EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  1675  89
Все про:ПАСЕ (1390) Порошенко (17629) Европейская Солидарность (35)

 Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ - это крайне опасный прецедент. Он может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России наши международные партнеры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала "Украина" заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.

"Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции - это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции "Большой семерки", "Большой двадцатки, - она ​​должна выполнить условия, зафиксированные в "Минских соглашениях". Она должна отпустить украинских моряков, она должна отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, она должна забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - предостерег Порошенко.

Он также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

"Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ситуации с возвращением России в ПАСЕ Банковая позволила европейцам поставить Украину перед фактом, - Елисеев

Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды "Европейской Солидарности" - Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: "Они сражались как "9 рота", но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства".

Порошенко также рассказал, что ему во время пребывания на долждности президента неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад - я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло - нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутриполитических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: "Я, президент Украины, узнаю о наших международных шагах из интернета", - Зеленский пожаловался на Климкина. ВИДЕО

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3134913
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что ты 5 лет строил не антипутинскую коалицию, а фигуру из домино.
 показать весь комментарий
 
Ликсеич с радостью подтолкнул бы то домино сыпаться перед выборами, шо та Украина если на кону корыто.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко працює не путіна і має бути арештований. Саме ставленик порошенка - клімкін намагався зірвати повернення українських моряків, своїми ідіотськими діями, не погодженими з США, ЄС та НАТО. порошенко це старий агент путіна, який працює на путіна і розставляв агентів путіна на відповідальні посади в Україні. петя, за все це ти скоро будеш відповідати!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем подтвержден этот бред?
 показать весь комментарий
 
 
пример простой.Раша легко убирает неугодных фигур- Немцов,Политковская,поляки над Смоленском,Захарченко,Моторолла,6 взорванных складов, и тп.Но никто из пост-майдановской власти даже царапины ни на Майдане ни во время АТО.Соупадение?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Внимание! Этот пост удаляют админы.
Читать срочно свем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кому это надо? Хряку-мародеру врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йлу? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
 показать весь комментарий
 
 
КАК РАЗ --Несколько месяцев нгазад , росс пропоганда и тв- каналы колнтролировавшие росстей--- УНИЧТОЖАЛИ ПОРОХА !!
.
 показать весь комментарий
 
 
Та кому потрібно видаляти твою маячню! Цю твою копіпасту з кремлівської методички вже навіть зедодіки не читають.
 показать весь комментарий
 
 
Вніманіє ! Етот пост адміни нє удалят !
В командє молодого прєзідєнта-рєформатора работаєт дівєрсант ! Ето он подсовиваєт кавєрзниє рєчі і докумєнти назначєнія ватніков і воров,совєтуєт бєгать по фонтанах,тратіть бюджетниє дєньгі на пєрєєзди,сдавать діпломатічєскіє позіциі !
Буквально сєгодня он разбуділ прізідєнта,і нєбріто-нємитого ,в помятой футболкє заставіл сідя на кроваті нєсті какую-то єрунду.Счітаю,компєтєнтниє органи должни разобраться !
"Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их."
 показать весь комментарий
 
 
Потому что ты 5 лет строил не антипутинскую коалицию, а фигуру из домино.
 показать весь комментарий
 
 
И эта "фигура" действовала против паРаши, если бы ты разул глаза, зеб.
 показать весь комментарий
 
 
Не забывай, что Европа нынешнюю жирную жизнь себе строила долго, и таки построила. Для нее наши проблемы, пока это не касается самой Европы, - это жужжание навязчивого комара. Им бы не видать вовек этих проблем. И это факт. Для того, чтобы эта инертная масса (современная Европа) пошевелилась и сделала какой-то шаг в какую-то сторону, ее нужно постоянно долбить, рассказывать, убеждать, шпынять. Как только это прекращается - Европа тут же возвращается в удобную ей позицию (т.е. все хорошо, нигде никаких проблем нет, ничего не вижу, ничего не слышу).
Да, получается фигура из домино, которую нужно постоянно поддерживать, иначе завалится. Порох Европу долбил постоянно. Недонаполеон на это просто забил. не его ума это дело. Может, понял, что до этого уровня (уровня глав государств) ему далековато (в чем я очень сомневаюсь), а, скорее всего, в этом кругу ощущает дискомфорт, от которого пытается избавиться, игнорируя свои прямые обязанности. Или просто сливает Украину.
 показать весь комментарий
 
 
...продолжу, потому что за пять лет ты ***** не реформировал судовую систему в Украине и возглавил коррупцию продолжая в прилизанном виде внутреннюю и внешнюю политику Януковича на свой карман.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ликсеич с радостью подтолкнул бы то домино сыпаться перед выборами, шо та Украина если на кону корыто.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
1 место по коррупции и нищете
+ резвящийся медведчук
 показать весь комментарий
 
 
это цитата из методички. как она доказывает тезис in question?
 показать весь комментарий
 
 
понял. тестик по украинскому языку не предлагаю - и так видно, кто ты есть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сам пройди сначала крыса ольгинская
 показать весь комментарий
 
 
если у тебя есть без западла, то давай.
с западлом я уже от твоего коллеги видел.

