украины
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Все про:выборы (22610) Клюев Андрей (861) суд (22260)

 Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

В Кассационном административном суде при Верховном Суде приняли решение разрешить экс-главе Администрации президента времен Януковича Андрею Клюеву принимать участие во внеочередных выборах в Верховую Раду Украины.

Об этом сегодня сообщил адвокат Юрий Сухов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Клюев, постоянно проживающий на территории Украины в Донецке, баллотируется кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46. Пресс-служба суда решение пока не комментировала.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.

В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

Напоминаем, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3134932
 
 
 Топ комментарии
 
остались сам Янык, Азаров и Табачник....
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
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Кто либо из соевой команды может обьяснить: как так вышло, что за пять лет так и не осужден ни Клюев, ни кто либо еще с команды Януковича?
И как так вышло, что "потужньо реформований суд" выносит такое вот решение?
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А які до нього претензії? Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 4419
Клюєв виграв суд в ЄС про відміну санкцій проти нього.
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претензии до тех зебилов, что станут голосовать за клюева..
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а претензії ті, що за бюджетні кошти побудував свій завод. Прийшлв, бо інакше як на бюджеті заробити не може.
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Вот сейчас наш светоч зезидент Зеленский кааак даст этим судьям по мозгам и клюєва в тюрьму посадит рядом с мертвечуком
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Потому что прокуратура не предоставила доказательств . что неудивительно при таком прокуворе Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 2940
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Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
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остались сам Янык, Азаров и Табачник....
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
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Кто либо из соевой команды может обьяснить: как так вышло, что за пять лет так и не осужден ни Клюев, ни кто либо еще с команды Януковича?
И как так вышло, что "потужньо реформований суд" выносит такое вот решение?
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У НИХ ОТВЕТ ОДИН: "ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ!"

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уже весна прошла, прошел 1 месяц лета... Весной обещал сажать.. но не посадил... Поздно уже, время посадки проегал. Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 8603 Еще немного и зеленин будет виноват во всем и даже в том, в чем не виноват
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СКОЛЬКО ВАМ, ТУПОРЫЛЫЕ, ПОВТОРЯТЬ: КАКИЕ РЫЧАГИ У ЗЕЛИ СЕЙЧАС ЕСТЬ?
АП И ВСЁ.
ЕЩЕ ВОПРОСЫ БУДУТ, СОЕВОЕ НА ПАЙКЕ? Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 5827
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у зебилов вечные отмазки.. А сколько было ОБЕЩАНИЙ: "21 апреля эра зубожиння закончилась"... Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 8361
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ВЫ ЛИБО НЕПРОХОДИМО ТУПОРЫЛЫЕ, ЛИБО ПРОСТО НА ЗАРПЛАТЕ. СКЛОНЯЮСЬ КО ВТОРОМУ.
В ОБОИХ СЛУЧАЯХ, ОБЪЯСНЯТЬ ВАМ ЧТО-ЛИБО БЕСПОЛЕЗНО. ПОЭТОМУ, ПРОСТО В СПАМ
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не отмазывайся, зебилка) вы постоянно орёте что "порох во всем виноват".. Но вот теперь - именно вазелин во всем виноват! Впрочем, зебилы как всегда - на подсосе

Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 4397
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МНЕНИЕ ТРОЛЛЯ "ЗА ПЭТЮ", ИЗ ПСИХУШКИ, МЕНЯ СОВЕРШЕННО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 775
5% - ВАШ ПОТОЛОК. ВСЕГО ХОРОШЕГО
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зебилка, тебе правильно написали: с приходом вазелина начался возврат рыгов, ПРИ ПОРОХЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО))

Dev Adhikaru
Чомусь, коли "соєва команда" буда при владі, ніхто не повертався в Україну, ніхто не вигравав касаційних судів із допуску до виборів. Зєбільна команда, хоча б хтось із неї - може пояснити цю дивну закономірність у наслідках приходу до влади саме досвідчених і переконаних зе-антикорупціонерів?
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до булавы треба головы, а если оно порноартист, то кто вам доктор?
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Чомусь, коли "соєва команда" буда при владі, ніхто не повертався в Україну, ніхто не вигравав касаційних судів із допуску до виборів. Зєбільна команда, хоча б хтось із неї - може пояснити цю дивну закономірність у наслідках приходу до влади саме досвідчених і переконаних зе-антикорупціонерів?
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Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева. Источник: https://censor.net.ua/n3134932
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ну, теперь-то вазелинус непременно предоставит "прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию".. да?))
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я об этом написал\утверждал где-то? Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 8114 а по сути выделенного из статьи, тебе есть что сказать тёзка Юги?
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Хто повернувся в Україну до 21 квітня? В якому українському суді якась ригівська паскуда з утікачів до москви отримала право обиратися до ВР?
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не видел пока нигде новостей что Клюев вернулся, вернётся наверное с неприкосновенностью, но то вопросы к "реформированным" судам, как думаешь?
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А Портнова та Лукаш замало?
В країні має діяти система; із руйнуванням системи влади, щойно було кенгуровано клована, зникли й жодні шанси хоча б на закріплення вже зробленого, не кажучи вже за продовження та розвиток реформ. До речі, якщо до виборів суди боялися "проросійського бариги" Порошенка - чому зараз вони не бояться "безкомпромісного та патріодичного" Зє, який обіцяв усіх саджати?
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Апеляційний суд Києва 5 жовтня 2016 року визнав інформацію ГПУ, подану до Ради Європейського Союзу, недостовірною і зобов'язав прокуратуру повідомити про це Раді Європейського Союзу[15][16].
5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу виключила Олену Лукаш із санкційного списку
5 листопада 2015 прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив під час прес-конференції в СБУ, що Олена Лукаш повернулася в Україну, і була затримана в Києві[23].
6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Олені Лукаш запобіжний захід у вигляді 2-місячного утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн гривень[24]. Застава була внесена президентом компанії «Смарт-Холдинг» та депутат Верховної Ради Вадимом Новинським[25].
20 листопада 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його заступниця Анжела Стрижевська не погоджує повідомлення про підозру Олені Лукаш через брак зібраних доказів.[26] Також повідомлення про підозру не була підписана іншим заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.[27]
13 березня 2018 року Юрій Луценко заявив, що слідство на той момент не знайшло доказів вини Олени Лукаш[28].

