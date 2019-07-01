 Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны"

Об этом в комментарии информагентству "Интерфакс" заявил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - отметил замглавы Минфина.

Он подчеркнул, что необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа, и для этого российские власти должны принять определенное решение.

"Скорее всего, мои коллеги, возможно мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - сказал Сторчак.

По его словам, как только будет установлена сумма, будет установлен график платежей - возможно, это будет единовременный платеж.

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26 июня по вопросу выплаты долга перед СЕ высказался замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк.

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в Совете Европы будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября текущего года.

По данным источника в российской делегации в ПАСЕ, задолженность России составляет примерно 85 млн евро.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что Россия была одним из самых крупных плательщиков взносов, ежегодно страна перечисляла 32,5 млн евро.

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