 Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала "Украина" заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.

"Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции - это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции "Большой семерки", "Большой двадцатки, - она ​​должна выполнить условия, зафиксированные в "Минских соглашениях". Она должна отпустить украинских моряков, она должна отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, она должна забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - предостерег Порошенко.

Он также отметил риск того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

"Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

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Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ, в которую входят члены команды "Европейской Солидарности" - Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Мария Ионова: "Они сражались как "9 рота", но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства".

Порошенко также рассказал, что ему во время пребывания на долждности президента неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад - я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло - нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутриполитических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.