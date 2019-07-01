 Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала "Украина" заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.
"Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции - это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции "Большой семерки", "Большой двадцатки, - она должна выполнить условия, зафиксированные в "Минских соглашениях". Она должна отпустить украинских моряков, она должна отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, она должна забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - предостерег Порошенко.
Он также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.
"Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", - убежден лидер "Европейской Солидарности".
Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды "Европейской Солидарности" - Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: "Они сражались как "9 рота", но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства".
Порошенко также рассказал, что ему во время пребывания на долждности президента неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
"Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад - я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло - нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутриполитических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Степан Бандера
Читать срочно свем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кому это надо? Хряку-мародеру врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йлу? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
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В командє молодого прєзідєнта-рєформатора работаєт дівєрсант ! Ето он подсовиваєт кавєрзниє рєчі і докумєнти назначєнія ватніков і воров,совєтуєт бєгать по фонтанах,тратіть бюджетниє дєньгі на пєрєєзди,сдавать діпломатічєскіє позіциі !
Буквально сєгодня он разбуділ прізідєнта,і нєбріто-нємитого ,в помятой футболкє заставіл сідя на кроваті нєсті какую-то єрунду.Счітаю,компєтєнтниє органи должни разобраться !
"Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их."
Да, получается фигура из домино, которую нужно постоянно поддерживать, иначе завалится. Порох Европу долбил постоянно. Недонаполеон на это просто забил. не его ума это дело. Может, понял, что до этого уровня (уровня глав государств) ему далековато (в чем я очень сомневаюсь), а, скорее всего, в этом кругу ощущает дискомфорт, от которого пытается избавиться, игнорируя свои прямые обязанности. Или просто сливает Украину.
+ резвящийся медведчук
с западлом я уже от твоего коллеги видел.
я жду понятного вопроса, на который ты дашь достаточное время подумать.
видов западла много, хорёк.
кароч, давай, что есть. разберёмся.
вот тебе понятный вопрос
почему парашенко не уконтропопил медведчука?
а даже позволил создать ему свою партию которая открыто проводит пророссийскую политику и тащит её на выборы, открыто ездит к агрессору и срет в уши со всех телеканалов кроме пециного кривого, и то наверное временно
тупо зассал? у них с пецей общие бизнесинтересы ? мозгов не хватило у пециной сбу и прокуратуры против суперюриста чтобы хотябы не закрыть а выкинуть в рашку? или вы только по убогим и беззащитным можете вступать типа надежды и михо?
ссыкуны шакаладные
... а может телега с центра петру пришла, свинарчукам не мешать медведчукам?
напоминаю, речь шла о тестах про украинский язык.
2. анна герман например в совершенстве владеет украинским языком и что? идеальное знание мовы по твоему исключает предательство и колабарационизм?
а вот честных тестовых вопросов по украинскому языку я не боюсь. а ты?
надо было тебе на зно 2019 зарегиться, вот там бы и проверил свой уровень бесплатно
еслиб смог))
1 место по расходам на отражение агрессии и восстановление ВСУ.
1 место по свободе для Медчедчука при Зелемойском...
1 место по офшорам на Кипре по сравнению с панамским, в котором в десятки тысяч раз меньше.
ты еще забыл про ярд который пеця нарисовал себе в бюджете на этот год
и пол ярда своей старухе
надеюсь это ему тоже припомнят
с тора что ли заходи, чтобы флаг какойто другой высвечивался
ато обидно за беларусов, ганибишь всю нацию собака запутинская
тебе не хватает лайков свинобот?))
а если пеця пролетит мимо рады ты чем заниматься будешь?)
за ***** будешь топить?))
а ваши прогнозы про 4% на президентских выборах помним-с.
давай рассказывай как ты лично делала санкции агрессору срака мальдивская))
Герус сказал, что торговля с паРашей не будет прекращена, т.к. она делает Украину сильнее.
Брехло, голосования министров ЕС было в мае при Порошенко, а он тут втирает что была тишь да гладь. А говорить о снятии начали еще в феврале.
Что значит могут снять санкции?
Они их снимут.
Мне єтот ******* мутньій договорняк между Петей Францией и Германией с самого начала не нравился.
А єту сладкую бреню пусть себе оставит.
Куда не сунься сепары и корубция!! СТРАННО ВСЕ!!!
Видать хочет закончит как его кум Ющер..)
Вірно ...фуйла та Поросенка !
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Ось така делема, коли не важно в що граєш.