я жду понятного вопроса, на который ты дашь достаточное время подумать.
видов западла много, хорёк.
кароч, давай, что есть. разберёмся.
 показать весь комментарий
 
 
что тебе давать болезный?
вот тебе понятный вопрос
почему парашенко не уконтропопил медведчука?
а даже позволил создать ему свою партию которая открыто проводит пророссийскую политику и тащит её на выборы, открыто ездит к агрессору и срет в уши со всех телеканалов кроме пециного кривого, и то наверное временно
тупо зассал? у них с пецей общие бизнесинтересы ? мозгов не хватило у пециной сбу и прокуратуры против суперюриста чтобы хотябы не закрыть а выкинуть в рашку? или вы только по убогим и беззащитным можете вступать типа надежды и михо?
ссыкуны шакаладные
... а может телега с центра петру пришла, свинарчукам не мешать медведчукам?
 показать весь комментарий
 
 
предсказуемо: как истинный кацап ты мужественно сымитировал амнезию. Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 3724
напоминаю, речь шла о тестах про украинский язык.
 показать весь комментарий
 
 
1. как и все свиноботы в ответ на этот конкретный вопрос ты ожидаемо слился
2. анна герман например в совершенстве владеет украинским языком и что? идеальное знание мовы по твоему исключает предательство и колабарационизм?
 показать весь комментарий
 
 
слился ты. причём очень жидко. я не подряжался отвечать, на все вопросы из твоей методичке. я знаю, что она у тебя длинная.
а вот честных тестовых вопросов по украинскому языку я не боюсь. а ты?
 показать весь комментарий
 
 
мне лично больше делать некуй тебя тут мове обучать кацапа)
надо было тебе на зно 2019 зарегиться, вот там бы и проверил свой уровень бесплатно
еслиб смог))
 показать весь комментарий
 
ссышь значит... ничего особенного: зебил как зебил. держи 11.80
 показать весь комментарий
 
 
1 место по болтовне про коррупцию, которая осталась только на форуме, а не в официальных источниках.
1 место по расходам на отражение агрессии и восстановление ВСУ.
1 место по свободе для Медчедчука при Зелемойском...
1 место по офшорам на Кипре по сравнению с панамским, в котором в десятки тысяч раз меньше.
 показать весь комментарий
 
 
шо за херь?
ты еще забыл про ярд который пеця нарисовал себе в бюджете на этот год
и пол ярда своей старухе
надеюсь это ему тоже припомнят
с тора что ли заходи, чтобы флаг какойто другой высвечивался
ато обидно за беларусов, ганибишь всю нацию собака запутинская
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомный, не скучаешь по лайкам, которые ты десятками получал, когда паРаше надо было скинуть Порошенко? Теперь на тебя и Лахта забила, т.к. ей зебы не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 172
тебе не хватает лайков свинобот?))
а если пеця пролетит мимо рады ты чем заниматься будешь?)
за ***** будешь топить?))
 показать весь комментарий
 
 
попробуй статью раз 5 прочитать, может смысл сможешь понять) хотя оно тебе надо ? все равно писать по методичке тебе дальше нужно)
 показать весь комментарий
 
 
не можешь значит. предсказуемо: не за то тебе платят.
 показать весь комментарий
 
Шоколадный упырь должен пролететь мимо рады. Вакарчук, Гнойсман - поднажмите! Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором - Цензор.НЕТ 775
 показать весь комментарий
 
 
я гарантировал 5. точнее, 5 с хвостиком. это устойчивый электорат. именно такой процент людей крайне плохо поддаётся манипуляциям...
а ваши прогнозы про 4% на президентских выборах помним-с.
 показать весь комментарий
 
 
Украини потрибен Порох. Вин буде у Ради обовьязково
 показать весь комментарий
 
Еврей Зеленский продаст Украину России за не большие деньги. Евреи хорошие торгаши .
 показать весь комментарий
 
 
Продать можно лишь то, что кому-нибудь нужно!
 показать весь комментарий
 
Недавно один дебил по тв скащал,что рф напала на Украину,что б воспользоваться её нефтью.Кто то с госдепа.У тебя не оттуда методичка?
 показать весь комментарий
 
