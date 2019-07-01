 Пока нет пострадавших, ни о каком уголовном преследовании и речи быть не может. Можно было обойтись без "маски-шоу", - директор компании "Баллистика" Довгий об обысках в Минобороны

Об этом заявил директор компании "Баллистика" Александр Довгий, передает Цензор.НЕТ.

"Из той информации, которая была озвучена на брифинге Государственным бюро расследований и выложенных фотографий можно сделать некоторые выводы:

1. Язык идет о закупке бронежилетов о которой я писал еще в феврале этого года. Считаю ли я, что цена закупки была завышена? Нет, не считаю. На тот момент была претензия, в закупке старого образца по Техническим Условиям производителя ТЕМП 3000, при том, что на тот момент ГУРСМО (Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. – Ред.) уже на финальной стадии был собственный документ для бронежилета.

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2. ГБР заявил, что 3 из 5 бронежилетов простреливается, но не уточнив, что именно простреливается при каких условиях и каким оружием. Здесь основной вопрос, что испытывали и при каких условиях.

Исходя из фото, мы видим на полу плиты похожие на ТЕМП 3000 с признаками попадания пуль, но без пробоев. Соответственно речь не о пробитии бронеплит, тем более с моей стороны к бронеплитам ТЕМП 3000 всегда была претензия не по пробиванию, а к их размеру. Отдельно хочу отметить, что я лично тоже до мая месяца 2014 года закупал бронеплиты в ТЕМП 3000, и случаев прострелов у нас не было, кроме плит по второму классу во время Майдана о чем я писал отдельно, но в том случае производитель принял рекламацию.

2. Поэтому будем исходить из того, что речь идет не о бронеплитах, а о мягкой бронезащите.

На другом фото, мы видим блок баллистического пластилина (глины) накрытого полиэтиленовой пленкой, на которой видны капли воды, и сквозные отверстия. Из чего можно сделать вывод, что проводились испытания относительно проблемы озвученной 22 апреля. Аналогичные испытания были проведены 21 февраля 2019 г. Протокол испытаний №13 / 2019 от 21.02.2019, но как справедливо заметили мои коллеги, результаты тех испытаний касались только материала и предоставленных образцов, которые имеют отношение к экспериментальной носке, а не бронежилета КОРСАР М3с, независимо от того, что изготовлены они из одинакового материала, и при одинаковом технологии обработки, но для КОРСАР М3с надо было бы проводить отдельные испытания. О чем речь здесь также эти вопросы подняты здесь. Отдельно есть вопросы по методике дождевания, потому что каждый трактует ее как ему удобно. Так, согласно ДСТУ В 4103-2002 "Бронежилеты Общие технические условия" пункта 5.1.2.1 Бронежилеты должны обеспечивать устойчивость к воздействию средств поражения в случае атмосферных осадков или в случае погружения в воду.

ДСТУ В 4104-2002 "Изделия бронезащиты методы контроля баллистической стойкости бронежилетов" определяет методику таких испытаний пунктом 3.1.4.1 Бронежилет (составную часть бронежилета) после дождевания (выдержки в воде) необходимо выдержать вертикально для стока воды в течение 3 мин. После этого в течение не более 30 мин должны быть проведены испытания.

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Ни ДСТУ В 4104-2002 ни ДСТУ В 4103-2002 не дают определение "составной части бронежилета"

ДСТУ 3321-2003 "СКД. Термины и определения основных понятий "дает определение, что такое составная часть бронежилета.

А.11 Составляющая; Составная часть

Объект, входит в состав другого объекта.

Фактически составной частью является любой объект, который входит в состав бронежилета, а бронеэлемент тем более. Поэтому испытываться должен именно материал бронепакета, потому защитный чехол может быть поврежден, а в конструкции бронежилета Корсар М3 и Корсар М3с, стоящих на вооружении ВСУ в пелерине и защите шеи защитный пакет не предусмотрен конструкцией вообще, следовательно точно намокает.

