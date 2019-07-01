 Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

Об этом сегодня сообщил адвокат Юрий Сухов на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Клюев, постоянно проживающий на территории Украины в Донецке, баллотируется кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46. Пресс-служба суда решение пока не комментировала.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.
В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
Напоминаем, в марте 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
Клюєв виграв суд в ЄС про відміну санкцій проти нього.
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
И как так вышло, что "потужньо реформований суд" выносит такое вот решение?
АП И ВСЁ.
ЕЩЕ ВОПРОСЫ БУДУТ, СОЕВОЕ НА ПАЙКЕ?
В ОБОИХ СЛУЧАЯХ, ОБЪЯСНЯТЬ ВАМ ЧТО-ЛИБО БЕСПОЛЕЗНО. ПОЭТОМУ, ПРОСТО В СПАМ
5% - ВАШ ПОТОЛОК.
ВСЕГО ХОРОШЕГО
Dev Adhikaru
Чомусь, коли "соєва команда" буда при владі, ніхто не повертався в Україну, ніхто не вигравав касаційних судів із допуску до виборів. Зєбільна команда, хоча б хтось із неї - може пояснити цю дивну закономірність у наслідках приходу до влади саме досвідчених і переконаних зе-антикорупціонерів?
В країні має діяти система; із руйнуванням системи влади, щойно було кенгуровано клована, зникли й жодні шанси хоча б на закріплення вже зробленого, не кажучи вже за продовження та розвиток реформ. До речі, якщо до виборів суди боялися "проросійського бариги" Порошенка - чому зараз вони не бояться "безкомпромісного та патріодичного" Зє, який обіцяв усіх саджати?
5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу виключила Олену Лукаш із санкційного списку
5 листопада 2015 прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив під час прес-конференції в СБУ, що Олена Лукаш повернулася в Україну, і була затримана в Києві[23].
6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Олені Лукаш запобіжний захід у вигляді 2-місячного утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн гривень[24]. Застава була внесена президентом компанії «Смарт-Холдинг» та депутат Верховної Ради Вадимом Новинським[25].
20 листопада 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його заступниця Анжела Стрижевська не погоджує повідомлення про підозру Олені Лукаш через брак зібраних доказів.[26] Також повідомлення про підозру не була підписана іншим заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.[27]
13 березня 2018 року Юрій Луценко заявив, що слідство на той момент не знайшло доказів вини Олени Лукаш[28].
такая же ситуация по сути, про портнова сам поищешь, если будет желание.
реформировать вначале мозги надо,
а рокировки шило на мыло обречены изначально, дед
"суд - дело Божие", это из Библии. А они безбожники, по массиву
Оксюморон какой-то.
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СОСТАВ ЦИК и УСЛОВИЯ ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ - РАБОТА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО
ГЛАВА ЦИК УЖЕ СВОЯ ДЛЯ ПОРОШЕНКО КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ДОВЕРИЛ СВОЕМУ ПРОВЕРЕННОМУ авторитету ГРАНОВСКОМУ
А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 5 лет ПОРОШЕНКО: КРЫШЕВАЛ ТОП КОРРУПЦИЮ, УСТРАИВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ ..................................................
ПОТОМУ ПРИБЕГАЕТ К ПОДКУПУ, ЕЗДИТ ПО СЕЛАМ В ПОИСКАХ НАИВНОГО ЛОХТОРАТА...............
НО и ЭТО ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ!!! ЛУЗЕР, ОН и В АФРИКЕ ЛУЗЕР.