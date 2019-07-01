 Профильный комитет ВР прекратил работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник в Киеве.
"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал он.
Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.
Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.
Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.
По словам руководителя комитета Анны Гопко, РФ должна выполнить семь резолюций.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:
Читать срочно всем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
Позорно сдрыснуть - это и есть лучшая порохоботская команда в ПАСЕ?
Будут ПедроПанамские патриоты после выборов
у парашив абсолютном меньшинстве
афигеть - моряков освободите и будем дружить - а оккупация Донбасса с миллионами граждан Украины на оккупированной территории - фигня...
- обеспечьте права крымских татар - (хотя их там почти и не трогают) - а Крым с сотнями тысяч граждан Украины в оккупации - фигня - дарим...