такая же ситуация по сути, про портнова сам поищешь, если будет желание.
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не с команды, но поясню не особо вумным:
реформировать вначале мозги надо,
а рокировки шило на мыло обречены изначально, дед
"суд - дело Божие", это из Библии. А они безбожники, по массиву
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Так єто тот с которого сняли неприкосновенность и он через донецк убежал к кацапам...
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Кінець епохи гідності. Вам ніхто не брехав
Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 6195
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супер клюеву и шарию можно а парасюку нельзя ахахахаха как котят
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Украинских денежных мешков по закону не достать ввиду отсутствия закона в Украине. Нашкодившие ублюдки прячутся,тихарятся и ждут своего часа. И рано или поздно всплывают,чтобы делать то что всегда-грабить и беспределить. Только Суд Линча. Парочка условных "клюевых" на ветках и остальные трижды подумают прежде чем даже пролетать транзитом территорию Украины.
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ну так иди и линчуй, чего тебе не хватает? веревки? мыла?
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Мне не хватало подобного вскукарека от такого как ты. Не скрою-я ждал его. Была лишь констатация факта и если будет очередной Майдан,то мне в отличие от тебя опять придется вставать и ехать на него. Потому что тебе будет пох,как обычно.
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вскукарек здесь ты, кукарекаешь только бестолку, "надо линчевать" - так линчуй себе, кто не дает-то? я тебя поддержу, морально
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Кто тебя просил лезть под мой коммент и кудахтать? На хер пошло,дерьмо.
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та чего мелочиться? Пусть рыги заходят в полном старом составе во голове с янукевичем. Делов... зеленин добрый и справедливый
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Скоро сам янукович повернеться в Україну. Чи візьмуть його до себе старі друзі з Слуг народу?
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Там вместо серпа и молота надо нарисовать бакс и евро - именно они все решают в украинских судах.
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уууууррааа.... Чекаєм тріумфального повернення януковіща і зняття судимості---віж жертва бандеровской хунти Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 7113
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и снова выберем всю вату в раду... население этой територии история ничему не учит.....
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Зєбіли, безперервно повторюйте мантру "Це винен Порошенко!" - може, ще деякий час вам не буде так соромно за власний вибір. Хоча - який там сором...
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Молодой человек, мантру повторяют цапы, уж оооооочень глубоко Порошенко заехал им в дупу! Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 6447
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Саме так: підкацапники=зєбіли (за незначними виключеннями - яким вже зараз соромно за вибір)
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кум пуціна місце вже в ВР забезпечив..Напевно головою ВР буде--точно Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 1574
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Раз уж суд принял аргумент Клюева, что он жил в Донецке, а Донецк - это Украина, то теперь ВСЕ ЖИТЕЛИ ОРДЛО МОГУТ ИЗБИРАТЬСЯ В РАДУ.
Оксюморон какой-то.
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Ух ты! Так он оказывается в Донецке проживает. При чем постоянно... И куда ж все эти годы смотрело СБУ, разведка, диверсанты наши?
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Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

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СОСТАВ ЦИК и УСЛОВИЯ ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ - РАБОТА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

ГЛАВА ЦИК УЖЕ СВОЯ ДЛЯ ПОРОШЕНКО КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ДОВЕРИЛ СВОЕМУ ПРОВЕРЕННОМУ авторитету ГРАНОВСКОМУ

А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 5 лет ПОРОШЕНКО: КРЫШЕВАЛ ТОП КОРРУПЦИЮ, УСТРАИВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ ..................................................

ПОТОМУ ПРИБЕГАЕТ К ПОДКУПУ, ЕЗДИТ ПО СЕЛАМ В ПОИСКАХ НАИВНОГО ЛОХТОРАТА...............

НО и ЭТО ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ!!! ЛУЗЕР, ОН и В АФРИКЕ ЛУЗЕР.


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Так в Украине какая то б лядь уже суды реформировала,что нет?
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и шото пока и близко не видно никого,способного организованно остановить этот 3,14ец..
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На манеже пытаются оказаться всё те же! Где новая власть?
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Ну если разрешили Клюеву, проживающему в Донецке, баллотироваться в депутаты, то и пушилин, пасечник могут тоже, ведь один тоже проживает в Донецке а другой в Луганске, уверена и паспорта украинцев у них есть. Онищенко нервно курит в сторонке- он не додумался прописаться в Донецке. Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах - Цензор.НЕТ 2431 Вопрос к клюеву - ведь этого их партейка рыгов обливала помоями Украину, ведь это их политтехнологи делили на сорта, ведь это их не устраивало устремления Украины в Европу и НАТО.Ок. там, где он теперь живет, не хотят в Европу, не хотят в НАТО, нет ненависного украинского языка словом все то, что хотели рыги,так какого х...а ты прешься в депутаты Украины, сиди там и наслаждайся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах
 
 
 
 
 
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