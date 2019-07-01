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 Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны"

О том, чтобы погасить задолженность России по взносам в Совет Европы, есть только политическое решение. Россия пока не будет выплачивать задолженность по членским взносам в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом в комментарии информагентству "Интерфакс" заявил замглавы минфина РФ Сергей Сторчак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум - вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", - отметил замглавы Минфина.

Он подчеркнул, что необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа, и для этого российские власти должны принять определенное решение.

"Скорее всего, мои коллеги, возможно мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей", - сказал Сторчак.

По его словам, как только будет установлена сумма, будет установлен график платежей - возможно, это будет единовременный платеж.

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26 июня по вопросу выплаты долга перед СЕ высказался замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк.

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в Совете Европы будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября текущего года.

По данным источника в российской делегации в ПАСЕ, задолженность России составляет примерно 85 млн евро.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что Россия была одним из самых крупных плательщиков взносов, ежегодно страна перечисляла 32,5 млн евро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134918
 
   
 Топ комментарии
 
вот тут раше браво...!!!
Гопник кинул блядей....
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ПАСЕ...хавайте не обляпайтесь. ихтамнет как обычно, ни за что не должны, хотите аннексируем пару кантонов Швейцарии......Идиоты. История учит что ни чему не учит.
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Видно у кого зеленский этот лозунг скомуниздил. Он тоже никому ничего не должен Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7928
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Очередной урок Европе от мохнатого Мордора. Но ведь не выучит, прожженая.
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Эти деньги ушли на подкуп детапутов от германии и франции и т.д. )))
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ПАСЕ...хавайте не обляпайтесь. ихтамнет как обычно, ни за что не должны, хотите аннексируем пару кантонов Швейцарии......Идиоты. История учит что ни чему не учит.
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Видно у кого зеленский этот лозунг скомуниздил. Он тоже никому ничего не должен Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7928
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чо сразу "скомуниздил"? один сценарист. не дюже креативний.
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Ні, вони просто один курс проходили. В одній фірмі.
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Переговоров, дискуссии Европа захотела с людоедами, убийцами. ворами........
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Когда в стране, где кацап-окупант убивает 13 тысяч лучших сынов Украины, народ, 73 % зебилов, выбирает президента кокаинозависимого шоумена. Думаете после такого Европа к нам задницей не должна была повернуться. Они просто разочаровались в украинцах. 5 лет борьбы Петра Алексеевича пошло на смарку всего за месяц правления зебила...
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13 тысяч это вместе с ДНР/ЛНР. Половина погибших с той стороны.
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вот тут раше браво...!!!
Гопник кинул ******....
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Правильно сделали, кстати. Хай теперь поползают на коленях.
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Классическое кидалово - бандюк отымел проститутку во все дыры и не заплатил.
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кацяпи заплатять, але які проблеми - євро вкв) чи ні?!
тим більше, шо ***** кешем), відслюнявив)), вже мабуть більше Європейцям! Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 8688
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они в нулевые столько вбухали в будущую свою 5ю колонну, шо канешно могут смело заявлять, шо не будут платит. и их расконсервированные в европейских сегодняшних властях привселюдно согласятся с этим.
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Захотели денюшек от раши,а получили дулю.
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Правильно Рашка: Борзеть по полной!

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Шавки слюни распустили что карлик им бабла подбросит смотрите не удавитесь... Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7570 как обычно кидалово.
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Они теперь скажут что раз мы не голосовали 3 года то и платить не будем.))
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😁Короче кацапы кинули европейских продажных чиновников на бабло
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Еврошлюх кацапня еще показательно поунижает. А как еще с проститутками?
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Правильно! Давайте, вытирайте ноги об этих мелких лавочников в ЕС, готовых за малую копеечку стоять на задних лапках, люди которые торгуют принципами ничего более не заслуживают.
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- мадам, похоже ваша купюра фальшивая.
- ааааа, меня изнасиловали!
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По статистике, каждый седьмой россиянин_ такой же д#лб#**, как и предыдущие шесть
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Еуропа, ви витерли ноги об свої принципи заради кацапських грошей - тпер у вас не буде ні грошей , ні принципів... Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 4394
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круто будет, если паре примет все условия а раша скажет денег нет
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Русня Эвропейцам продажным по губам водит, а они делают вид, что так и надо.
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Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 9910Фильм, часть седьмая - тут можно поесть, Потому что я не видал предыдущие шесть.
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Ніхто не кого не кинув ну майже. Росія залишилась при грошах і в пасе потрапила. Пасе втратила довіру, ще й будуть йти на уступкі Россії щоб гроші отримати за зраду.
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Как говорила великая Фаина Раневская - "Деньги закончатся, а ПОЗОР останется..."
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Жэстяк!!!!,это выглядит так-Насрали на голову ЕС, и спустя неделю еще и размазали по всему фэйсу!
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А канцтовары уже занесли в офис рашки в пасе и лампочки вкрутили?
А то ведь обиженная рашка должна же опять все забрать!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗамглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны"
 
 
 
 
 
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