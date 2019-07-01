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 Политика Украины
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Все про:Россия (73208) санкции (7418) визовый режим (421) Данилюк Александр (348)

 Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

В случае, если это будет политическим решением, отметил Данилюк, СНБО рассмотрит практическое применение такого шага: "Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?"

Вместе с тем, он отметил, что украинские санкции по отношению к России будут продлены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вильха" поражает во всех смыслах. Силу уважают, - Данилюк об испытаниях модернизированных ракет РСЗО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3134929
 
 
 Топ комментарии
 
Чергова помилка команди Зеленського! Візовий режим конче потрібен, бо російські терористи в'їжджають в Україну саме через безвізовий режим з країнами СНД! Потрібен візовий режим зі всіма республіками СНД, в нас йде війна, путін засилає нам терористів з паспортами будь якої країни, останні зловлені були громадянами Киргизстану! Позиція Зеленського абсолютно помилкова та провальна!
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само зебильное правительство провально!
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Чергова помилка команди Зеленського! Візовий режим конче потрібен, бо російські терористи в'їжджають в Україну саме через безвізовий режим з країнами СНД! Потрібен візовий режим зі всіма республіками СНД, в нас йде війна, путін засилає нам терористів з паспортами будь якої країни, останні зловлені були громадянами Киргизстану! Позиція Зеленського абсолютно помилкова та провальна!
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само зебильное правительство провально!
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Ще немає нового уряду, поки що працює провальний уряд порошенка-яценюка!
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это абсурд..-клоун то он успешный-а оно-вот оно как оно как
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Поки що ми не можемо так сказати бо призначенці Зеленського ще не показали результатів своєї роботи! А от Данилюк вже показує що він в питаннях безпеки та оборони - нуль! Обмеження на в'їзд та виїзд під час війни це головний інструмент забезпечення національної безпеки в тилових районах! Навіщо пускати в Україну російське бидло без візи? Що забули тут росіяни які ведуть війну з Україною? Дипломатичні відносини з росією потрібно розірвати, хай всі їдуть в Мінськ, Таллінн, Ригу, Вільнюс або Тбілісі за візою а далі поїздами та літаками в Україну.
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Ну хоть наклейку на лоб на границе что кацап можно, а то от зебилов не отличить...
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"Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил Данилюк."

так же как Роттердам плюс не заметили по той же причине.
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Самое смешное что ни один зебил не заметил что роттердам+ уже хороший.
Массовая слепо-немо- глухота Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7093
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то-то я смотрю зеля его отменил и платежки за е/е втрое меньше)
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Давай по барыжной натоптаной тропинке там может чемодан с баблом кто подбросит...
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Так Зе - еврей, вот "Р" и не выговаривает.
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Удивительно. При порошенко визы с козлостаном были нужны как воздух, а теперь "нет необходимости". Так когда вы врали, зебилы?
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Воно то вірно ..але чому мовою агресора !? Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7389
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та да
а вдруг агрессор в ответ тоже введёт
как же своё майно потом в крыму проведывать
грузины в акуе, отжали крым, как у них абхазию

развязали войну в донецке и луганске как у них в осетии
а мы даже дипотношения не прекратили
сюр какой тоа пока европа и америка давайте больше санкций
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Не забываем кто виновник торжества, - смотрим в зеркало
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Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6910
так вот это жадное чмо и есть главный виновник ситуации
теперь любому после него будет трудно объяснить какого
Украина 5 лет терпела
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маловато зебилам зекоманда в лицо нассала. Надо бы еще и насрать.
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почему Петр Алексеевич Порошенко не прекратил дипломатические отношения со станой агрессором в 2014-ом году?
из за денех? хотел успеть спасти свою липецкую фабрику и заводик в севасе?
или он агент кремля?
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Не граница а проходной двор, причем рассияне и белорусы, на авто переходах, своих пропускают зеленым коридором, а наши стоят в отстойниках по шесть часов. На нашей границе "демократия", все равны, а граждане страны агрессора равнее всех, очередь общая, прутся все кому не лень. Какой то выворот мозгов, как мы любим сами себя унижать, и унижаться перед другими..
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Тетка в гости приезжала, в Чернигов прямых поездов нет, пришлось в Гомель ехать встречать, такого дерьма насмотрелся.
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Правдааааа???!!!
Т.е. то, за шо Пороха зебилы сношали на каждом заборе, оказалось трендом ЗЕманды.
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выдать каждому сразу по бочке говна! глядишь-у них сразу епоха достатку и наступит.
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О чем можно говорить дальше .зебил одним словом
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А 5 лет такие же зебилы во главе с Парашенком точно то же самое делали. Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6039
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Петя барыга за 5ть лет не ввёл, .... очём говорить ....
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Это называется преемственность власти)))
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А де зрадо##би, які п'ять років про це кричали, і пхали це куди треба і куди не треба?
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йїбанькьо' , ти заперечуєш необхідність закриття кордонів із окупантом ?
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Да и путин уже, вроде не ху-ло- ТАК ху-ле-ночек!! У него же дети!!!
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Сделал одолжение, "Санкции Украины против России будут продлены", наверное в последний раз. А террористы пусть едут дальше. Ясный ***, что у ***ла, наверно уже, даже, не сдержанный оптимизм, а огромный оптимизм с такими ******* во власти в Украине.
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стоп... и снова танго? это ж была также одна из ключевых обещалок -- остановить
торговлю с рашкой, а у нас проходной двор с ними. все уже поняли как безвиз влияет
на перемещение граждан. да и проверять же всех намного проще -- заранее, через консульство, а не в поле по факту на кордоне. грустно это все... поправьте меня,
может что-то не так понял.
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"Вводить визовый режим с россией... Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?" (с)

"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с россией этой продукцией" (с)
Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6616
борис шефир, руководитель студии "Квартал-95" и брат первого помощника преЗЕдента сергея шефира
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Ахххуэнная команда у ЗЕбуинов....
Один не понимает,другой не видит,третий никому не должен..
От это стало....глухослепонемых обезьян..
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відсутність візового режиму з окупантом є свідченням для світового співтовариства про саме "внутрішній конфлікт". Це вам для кращого розуміння "успішної зовнішньої політики" обох гандонів , що президентствують під час війни , ой ,вибачте , "внутрішнього конфлікту" .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк
 
 
 
 
 
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