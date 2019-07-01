 Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
В случае, если это будет политическим решением, отметил Данилюк, СНБО рассмотрит практическое применение такого шага: "Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?"
Вместе с тем, он отметил, что украинские санкции по отношению к России будут продлены.
"Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил Данилюк.
так же как Роттердам плюс не заметили по той же причине.
Массовая слепо-немо- глухота
а вдруг агрессор в ответ тоже введёт
как же своё майно потом в крыму проведывать
грузины в акуе, отжали крым, как у них абхазию
развязали войну в донецке и луганске как у них в осетии
а мы даже дипотношения не прекратили
сюр какой тоа пока европа и америка давайте больше санкций
так вот это жадное чмо и есть главный виновник ситуации
теперь любому после него будет трудно объяснить какого
Украина 5 лет терпела
из за денех? хотел успеть спасти свою липецкую фабрику и заводик в севасе?
или он агент кремля?
Т.е. то, за шо Пороха зебилы сношали на каждом заборе, оказалось трендом ЗЕманды.
торговлю с рашкой, а у нас проходной двор с ними. все уже поняли как безвиз влияет
на перемещение граждан. да и проверять же всех намного проще -- заранее, через консульство, а не в поле по факту на кордоне. грустно это все... поправьте меня,
может что-то не так понял.
"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с россией этой продукцией" (с)
борис шефир, руководитель студии "Квартал-95" и брат первого помощника преЗЕдента сергея шефира
Один не понимает,другой не видит,третий никому не должен..
От это стало....глухослепонемых обезьян..