ТЕМП 3000 публично заявил: "На сегодняшний день на предприятии освоена технология пропитки баллистической ткани, что позволяет дождевать НЕ жилет в целом, а вообще только параарамид и пакет выдерживает свою функцию. Я прошу понять, что уровень предприятия в 2014 г. кардинально отличается от уровня 2019 г. Предприятие работает над украинским технологиям. Мы в своем обращении приглашали наших оппонентов к участию в этом процессе. Процессе разработки баллистических материалов на территории Украины". Также Юрий Евтушенко об этом заявил на совещании в ГУРСМО, что все бронежилеты, которые будут поставляться в 2019 г., уже будут иметь гидрофобную обработку баллистических пакетов. Это сделало бы фактически невозможным такие случаи мокрого простреливания, о чем говорилось выше.

ГБР в свою очередь для испытаний отдельную выемку продукции 2019 г. скорее всего не делала, и проверяли на штатных бронежилетах образца 2014-2018 гг., поэтому могли получить отрицательные результаты. Из заявлений ГБР мы знаем об изъятии 11 000 бронежилетов образца этого года, которые ТЕМП 3000 обещали делать с гидрофобной обработкой, если производитель сдержал обещание, то никаких претензий к нему быть не может, а это покажут испытания.

Отдельно хочу отметить, что в пока нет пострадавших, ни о каком уголовном преследовании и речи быть не может, в данном случае, это гражданско-правовые отношения по договору. Есть претензии по качеству, делается возврат товара для исправление дефекта или замены. Возникают проблемы после принятия партии, есть гарантийные обязательства. Поэтому вполне можно было обойтись без "маски-шоу" в рамках рабочего порядка.

Мне не понятна, избирательность наших правоохранительных органов. Минимум на два мои заявления о преступлении никто так и не отреагировал до сих пор, https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/1489568474447215, https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/1959155830821808, а тут такая бешеная активность, и испытания уже через 2 дня после публикации, и обыски через 2 месяца.

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3. Претензии к ГУРСМО.

Так ГУ занимается приемом продукции по качеству, к сожалению действуют они в рамках договора и технической документации. В данном случае ТУ принадлежит производителю, и в нем есть перечень предусмотренных испытаний. Согласно пункту 3.2 для проверки специальных свойств предоставляется только одно изделие, и испытания проводятся согласно приложению М, то есть при нормальных условиях без дождевания о котором шла речь. Об этом же на брифинге заявил представитель ГУРСМО. Для проведения климатических испытаний в которые входят тесты на -40С, + 40С и дождевание или погружение нужно не менее 4 изделий. Или считалось бы злоупотреблением, если сотрудники ГУРСМО требовали больший перечень испытаний чем предусмотрено ТУ на которое ссылается договор и по которому проводилась закупка?

4. ГУРСМО не проводит закупок, и не определяет закупочные цены, это делает ДДЗ, кроме того, они даже не определяют, что именно и в каком количестве закупать, это определяет ТЫЛ.

5. Свои претензии к ГУРСМО относительно разработки их собственного ТО я изложил в посте, кроме того, согласно действующего законодательства и финансирования разработка таких сложных и дорогих изделий, как бронежилеты и шлемы фактически невозможна. Надеюсь, что разработка собственного бронежилета ВСУ сдвинется с мертвой точки.

6. Можно было получить соответствующие документы в ГУРСМО без обысков и "маски- шоу"? Думаю что да.

7. Есть ли коррупционные риски, когда разработка, допуск к торгам, и приемка продукции находятся в одних руках? Да есть. Поэтому не исключаю, что данные действия направлены на снятие Дмитрия Марченко и назначении на его должность другого человека, который бы направила потоки в нужное русло.

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8.Известно ли мне о фактах коррупции в ГУРСМО? Нет, мне о них не известно.

9. Можно ли назвать ГУРСМО лояльным к ТЕМП 3000? Думаю, что нет, потому что знаю о проблемах со сдачей готовой продукции на склад этой компанией.

10. Вопросы по одежде не комментирую, потому что не владею предметом обсуждения", - рассказал Довгий.

"Выводы: Правда где-то посередине. Бюрократия это зло. У кого лучшие юристы, то и правее", - резюмировал он.

26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.







