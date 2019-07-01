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 Политика Украины
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 Профильный комитет ВР прекратил работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии

Парламентский комитет по иностранным делам приостановил участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник в Киеве.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал он.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

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Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко, РФ должна выполнить семь резолюций.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3134919
 
 
 Топ комментарии
 
Та все забудьте вы про ПАСЕ. ЗЕленая жабка обделалась. Европейці поняли шо украинцы сбрендили и выбрали себе в президенты чорти шо... Вот и теперь собираются дружить и мириться с парашей...
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:


Профильный комитет рекомендует ВР прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8388

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Ну так зебилы же и организовали реванш региоАналов и 5й колонны. Вся эта шваль вылезла с приходом кокаинозависимого шоумена к власти... Это вы зебобики виноваты во всем, а не пуйло...
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21 июля 2019 р виборы до Верховної Ради.. Зробимо Зебилов разом!!!
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Та все забудьте вы про ПАСЕ. ЗЕленая жабка обделалась. Европейці поняли шо украинцы сбрендили и выбрали себе в президенты чорти шо... Вот и теперь собираются дружить и мириться с парашей...
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:


Профильный комитет рекомендует ВР прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8388

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Внимание! Этот пост удаляют админы.
Читать срочно всем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
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Ну так зебилы же и организовали реванш региоАналов и 5й колонны. Вся эта шваль вылезла с приходом кокаинозависимого шоумена к власти... Это вы зебобики виноваты во всем, а не пуйло...
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У кого есть глаза,те хорошо видят кем является ЗЕлёный попугай.
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Саботаж - это разве работа? Требовать соблюдение своих прав надо, но уходить из ПАСЕ ... а как же тогда требовать? Лучше бы нынешняя ВРУ не работала.
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саботаж планов каломойши по разграблению Украины - это работа.
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Не нужно прекращать!Снимать туфли и стучать про трибуне пока мокшанских утырков обратно не выгонят...
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Это поможет нашей евроинтеграции, я правильно понимаю?
Позорно сдрыснуть - это и есть лучшая порохоботская команда в ПАСЕ?
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Поки в ПАРЕ сидять депутати обрані окупантом в Криму на окупованих територіях України, до цих пір Україна не зможе працювати в ПАРЕ і бути учасником ПАРЕ! ПАРЕ порушила принципи за якими агресор має бути покараний, а там де немає принципів, там Україна не працює!
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Ти, спочатку визначись, з ким ти - з розумними, чи з блазнями.
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21 июля 2019 р виборы до Верховної Ради.. Зробимо Зебилов разом!!!
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Помечтай. Профильный комитет рекомендует ВР прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8758
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Люди в массе своей голосовали не сколько за Зеленского, сколько против твоего работодателя, порохобот - лживого, мерзкого, жадного мародёра. В раду я лично буду на националистов голосовать, так что наемная копеечная тварь - "А ты *** у белки видел?" (с) Подеревянський
Будут ПедроПанамские патриоты после выборов у параши в абсолютном меньшинстве
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шмара Зебильная! иди лифт распиши.. это твой уровень!
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Пора уже зубы свои показать, а не просить но тактично. Не как клоун уныло с листочка и просяще.
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Бесполезная показуха порохоботствующих имитаторов политики и реформ.
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Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 168

афигеть - моряков освободите и будем дружить - а оккупация Донбасса с миллионами граждан Украины на оккупированной территории - фигня...
- обеспечьте права крымских татар - (хотя их там почти и не трогают) - а Крым с сотнями тысяч граждан Украины в оккупации - фигня - дарим...
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Лолита, пока есть последние возможности, подмахивает Х.йлу как только может и уже внаглую.
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Позвоніть Зебілу, бо знову буде ридати, зо його за х.й не ставлять.
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порохосвины со своими холуями напоследок гадят Украине как только могут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофильный комитет ВР прекратил работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии
 
 
 
 
 
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