Небольшие деньги-хорошие торгаши.Железная логика.
 показать весь комментарий
 
ну наконец то жадибное хрячелло нарисовалось)
давай рассказывай как ты лично делала санкции агрессору срака мальдивская))
 показать весь комментарий
 
 
Срочно надо вернуть Порошенку, видимо ещё не всё украл ...
 показать весь комментарий
 
 
Цей ефект вже виник коли ти узаконив мертвечука.ПАДЛО.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы , вы выбрали себе еврея в президенты, вы что ожидаете от него ? Извините за такой скромный вопрос
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А какие санкции ты порося мальдивское ввел за 5 лет? Сам торговал с оккупантами всем подряд пока другие санкции вводили!
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, твои мантры рассчитаны только на самых тупых.
Герус сказал, что торговля с паРашей не будет прекращена, т.к. она делает Украину сильнее.
 показать весь комментарий
 
 
Надто Петро оптимістичний. Не "один на один", а одна проти двох. Зовнішнього ворога і внутрішнього, який вже проводить диверсійну роботу, проводячи тихий демонтаж запасу міцності під бурні оплески 73 відсотків зачарованих паралельною реальністю корисних ідіотів.
 показать весь комментарий
 
 
А что по этому поводу думают другие деятели, например Кучмо или Дрыщ?
 показать весь комментарий
 
я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть снятыИсточник: https://censor.net.ua/n3134913
Брехло, голосования министров ЕС было в мае при Порошенко, а он тут втирает что была тишь да гладь. А говорить о снятии начали еще в феврале.
 показать весь комментарий
 
 
раньше списывали на неуравновешенное состояние александра захарченко его желание дойти и освободить рейкьявик...но с появлением последователей исландской сборной в руководстве, рейкьявик становится ближе с каждым днем...и невольно возникает вопрос - не пророка ли поглотил в кафе чебурашка ?
 показать весь комментарий
 
Если Запад увидит,что в Украине власть будет реально властью а не воровской бандой и будут реальные дела а не пустые слова ,то всё будет с поддержкой Украины нормально а так людей просто достало слушать враки от пэти и его подельников .
 показать весь комментарий
 
 
Далеко не все готовы к честным судам, продаже земли и госсобственности на свободном рынке
 показать весь комментарий
 
Тобто Зеленський таки брехун і гравець на роялі бейцями, зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
Девятая рота?! Это кого Порошенко популяризирует? Вот из-за таких оговорок и складывается истинная картина того, что происходит в голове Петра на самом деле. И кому он все эти годы по ушам ездил. И таких оговорок много.
 показать весь комментарий
 
 
это благодаря твоей торговли с ониженашими упырь
 показать весь комментарий
 
 
от як би ти свинюка з довгим рилом не крала та не барижила з ворогом наслідки були б іншими
 показать весь комментарий
 
 
санкции обречены уже давно. просто сейчас пришло время европейского хорста весселя по новому- "бизнес, бизнес, бизнес üбер аллес!" рано или позно это должно было случиться. постиндустриальное общество потребления и продажи услуг.
 показать весь комментарий
 
ПАСЕ официально признала поражение своих европейских принципов перед российскими интересами на своей территории.
Что значит могут снять санкции?
Они их снимут.
Мне єтот ******* мутньій договорняк между Петей Францией и Германией с самого начала не нравился.
А єту сладкую бреню пусть себе оставит.
 показать весь комментарий
 
 
Президент - а Вы ,что не видели 5 лет ничего!!! Точно цирк!!
Куда не сунься сепары и корубция!! СТРАННО ВСЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пугало,как ты уже всех(кроме 5%) задолбало.
 показать весь комментарий
 
 
Сам нагадил, сам на этом пиарится. Супернаглость.
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше Петрушка пиарится,тем больше падают остатки его рейтинга...
Видать хочет закончит как его кум Ющер..)
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто не забув чий це кум .. Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 5500
Вірно ...фуйла та Поросенка !
..
Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 6744
 показать весь комментарий
 
 
А це, падло, і є результат твоєї політики. 5 років ти все робив щоб зберегти стару систему. ЖОДЕН висопоставлений сепар чи корупціонер не сів. ЖОДНОЇ реформи не проведено. Україна перетворилася на посміховисько в очах нормальних людей якраз під твоїм керівництвом. Зараз ще лише ківіточки, а будуть і ще і ягідки.
 показать весь комментарий
 
 
Хто в що любить грати, хто ефект доміно, хто картковий будиночок, а хто на ферзя сяде.
Ось така делема, коли не важно в що граєш.
 показать весь комментарий
 
Давайте у каждого безработного интервью будем брать..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором
 
 
 
 
 
 вверх